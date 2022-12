The Wichita Eagle’s 2022 Kansas high school football all-state teams for each class

The Wichita Eagle released its Kansas high school football all-state team for every class from the 2022 season, featuring the best players from teams across the state.

Class 6A all-state team

Offense

QB—DaeOnte’ Mitchell, jr., Wichita East

QB—Keenan Schartz, sr., Manhattan

RB—Dylan Edwards, sr., Derby

RB—Malik O’Atis, sr., Shawnee Mission Northwest

RB—L.J. Phillips, sr., Wichita Northwest

RB—Grant Stubblefield, sr., Blue Valley Northwest

RB—Dawson Kindler, jr., Gardner Edgerton

WR—Andre Davis, sr., Blue Valley

WR—A’Quan Dunbar, sr., Shawnee Mission South

WR—Jaxon Goldberg, sr., Blue Valley North

OL—Dylan Birge, sr., Olathe West

OL—Calvin Clements, sr., Lawrence Free State

OL—Spencer Davis, sr., Shawnee Mission North

OL—Jacob Lamb, jr., Wichita Northwest

OL—Evan Norris, sr., Gardner Edgerton

OL—Terrance Saunders, sr., Blue Valley West

RET—John Randle Jr., sr., Wichita Heights

K—Braxton Frey, sr., Manhattan

Defense

DL—Aidan Behymer, sr., Blue Valley Northwest

DL—Packson Bettis, jr., Washburn Rural

DL—Jaxon Bowles, sr., Manhattan

DL—Lucas Conover, sr., Olathe Northwest

DL—Caden Ross, sr., Wichita Northwest

DL—Samuel Same, sr., Derby

LB—Jordan Allen, sr., Olathe South

LB—Zach Darche, sr., Blue Valley West

LB—Alex Gunderson, sr., Olathe North

LB—Jaxon Vikander, sr., Manhattan

LB—Miles Wash, sr., Derby

LB—Ty Weber, sr., Washburn Rural

DB—Demaria’e Baker, jr., Derby

DB—Michael Boganowski, jr., Junction City

DB—Dre Delort, sr., Manhattan

DB—Joshua Parrish, sr., Olathe North

P—Mason McGavran, sr., Olathe West

Offensive Player of the Year —Dylan Edwards, sr., Derby. Defensive Player of the Year —Zach Darche, sr., Blue Valley West. Coach of the Year —Joe Schartz, Manhattan.

Honorable mention

Quarterbacks —Trevor Brush, sr., Blue Valley; Branton DeWeese, jr., Washburn Rural; Zach Darche, sr., Blue Valley West; D.J. Dingle, sr., Wichita Heights; Wesley Edison, jr., Lawrence Free State; Jayce Glasper, jr., Wichita Northwest; George Kopp, sr., Shawnee Mission East; Mason McGavran, sr., Olathe West; Bryce Noernberg, jr., Olathe South; Peyton Wheat, sr., Topeka; Connor White, sr., Blue Valley Northwest; Brock Zerger, sr., Derby.

Running backs —Ma’Kenttis Adams, sr., Washburn Rural; Jerry Arteaga, sr., Garden City; DeAndre Aukland, sr., Manhattan; Eric Butler, sr., Olathe Northwest; Vincent Gatschet, jr., Olathe West; Sage Huffman, jr., Blue Valley West; Max Keller, sr., Olathe Northwest; Zack Keosengphet, sr., Garden City; Rayvelle Leaks, jr., Wichita East; Logan Nabus, sr., Junction City; T.J. Porter, jr., Olathe North; John Price, jr., Blue Valley; John Randle Jr., sr., Wichita Heights; Tyrell Reed, sr., Lawrence; Cencere Thompson, jr., Wichita Northwest.

