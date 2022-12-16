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Alamogordo, NM

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WacoTrib.com

Court upholds ban on contractor vaccine mandate in 3 states

NEW ORLEANS (AP) — A federal appeals court panel has upheld a decision blocking President Joe Biden's administration from requiring COVID-19 vaccinations as part of federal contracts with three states. The ruling, dated Monday, is the latest in a series of setbacks for Biden's attempt to boost COVID-19 vaccination...
LOUISIANA STATE
Reuters

Peru orders Mexico's ambassador out as diplomatic spat deepens

MEXICO CITY/LIMA, Dec 20 (Reuters) - Peru declared Mexico's ambassador to Lima "persona non grata" and ordered him to leave the country on Tuesday, Peru's foreign minister announced, in the latest escalation of tensions between the two nations after Peru ousted Pedro Castillo as president.
WacoTrib.com

Georgia Court of Appeals Judge Clyde Reese dies at 64

ATLANTA (AP) — A Georgia Court of Appeals judge has died at age 64. Judge Clyde Reese died on Saturday, the court announced, saying he died unexpectedly after a short hospital stay. No cause of death was given. A former commissioner of the Department of Community Health, Reese was...
GEORGIA STATE
WacoTrib.com

US Senate advances water bills for tribes in Arizona

FLAGSTAFF, Ariz. (AP) — The U.S. Senate has advanced three bills that would improve access to water for some tribes in Arizona amid an unrelenting drought. One measure approved Monday would give the Colorado River Indian Tribes in northwestern Arizona the ability to lease water from the Colorado River. The tribe based in Parker has one of the largest allocations of Colorado River anywhere, and it's among the most secure.
ARIZONA STATE
WacoTrib.com

Russians find asylum lifeline to US, but at a high price

CHULA VISTA, Calif. — Phil Metzger promises to arrange entry to the United States for Russian-speaking asylum-seekers through unmatched connections with U.S. border officials and people in Mexico who can guarantee safety while traveling. Though seeking asylum is free, the pastor of Calvary San Diego said his services are "not cheap."
SAN DIEGO, CA
WacoTrib.com

Yarmuth donating congressional papers to hometown university

LOUISVILLE, Ky. (AP) — Retiring U.S. Rep. John Yarmuth says he is donating his congressional papers to University Archives and Special Collections at the University of Louisville. The Kentucky Democrat is completing his eighth term representing the Louisville-area 3rd District. As chairman of the House Budget Committee, Yarmuth played...
LOUISVILLE, KY

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