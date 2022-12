Several Myrtle Beach area businesses receive low scores in latest restaurant inspections

This week several Myrtle Beach area restaurants and grocery stores did not receive high enough scores to earn an “A” in routine restaurant inspections.

The facilities will receive a follow-up inspection within 10 days, according to the SC food grade report .

A Pizza parlor in Garden City received 82 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec. 8. A Mexican grocery store in Myrtle Beach received 72 percent a “C” grade in a routine inspection performed on Dec. 8. A Sub shop in Myrtle Beach received 80 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec. 5. A Grocery store (Deli/Bakery) in Georgetown received 78 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec. 8. A Seafood restaurant in Murrells Inlet received 86 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec. 6. A Pizza parlor in Murrells Inlet received 83 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec. 8. A Mexican Restaurant in Little River received 78 percent a “B” grade in a routine inspection performed on Dec.

Last week a routine inspection of The Tokyo Express, 250 U.S. 17, North Myrtle Beach, was performed on Dec. 1, resulting in a “B” with a score of 85 percent. A follow-up inspection was performed on Dec. 8 with a passing grade of an “A” with a score of 98 percent.

This information is provided by the S.C. Department of Health and Environmental Control .

See how your favorite restaurants scored in recent restaurant inspections.

Here is the list for the week of Dec. 5 - Dec. 9, 2022.

42nd Street Bar And Grill, 4209 U.S. 17 N., Myrtle Beach, R, 92

44 & King Southern Pub, 515 44th Ave. N., Myrtle Beach, R, 95

5 Star Market, 37 E. Main St., Andrews, R, 91

701 Stop, 5638 U.S. 701 N., Conway, F, 98

7-Eleven #41635h And Roost, 1401 Coventry Blvd., Myrtle Beach, F, 100

810 Conway, 2000 U.S. 501 E., Conway, F, 100

Afc Sushi @ Publix #1524, 7925 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

American Legion #178, 3950 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

Amys Food Mart, 5671 S.C. 19, Conway, F, 97

Antonio’s Restaurant, 13 E. Main St., Andrews, R, 88

Aromas Pizza Pasta Subs, 2699 Beaver Run Blvd., Surfside, F, 88

Bar 19 Twelve, 1912 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Beaver Bar At County Line, 3534 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 93

Benito’s, 1598 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 92

Benny’s Hibachi, 4267 Broad St., Loris, R, 88

Big Mama’s Country & Soul, 21101 N. Fraser St., Georgetown, R, 96

Big T’s Snack Shack, 100 U.S. 17, Little River, R, 97

Billy The Kid’s Restaurant, 3456 Sea Mountain Hwy., Little River, F, 90

Bojangles #1197, 1594 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 97

Bonfire, A Smokin Taqueria, 110 Main St., Conway, F, 96

Brazilian Food Mart And Coffee, 310 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Bruce’s Grill & Convenience, 6475 U.S. 701 N., Conway, F, 100

C3, 1701 Church St., Conway, R, 88

Calhoon’s 19th Hole Saloon, 2203 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Capriccio’s Of Sc, 1285 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 93

Cheesesteak Factory, 310 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 96

Chestnut Hill, 9922 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

Chianti South, 2109 U.S. 17 N., Little River, R, 90

China Dragon, 2909 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 93

Circle K, 511 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 100

Circle K Store #0910, 4700 Holmestown Rd., Myrtle Beach, R, 93

Circle K Store #1653, 1700 Church St., Conway, R, 100

Citgo #3, 2404 Georgetown Hwy., Georgetown, R, 97

Co Sushi Llc, 3098 Deville St., Myrtle Beach, R, 89

Cositas Rica Mexican Grill, 4335 Big Barn Dr., Unit C, Little River, R, 78

Country Corner #7, 410 E. Brooks Rd., Andrews, F, 89

Cw’s Wing And Rib Shack, 117 A Rivertown Blvd., Conway, R, 90

Dirty Dons Oyster Bar & Grill, 661 Main St., North Myrtle Beach, F, 98

Doesn’t Matter Bar & Grill, 3731 Oleander Dr., Myrtle Beach, R, 96

Dona Tona Mexican Restaurant, 3221 U.S. 701 N., Conway, F, 93

Donald’s Pancake House, 2600 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Dunkin’ Donuts, 593 S.C. 90, Little River, F, 94