Receivers —Jordan Allen, sr., Olathe South; Malijah Byers, sr., Junction City; Micah Geary, sr., Olathe Northwest; Zane Hall, sr., Olathe South; Gavin Hoffman, jr., Blue Valley Northwest; C.J. Leonard, sr., Shawnee Mission East; Michael Lopez, jr., Wichita Northwest; Jayden Norman, so., Topeka; Titan Osburn, jr., Washburn Rural; Dom Ostronic, sr., Lawrence; Joshua Parrish, sr., Olathe North; L.T. Robinson, jr., Wichita East; Gatlin Samuel, sr., Blue Valley; Jack Schneider, sr., Blue Valley West; Jack Scott, sr., Olathe West; Cole Watson, sr., Lawrence; Ashton White, jr., Wichita East; M.J. White, jr., Wichita East.

Offensive line —Petren Bartolome, so., Junction City; Kyle Butcher, sr., Campus; Lucas Conover, sr., Olathe Northwest; Joel Deppe, sr., Blue Valley Northwest; Spencer Doan, sr., Lawrence Free State; Caden Estrada, so., Washburn Rural; Hank Fuchs, jr., Lawrence Free State; Matthew Godsey, sr., Wichita South; Braden Hales, jr., Olathe North; Alex Herrera, sr., Wichita Northwest; Hadley Holmes, jr., Blue Valley West; Tate Hoover, sr., Manhattan; Wyatt Jackson, sr., Derby; Mitchell Johnson, sr., Derby; Jackson Kellogg, sr., Gardner Edgerton; Andrew Kenney, jr., Manhattan; MaCoy Linck, sr., Manhattan; Kaden Lonard, sr., Lawrence Free State; Roman Loya, sr., Dodge City; Lathan McCoy, jr. Wichita Heights; Garrett McCreath, sr., Junction City; Garrett Messenger, sr., Garden City; Shane Sexton, sr., Washburn Rural; Gage Spachman, sr., Blue Valley North; Easton Wasinger, sr., Blue Valley Northwest; Cooper Zwart, sr., Olathe West.

Defensive line —Keyon Anderson, sr., Kansas City Wyandotte; Lance Bassett, sr., Lawrence; Tre Birch, jr., Wichita Northwest; Chase Burns, sr., Olathe Northwest; Dexter Carr, sr., Gardner Edgerton; Elijah Clarke-Boyd, sr., Junction City; Corbyn Clement, sr., Wichita East; Darrius Comeaux, sr., Shawnee Mission North; Lashawn Davis, sr., Derby; Spencer Easley, sr., Gardner Edgerton; Mason Hopper, jr., Derby; Brody McManamon, jr., Blue Valley West; Adam Parks, sr., Blue Valley North; Kelonnie Patterson, sr., Manhattan; Ozzy Poage, sr., Gardner Edgerton; Hayden Puryear, jr., Junction City; Biar Ring, sr., Olathe North; Lincoln Stueve, so., Blue Valley.

Linebackers —Luke Barker, sr., Dodge City; Aidan Blum, sr., Olathe South; Roman Boden, sr., Derby; Nate Campbell, jr., Wichita Heights; Javieon Carter, sr., Wichita Southeast; Maliki Daniels, jr., Junction City; Chris Dunnigan, jr., Manhattan; Kalen Green, sr., Gardner Edgerton; J.C. Heim, jr., Washburn Rural; Logan Holthaus, jr., Blue Valley Northwest; Ben Irvine, sr., Manhattan; Andrew Kamtio, sr., Gardner Edgerton; Josh Kidd, sr., Blue Valley West; Jacob King, jr., Wichita Northwest; Colin Matile, jr., Blue Valley Northwest; Cooper Novacek, sr., Olathe West; Maguire Richman, so., Blue Valley; Christian Sicard, sr., Campus; Kenton Simmons, sr., Lawrence.

