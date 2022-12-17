Full Court Press (12/16/2022)
NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
Boys
KC WYANDOTTE 42
HIGHLAND PARK 95
HOLTON 59
HIAWATHA 47
SHAWNEE HEIGHTS 61
LEAVENWORTH 40
ST. PAUL 33
OLPE 74
EMPORIA 65
GREAT BEND 66
BISHOP WARD 62
HAYDEN 73
CHAPMAN 26
MARYSVILLE 53
PERRY LECOMPTON 58
NEMAHA CENTRAL 53
RIVERSIDE 45
ROYAL VALLEY 58
DE SOTO 57
SEAMAN 48
ST. MARYS 48
SILVER LAKE 55
CLAY CENTER 46
WAMEGO 76
WABAUNSEE 45
ROCK CREEK 51
Girls
HIGHLAND PARK 53
KC WYANDOTTE 25
HOLTON 30
HIAWATHA 45
SHAWNEE HEIGHTS 48
LEAVENWORTH 36
ST. PAUL 45
OLPE 56
EMPORIA 45
GREAT BEND 39
BISHOP WARD 14
HAYDEN 71
CHAPMAN 47
MARYSVILLE 41
PERRY LECOMPTON 7
NEMAHA CENTRAL 51
RIVERSIDE 45
ROYAL VALLEY 52
DE SOTO 36
SEAMAN 47
ST. MARYS 36
SILVER LAKE 59
CLAY CENTER 28
WAMEGO 59
WABAUNSEE 35
ROCK CREEK 40
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