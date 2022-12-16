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San Francisco, CA

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Surge Ventures Launches SaaS Venture Studio With Virgo Capital As Founding Investor

Surge Ventures, a Menlo Park, CA-based SaaS enterprise studio initially concentrating on the monetary companies and wealth administration business, launched with a $10M seed funding from Virgo Capital. Led by Sid Yenamandra, Co-founder and Managing Accomplice, Surge Ventures will work on constructing the subsequent era of game-changing SaaS firms to...
MENLO PARK, CA
aiexpress.io

Gladly Secures $55M in Funding

Gladly, a San Francisco, CA-based supplier of a customer support platform, raised $55M in funding. The spherical was led by Riverwood Capital, with participation from Greylock, GGV, NEA and Glynn Companions. The corporate intends to make use of the funds to help innovation of its people-centered customer support platform. Led...
SAN FRANCISCO, CA

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