Defensive backs —Harley Buller, sr., Campus; Jeremiah Harris, so., Wichita Northwest; Jaren Heim, jr., Washburn Rural; Ryan Heiman, sr., Garden City; Isaiah Kincade, jr., Topeka; Robert Marshall, jr., Blue Valley; Jaydon Okoro, sr., Wichita Heights; Jaise Osborn, sr., Olathe Northwest; Jason Parrish, sr., Olathe North; Cameron Porter, jr., Gardner Edgerton; Gerard Reed III, jr., Olathe East; Trey Ridley, jr., Blue Valley Northwest; Brandon Roupsouay, sr., Olathe West; Lake Ryan, sr., Blue Valley West; Jack Schneider, sr., Blue Valley West; Kade Sheldon, sr., Derby; Max Stanard, jr., Manhattan; Dayontay Standifer, jr., Wichita East; Dante Walters, sr., Manhattan; Jacob Wassall, sr., Wichita North; Caleb Wiese, sr., Garden City; Omari Wishom, jr., Wichita East.

Kickers —Casey Cervantes, sr., Dodge City; Camden Cooper, sr., Derby; Vincent Gatschet, sr., Olathe West; Grady Jesseph, sr., Derby; Christian Klobe, sr., Olathe South; John Michael Pujado, sr., Blue Valley West; Tyler Smalley, sr., Wichita Northwest; Dayten Smoot, sr., Washburn Rural; Will Stroud, sr., Blue Valley.

Class 5A all-state team

Offense

QB—Hayden Jay, sr., Mill Valley

QB—Avery Johnson, sr., Maize

RB—Malik Bah, jr., Hays

RB—Omari Elias, jr., Kapaun Mt. Carmel

RB—Noah Kokhar, sr., Hutchinson

RB—Kenyon McMillan, sr., Salina Central

RB—Dai’Mont Mucker, jr., Valley Center

WR—Tate Blasi, sr., Bishop Carroll

WR—Bryce Cohoon, sr., Maize

TE—Will Anciaux, sr., Kapaun Mt. Carmel

TE—Justin Stephens, sr., Maize

OL—Bradley Bond, sr., Goddard

OL—Gus Hawkins, jr., Mill Valley

OL—Jacob Racine, sr., Bishop Carroll

OL—Mason Thrush, sr., Maize

OL—Daylee VanSykle, jr., Hutchinson

RET—Tre Richardson, sr., Highland Park

K—Sam Parks, jr., Maize South

Defense

DL—Walt Gray, sr., Bishop Carroll

DL—Caden Miranda, sr., Maize

DL—Bradyn Rodriguez, sr., Hutchinson

DL—Bryce Salmans, sr., Hays

DL—Jamale Williams, sr., Lansing

DL—Jayden Woods, so., Mill Valley

LB—Cameron Bowyer, sr., Valley Center

LB—Sam Duling, sr., Bishop Carroll

LB—Evan Lind, sr., Hays

LB—Conner Neill, sr., Maize South

LB—Sam Torline, sr., De Soto

LB—Broc Worcester, sr., Mill Valley

DB—Mikey Bergeron, sr., Mill Valley

DB—Cody Hughbanks, sr., Maize

DB—Trey Thomas, jr., Blue Valley Southwest

DB—Holden Zigmant, sr., Mill Valley

P—Kenten Laughman, jr., Mill Valley

Offensive Player of the Year —Avery Johnson, sr., Maize. Defensive Player of the Year —Broc Worcester, sr., Mill Valley. Coach of the Year —Joel Applebee, Mill Valley.

Honorable mention

Quarterbacks —Malachi Berg, sr., Topeka West; Dylan Dunn, jr., Blue Valley Southwest; Kyreese Groen, sr., Hays; Gunnar Gross, jr., Salina Central; Cameron Johnson, sr., Kansas City Sumner Academy; Dalton Jorgensen, jr., Lansing; Brooks Kappelmann, jr., Liberal; Jackson King, jr., Bishop Carroll; Nic Lange, sr., Hutchinson; Eddie McLaughlin, sr., Leavenworth; Tate McNew, so., Maize South; Carson Miller, jr., De Soto; Cayden Scheuerman, sr., Great Bend.

Running backs —Tristan Baker, jr., Mill Valley; Allen Baughman, jr., Shawnee Heights; Daeshaun Carter, sr., Maize; Lucas Dickman, jr., Goddard Eisenhower; Antonio Harrison, sr., Kansas City Sumner Academy; Bennett Hutchison, jr., De Soto; Micah Johnson, jr., Goddard; Trystian Juarez, sr., Liberal; Colton McKanna, jr., Spring Hill; Parker Smith, sr., Blue Valley Southwest; Wyatt Rink, jr., Pittsburg; Bryson Vawter, sr., Topeka Seaman; Tayveon Williams, sr., Maize.

