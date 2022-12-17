ContributorsPublishersAdvertisers
Kansas State

Full Court Press (12/16/2022)

By Landon Reinhardt
KSNT News
KSNT News
 5 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=2NLw3H_0jliPsCs00

NORTHEAST KANSAS (KSNT) – Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

Boys

KC WYANDOTTE 42
HIGHLAND PARK 95

HOLTON 59
HIAWATHA 47

SHAWNEE HEIGHTS 61
LEAVENWORTH 40

ST. PAUL 33
OLPE 74

EMPORIA 65
GREAT BEND 66

BISHOP WARD 62
HAYDEN 73

CHAPMAN 26
MARYSVILLE 53

PERRY LECOMPTON 58
NEMAHA CENTRAL 53

RIVERSIDE 45
ROYAL VALLEY 58

DE SOTO 57
SEAMAN 48

ST. MARYS 48
SILVER LAKE 55

CLAY CENTER 46
WAMEGO 76

WABAUNSEE 45
ROCK CREEK 51

Girls

HIGHLAND PARK 53
KC WYANDOTTE 25

HOLTON 30
HIAWATHA 45

SHAWNEE HEIGHTS 48
LEAVENWORTH 36

ST. PAUL 45
OLPE 56

EMPORIA 45
GREAT BEND 39

BISHOP WARD 14
HAYDEN 71

CHAPMAN 47
MARYSVILLE 41

PERRY LECOMPTON 7
NEMAHA CENTRAL 51

RIVERSIDE 45
ROYAL VALLEY 52

DE SOTO 36
SEAMAN 47

ST. MARYS 36
SILVER LAKE 59

CLAY CENTER 28
WAMEGO 59

WABAUNSEE 35
ROCK CREEK 40

Copyright 2022 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

For the latest news, weather, sports, and streaming video, head to KSNT 27 News.

Comments / 0

Related
KSNT News

St. Marys’ Keller Hurla commits to Washburn

ST. MARYS (KSNT) – St. Marys high school star athlete Keller Hurla has committed to play football at Washburn, Hurla shared on Twitter Tuesday night. Hurla will play quarterback for the Ichabods. He led St. Marys to its first-ever state title in the fall. Over Hurla’s high school football career he amassed 51 passing touchdowns […]
SAINT MARYS, KS
KSNT News

Body found south of Topeka connected to missing Nebraska woman case

SHAWNEE COUNTY (KSNT) – A large law enforcement presence is present at a location south of Topeka on Wednesday night. Abigail Christian, a spokeswoman for the Shawnee County Sheriff’s Office, confirmed at 6:25 p.m. that a body had been found at the scene. Christian confirmed that the tip the SNSO received regarding the search of […]
TOPEKA, KS
KSNT News

Planned Parenthood starts telemedicine abortions in Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) — A Planned Parenthood affiliate announced Tuesday that it has started teleconferences with off-site doctors for patients seeking medication abortions at one of its Kansas clinics, a small step toward potentially much broader access in a state that has become a destination for the procedure after an August vote affirming abortion rights. […]
KANSAS STATE
Alina Andras

4 Great Steakhouses in Kansas

If you live in Kansas and you love going out with your loved ones from time to time, here is a list of four amazing steakhouses in Kansas that are highly praised for their food and service, so if you have never been to any of them, definitely add them to your list and pay them a visit soon.
KANSAS STATE
KSNT News

Freezing drizzle brings ‘black ice,’ hazardous road conditions to parts of Kansas

TOPEKA (KSNT) – Road conditions are worsening as a winter storm begins to move into Kansas on Wednesday. Several Kansas law enforcement agencies and emergency management departments are reporting slick roadways due to freezing drizzle. Nemaha County Emergency Management reports that freezing drizzle is falling across the Flint Hills and warns that this could create […]
KANSAS STATE
KAKE TV

Top 10 Kansas high school football player commits to KU

One of the top high school seniors in Kansas says he'll play college football at Kansas. Eudora High School's Jaden Hamm de-committed from Arkansas Sunday, shortly after making a visit to the Jayhawks. Hamm, a tight end, is rated as the sixth-best player in Kansas by 247sports.com. Hamm is the...
KANSAS STATE
KSNT News

Ohio Amber Alert: Search continues for missing infant

Police asked anyone with any information regarding the case to call 911 immediately. COLUMBUS, Ohio (WCMH) – The search for a missing child who was inside a vehicle stolen Monday night continued into Wednesday morning, with still no sign of the child, the vehicle or the woman who is accused of taking both. The search […]
COLUMBUS, OH
5 On Your Side

Brothers catch record raccoon in northern Missouri

WORTH COUNTY, Mo. — A raccoon caught by two brothers in northern Missouri is on track to become a new state record. Couper Simmons recently harvested the raccoon while hunting with his brother Hunter Simmons in Worth County, the Missouri Department of Conservation said in a Facebook post. They...
WORTH COUNTY, MO
KSNT News

Winter storm creating longer weekend for state workers

TOPEKA (KSNT) – The governor is shutting down all state buildings in Shawnee County Thursday and Friday, giving employees an extended holiday break. An anticipated winter storm Thursday and cold temperatures Friday are prompting the state, the county and many others to shut down early for the holiday weekend. For a full list of closings, […]
SHAWNEE COUNTY, KS
KSNT News

Top superintendent in Kansas to retire

LYON COUNTY (KSNT) – The state’s top superintendent turned in his intent to retire after this school year. Michael Argabright, superintendent of USD 252 Southern Lyon County, turned in his intent to retire at Wednesday night’s Board of Education meeting, according to the district. Argabright did not provide a reason for retirement at the meeting. […]
LYON COUNTY, KS
KSNT News

KSNT News

19K+
Followers
10K+
Post
5M+
Views
ABOUT

NE Kansas Local News That's Matters - https://www.ksnt.com/

 https://www.ksnt.com/

Comments / 0

Community Policy