Eddie’s, 82 Cloverleaf Dr., Ste. 101, Longs, F, 100

Eggs Up Grill - Garden City, 2520 U.S. 17 S., Unit 1, Murrells Inlet, R, 96

El Mercadito Chiapanelo, 1801 Park View Rd., Conway, R, 93

El Paso Quick Stop, 4580 U.S. 501 W., Conway, R, 94

El Super De Myrtle Beach, 4977 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 72

Emma-Lees Kitchen, 4957 Main St., Loris, R, 88

Famous Hamburger Joe’s, 1410 U.S. 17 S., Surfside Beach, F, 99

Fas Gas Llc, 5100 Cates Bay Hwy., Conway, R, 88

Fat Jack’s, 353a U.S. 17 Bus., Surfside Beach, F, 100

Firehouse Subs, 3068 Dick Pond Rd., Unit 3, Myrtle Beach, R, 93

Five Guys Burgers & Fries, 10835 Kings Rd., Suite 284, Myrtle Beach, F, 98

Five Guys Burgers And Fries, 8715 U.S. 17 Bypass S., Myrtle Beach, R, 100

Food Lion #1468 Deli, 1430 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

Food Lion #281 Deli, 1699 U.S. 17, Little River, R, 95

Food Lion #899 Deli, 3379 S.C. 9 E., Little River, R, 95

Freeze, 1912 N. Main St., Conway, R, 98

George’s Restaurant, 1740 Highmarket St., Georgetown, F, 98

Gino’s Real Ny Pizza, 2520 U.S. 17 Bus. S., Unit 6, Garden City, R, 82

Gino’s Real Ny Pizza, 3669 Renee Dr., Myrtle Beach, F, 100

Great Wall Chinese Restaurant, 1049 N. Fraser St., Georgetown, R, 96

Green Sea Floyds Youth Complex, 5050 Tulip Grove Rd., Nichols, R, 99

Hachiya Kyoto Japanese Steakho, 4201 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 99

Hampton Inn West, 4551 U.S. 501, Myrtle Beach, F, 98

Hanser House, 14360 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 96

Hardee’s #1500863, 10 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 97

Honeybaked Ham, 3600-1 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 99

Ichiban Sushi & Hibachi, 2494 Church St., Conway, R, 90

Jersey Mikes Subs, 7955 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

Jersey Mike’s Subs (Sayebrook), 102 Loyola Dr., Unit B, Myrtle Beach, R, 80

Joey Doggs, 1818 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

Johns Mart, 3788 U.S. 378, Conway, R, 97

Kfc Of Surfside, 504 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 96

King’s Famous Pizza, 3511 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Kings Sushi, 112 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 98

Le Bon Cafe, 9616 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Lee’s Farmers Market, 4883 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Little Italy, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

Lucky Panda, 3300 U.S. 17 S., Unit D, North Myrtle Beach, R, 91

Main Street Taphouse, 693 Main St., North Myrtle Beach, F, 100

Marcos Pizza, 2607 U.S. 17 Suite C, Garden City, R, 92

Martini Classic Food, 98 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Massey’s Pizza, 115 Willbrook Blvd., Pawleys Island, R, 98

Mcdonalds #34410, 104 Towne Centre Pkwy., Myrtle Beach, F, 100

Michael’s At Little River Lane, 300 Bowling Ln., Little River, R, 93

Mon Cafe Japan, 2709 Church St., Ste. G, Conway, R, 93

Moose Lodge #2351, 9763 Moose Rd., Murrells Inlet, F, 100

Mozzarella’s, 1600 Farrow Pkwy., Unit B4, Myrtle Beach, R, 95

Mt. Vernon Grocery, 4280 Red Bluff Rd., Loris, F, 100

Nacho Hippo, 850 N. Beach Blvd., North Myrtle Beach, R, 90

New York Butcher Shoppe, 11382 Ocean Hwy., #3, Pawleys Island, R, 100

New York Diner, 920 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, R, 92

Ocean Creek Four Seasons Rest, 10600 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Original Shuckers Raw Bar, 300 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Panda, 3320 4th Ave., Conway, R, 88