Receivers —Keamonie Archie, sr., Hays; Jeron Askren, jr., Maize South; Brandon Busher, jr., Wichita West; Camden Carr, sr., Newton; Braylon Council, sr., Great Bend; Sammy Dresie, jr., Maize South; Tate Everard, jr., Blue Valley Southwest; Lexton Grafke, jr., Lansing; Bryson Hayes, so., Maize; Jake Jasnoski, jr., Goddard; Ryan Kice, sr., Andover; Parker Leeds, sr., Emporia; Zayden Martinez, jr., Liberal; Hayes Miller, sr., Mill Valley; Hunter Mowery, jr., Salina Central; Tre Richardson, sr., Highland Park.

Offensive line —Nathan Barrientos, sr., Bishop Carroll; Grant Brownell, sr., De Soto; Kaleb Cape, so., Hutchinson; Mike Fernandez, sr., Pittsburg; Ethan Franco, so., Salina South; Gage Gibson, so., Salina Central; Brayden Harmon, sr., Andover; Thomas Ippolito, sr., Blue Valley Southwest; Matthew Johnson, jr., Great Bend; Mason Kemp, jr., Mill Valley; Jack Kerr, sr., Maize; Ryan Kindt, sr., Maize South; Kaden Lampe, sr., Valley Center; Ty Marsh, sr., Mill Valley; Max Masem, sr., Newton; Quinton McGuire, sr., Hays; Jack McKinnon, sr., Mill Valley; Carter Meek, jr., Spring Hill; Jack Melvin, sr., Mill Valley; Sean Miller, sr., Topeka Seaman; Josue Perales, sr., De Soto; Nate Purkey, sr., Goddard Eisenhower; Hank Purvis, jr., Bishop Carroll; Derrik Riggs, sr., Hays; Jaden Selmon, sr., Kansas City Washington; Aydan Spiers, jr., Kapaun Mt. Carmel; Gavin Zuperku, sr., Shawnee Heights.

Defensive line —Elijah Cunningham, sr., Maize; Mark Debiak, jr., Spring Hill; Broc Eastman, sr., Bishop Carroll; Christian Gonzales, jr., Shawnee Heights; Truman Griffith, jr., Mill Valley; Kasen Hasenkamp, sr., Topeka Seaman; Trey Heitsman, jr., Valley Center; Dorian Hippen, sr., Hutchinson; Dee’Onn Jones, jr., Great Bend; Mason Jones, jr., Hutchinson; Ricky Parga, sr., Newton; B.J. Redic, sr., Andover; Kyrece Robinson, jr., Topeka West; Grant Rutkowski, sr., Mill Valley; Brett Sawaya, sr., Blue Valley Southwest; Carson Spray, sr., Hays; Louis Traglia, sr., Kapaun Mt. Carmel; Jackson Turnbull, sr., Pittsburg; Charlie Woleben, so., De Soto.

Linebackers —Javeare’ Akande, sr., Kansas City Sumner Academy; Trevon Cole, sr., Salina Central; Noah Coy, sr., Mill Valley; Nate Fury, sr., Kapaun Mt. Carmel; Tai Ho, sr., Goddard Eisenhower; Mackey James, sr., Highland Park; Gabe Kimzey, so., Pittsburg; Mathew Moeder, sr., Great Bend; Carter Morgan, so., Hutchinson; Lane Nelson, jr., Goddard; Connor Padgett, jr., Maize; Brandon Richardson, sr., Spring Hill; Luciano Riggi, jr., Lansing; Peyton Ritter, jr., Maize; Caleb Saner, sr., Valley Center; Bobby Trujillo, sr., Emporia; Wyatt Waddell, sr., Hays; J.J. White, sr., Pittsburg; Kevin Wilson, so., Hutchinson.

Defensive backs —Jack Bloom, jr., Topeka Seaman; Cooper Buessing, sr., Bishop Carroll; Landon Christiansen, jr., Blue Valley Southwest; Connor Dreiling, sr., Hays; A’Ydren Drew-Gregory, sr., Highland Park; Jacob Gnagy, sr., Maize South; Reed Haneberg, sr., Bishop Carroll; Baruch Hasabu, sr., Mill Valley; Cole Heitman, jr., De Soto; Jax Heneha, jr., Hutchinson; Gage Ilges, jr., Blue Valley Southwest; McKinley Joynes, sr., Maize; Terrell King, so., Hutchinson; Dylan Massey, sr., Mill Valley; Nik Pai, sr., Andover; Emmitt Peters, jr., Blue Valley Southwest; Max Preheim, sr., Valley Center; Avery Richardson, sr., Salina Central; Jacob Robinson, sr., Leavenworth; Rock Schomaker, jr., Valley Center; Ashton Sell, jr., Goddard.

Kickers —Alex Allemang, jr., Emporia; Chase Dupont, jr., Kapaun Mt. Carmel; Collin Hershberger, sr., Newton; Tyner Horn, sr., Goddard Eisenhower; Ryan Jackson, so., Spring Hill; Hudson Lee, sr., Bishop Carroll; Jackson McKechnie, sr., Pittsburg; Mason Teague, jr., Maize; Dominic Zuniga, sr., Goddard.

Class 4A all-state team

Offense

QB—Hunter Alvord, sr., McPherson

QB—Mac Armstrong, sr., Bishop Miege

QB—Colin Donahue, sr., Wamego

RB—Sean Carroll, sr., St. Thomas Aquinas

RB—Jesse Greenly, sr., Atchison

RB—Octavius Lyles, sr., Eudora

RB—Hayden Oviatt, sr., Wamego

WR—Isaiah Coppage, sr., Bishop Miege

WR—Chase Cottam, sr., Wamego

WR—John Niesen, sr., St. James Academy

OL—Camden Beebe, sr., Kansas City Piper

OL—Levi Cooley, sr., Basehor-Linwood

OL—Carson Kraft, jr., St. Thomas Aquinas

OL—Baker North, jr., Bishop Miege

OL—Jeremy Schleicher, jr., Bishop Miege

OL—Nathan Vincent, sr., Louisburg

RET—Hagan Johnson, sr., Wamego

K—Noah Ficke, sr., Wamego

Defense

DL—Sam Becker, sr., McPherson

DL—Dagen Dean, sr., Chanute

DL—Kian Payne, jr., St. Thomas Aquinas

DL—Wade Spencer, sr., St. James Academy

DL—Kainen White, jr., Coffeyville

LB—Justyce Betts, jr., Bishop Miege

LB—Spencer Dohm, jr., St. James Academy

LB—Ty Leedy, sr., Chanute

LB—Cannon McCormack, jr., Circle

LB—Wyatt Potter, jr., St. Thomas Aquinas

LB—Jalen Rice, sr., El Dorado

DB—DeAndre Beasley, sr., Bishop Miege

DB—Adrion Seals, jr., Eudora

DB—Ty Smith, sr., Circle

DB—Dawson Tajchman, sr., Wamego

DB—Drew Veatch, sr., Andover Central

P—Teagan Cobb, sr., Rose Hill

Offensive Player of the Year —Mac Armstrong, sr., Bishop Miege. Defensive Player of the Year —Dagen Dean, sr., Chanute. Coach of the Year —Weston Moody, Wamego.

Honorable mention

Quarterbacks —Braden Barscewski, sr., Andover Central; Declan Battle, jr., Louisburg; Blake Boydston, sr., St. James Academy; Cooper Chadwell, sr., Circle; Eric Erbe, sr., Chanute; Kendall Holtzman, jr., Labette County; Camdon Julian, jr., Independence; Logan Ladish, sr., Kansas City Piper; Kole Manley, jr., Eudora; Stockton Timbrook, jr., Abilene; Brady VanDonge, jr., Basehor-Linwood; Gabe Welch, sr., Arkansas City.