Papa John’s Pizza #640, 4504 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 95

Piggly Wiggly #160 Deli/Bakery, 1620 Highmarket St., Georgetown, R, 78

Pittsburgh Pizza Pub, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Pizza Inn, 1404 Church St., Conway, F, 100

Publix Deli #1524, 7925 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

Restaurante Los Amigos Jarocho, 4050 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 90

Ritchies General Store & Eater, 4117 Main St., Loris, R, 91

Rockefellers Raw Bar, 3613 U.S. 17, North Myrtle Beach, F, 100

Ruben Hibachi, 3320 4th Ave., Conway, R, 90

Ruth’s Chris Steakhouse, 8761 Marina Pkwy., Myrtle Beach, R, 97

Sandtrap Bar & Grill @ Bay Wat, 2713 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 98

Sea Blue, 501 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

Sea Merchants Seafood, 1104 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 98

Sole Italian Restaurant, 3401 A-B N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

Speedway #4591, 6222 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 98

Subway #17509, 2695 Beaver Run Blvd., Surfside Beach, F, 100

Subway #30852, 3815 Broad St., Loris, R, 97

Sunday Best Jamaican Cuisine, 127 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 99

Sunhouse # 2, 3372 U.S. 378, Conway, R, 99

Super Chic, 15 W. Main St., Andrews, F, 98

Sureway Grocery, 1040 S.C. 905, Conway, F, 96

Surfside Bowling, 510 U.S. 17 N., Suite G, Surfside Beach, F, 100

Sweet Molly’s Creamery, 1205 Celebrity Cir., #145, Myrtle Beach, R, 100

Tanya’s Country Cafe, 4620 Dick Pond Rd., Unit E, Myrtle Beach, F, 94

Taste Of Asia Buffet, 1293 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 93

The Grumpy Monk Nmb, 1409 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

The Hangout In Mb, 1181 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

Thee Dollhouse, 3001 U.S. 17, North Myrtle Beach, F, 100

Tokyo Express, 250 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 98

Tongy’s Shmack House, 201 Graduate Rd., Unit 117, Conway, F, 100

True Bbq, 4002 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 91

Twelve 33 Distillery, 593 S.C. 90 E., Little River, R, 100

Uncle Mikey’s Pizza, 4378 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 83

Valley At Eastport, 4355 Eastport Blvd., Little River, R, 92

Vfw #10420, 4359 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Wee R Sweetz, 1203 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 97

Wendy’s #213, 2625 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 95

Whole Food Mediterranean Grill, 3711 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 93

Wicked Tuna, 4123 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 86

Wild Wing Plantation, 1000 Wild Wing Plantation, Conway, R, 92

Wooden Spoon Eatery, 828 Surfside Dr., Surfside Beach, F, 100

Wood’s Grocery, 4275 Sea Mountain Hwy., Little River, R, 96

World Of Beer, 1386 U.S. 17 N., Bldg. B, North Myrtle Beach, F, 99

Zaxby’s #1302, 100 Strand Market Dr., Myrtle Beach, R, 91

Inspection Key

A | 100 - 88 - The retail food establishment earned more than 87 points. Food safety practices appeared to meet the requirements of Regulation 61-25.

B | 87 - 78 - The retail food establishment earned 78-87 points. Food safety practices need improvement.

C | 77 & Below - The retail establishment earned less than 78 points. Food safety practices need significant improvement.

R | Indicates a Routine Inspection - Unannounced and conducted on a frequency determined by the facility’s Risk Category on a frequency of one to four times a year.

F | Indicates a Follow-Up Inspection - Conducted within ten days of a Routine Inspection that requires follow-up verification.