Running backs —Colton Brusven, jr., Tonganoxie; Jeremy Colbert Jr., jr., Coffeyville; Kameron Daboe, sr., Kansas City Schlagle; Dawson Gottwald, sr., McPherson; Jaytin Gumm, sr., McPherson; Ty Leedy, sr., Chanute; Jace Rees, sr., Andover Central; Gianni Rizzi, jr., St. Thomas Aquinas; Malachi Rogers, sr., Wellington; Westin Rose, so., Circle; Landon Taylor, sr., Paola; Riley Van Eaton, sr., Louisburg; Zion Woodin, sr., Ottawa.

Receivers —Finn Burritt, sr., St. James Academy; Cadon Clark, sr., Arkansas City; Dagen Dean, sr., Chanute; Griffin Eaton, sr., Labette County; Matthew Eddy, sr., Buhler; Isaiah Holthaus, jr., Tonganoxie; Callahan Huston, sr., St. James Academy; Teryn Jackson, so., Bishop Miege; Daegan Jensen, sr., Bishop Miege; Hagan Johnson, sr., Wamego; Tucker Pelnar, sr., McPherson; Trevor Pierce, sr., Arkansas City; Kaiden Seamster, jr., Chanute; Ty Smith, sr., Circle; Cooper Tabor, sr., Andover Central; Colin Vigil, sr., Kansas City Piper; Brant Wilson, sr., Basehor-Linwood.

Offensive line —Austin Bryant, sr., Winfield; Zaylen Dear, sr., Circle; Will Golomski, sr., St. James Academy; Luke Harris, so., Fort Scott; Andrew Hildebrand, sr., Wamego; Sam Jarvis, sr., Kansas City Piper; Christian Landeros, sr., Ulysses; Sam Lough, jr., Basehor-Linwood; Derek Lowe, jr., Wellington; John McGlothlin, sr., Coffeyville; Connor McVicker, sr., McPherson; Eythen Moore, sr., Eudora; Charlie Nolting, sr., Bonner Springs; Joe Nutt, jr., McPherson; Richard Ortiz, sr., Abilene; Bryan Regier, sr., Buhler; Riley Reimer, sr., Andover Central; Dawson Rodd, so., Andover Central; Dylen Slusser, sr., Augusta; Joe Thomson, jr., Arkansas City; Augustus Thuston, jr., Chanute; Austin Turner, sr., St. Thomas Aquinas; Ethan Watson, sr., Atchison; Kainen White, jr., Coffeyville; Garrick Wright, sr., Circle.

Defensive line —Kaiden Abasolo, jr., Mulvane; Jaiden Bender, sr., Eudora; Evan Damron, jr., Kansas City Piper; Dylan Elmore, sr., St. Thomas Aquinas; Jaden Hamm, sr., Eudora; Jace Henderson, jr., Buhler; Bryan Jackett, sr., Chanute; Lorenzo Johnson, sr., Kansas City Schlagle; Jayden Mabion, sr., St. James Academy; LaVonte’ McGowan, jr., Atchison; Kale Murdock, sr., Paola; Joseph Neuenschwander, jr., Coffeyville; Kyle Newsome, jr., Andover Central; J.R. Rooney, sr., Louisburg; Arasto Sadeghi, jr., Bishop Miege; Gage Woodward, sr., Wamego; Brody Weir, so., Wellington; James Wellner, sr., Circle; Jalen Wilson, jr., Bishop Miege; Garron Young, sr., Fort Scott.

Linebackers —Wyatt Bahm, sr., Arkansas City; Jack Baird, jr., Bishop Miege; Gannon Couture, jr., Wamego; Matthew Eddy, sr., Buhler; Gage Greer, sr., Basehor-Linwood; Teegan Haines, jr., McPherson; Aaron Henson, jr., Kansas City Piper; Braylen Hoobler, jr., Eudora; Cody Hambleton, sr., Labette County; Luke Hancock, jr., St. Thomas Aquinas; Jayden Jones, sr., Rose Hill; Grant Larson, sr., Wamego; Mason L’Heureux, sr., Kansas City Piper; Brendan Martin, sr., Atchison; Jack Messersmith, sr., Tonganoxie; Ashton Moore, so., Louisburg; Brayson Voss, jr., Coffeyville; Cole Wageman, jr., Winfield; Cade Wedel, sr., McPherson.

Defensive backs —Jacob Bittner, sr., St. Thomas Aquinas; Josh Boone, sr., St. James Academy; Dylan Foes, sr., Circle; Kale Hammerschmidt, sr., Eudora; Wyatt Harris, sr., Tonganoxie; Jase Hovey, sr., Louisburg; Quentin Harding, so., Chanute; Wyatt Lewis, jr., St. Thomas Aquinas; Dillon Marshall, jr., St. Thomas Aquinas; Kaden McDaniel, sr., Augusta; Luke McLaughlin, sr., Rose Hill; Jaret Myers, sr., McPherson; Drew Pettay, jr., Wamego; Jayce Schriner, jr., McPherson; Kaleb Scott, jr., Basehor-Linwood; Landon Taylor, sr., Paola; Mason White, sr., Andover Central; Aidan Wing, sr., Bishop Miege; Jack Wright, sr., Wellington.

Kickers —Aidan Battle, sr., Atchison; Zane Busick, sr., Kansas City Piper; Austin Bryant, sr., Winfield; Chase Dieker, sr., Mulvane; Brayden Gilfillan, sr., Coffeyville; Gage Greer, sr., Basehor-Linwood; Kylar Haarhuis, sr., St. James Academy; Jackson McWilliams, jr., Tonganoxie; Stephen Neenan, sr., Bishop Miege; Layne Ryals, sr., Louisburg; Isaac Saye, sr., Andover Central; Matt Seibolt, sr., St. Thomas Aquinas.

Class 3A all-state team

Offense

QB—Willie Dorsey, jr., Wellsville

QB—Dalton Whitworth, sr., Rock Creek

RB—Garyson Booth, sr., Holton

RB—Finn Dunshee, jr., Topeka Hayden

RB—Tyler Little, sr., Galena

RB—Mario Menghini, sr., Frontenac

RB—Gage Prosser, jr., Andale

WR—Ethan Burgess, sr., Rock Creek

WR—Donald Collier, jr., Wichita Trinity Academy

WR—Jack Voth, jr., Cheney

OL—J.P. Harris, sr., Scott City

OL—Jack Kraus, sr., Andale

OL—Joe Otting, sr., Topeka Hayden

OL—Easton Rector, sr., Pratt

OL—Dalton Roush, jr., Holton

OL—Luke Young, sr., Clay Center

RET—Kelby Eck, sr., Andale

K—Matt Lierz, sr., Holton

Defense

DL—Ben Evans, sr., Topeka Hayden

DL—Jonah Meyer, sr., Andale

DL—Adam Shireman, sr., Girard

DL—Brayden Weber, sr., Andale

LB—Jace Boswell, sr., Holton

LB—J.C. Cummings, sr., Topeka Hayden

LB—Riley Marx, sr., Andale

LB—Cody Parthemer, sr., Andale

LB—Cade Reynolds, sr., Hugoton

LB—David Signs, sr., Wellsville

DB—Alex Coester, sr., Girard

DB—Wesley Fair, sr., Wichita Collegiate

DB—Brody Hayes, jr., Clay Center

DB—Landin Midgett, sr., Columbus

DB—Tegan Orth, sr., Andale

DB—Jake Proctor, sr., Hesston

P—Luke Niggeman, sr., Girard

Offensive Player of the Year —Joe Otting, sr., Topeka Hayden. Defensive Player of the Year —Riley Marx, sr., Andale. Coach of the Year —Dylan Schmidt, Andale.

Honorable mention

Quarterbacks —Gunnar Ball, sr., Perry-Lecompton; Josh Burdick, so., Cheney; Wesley Fair, sr., Wichita Collegiate; Hudson Ferralez, jr., Hesston; Tyler Fugarino, sr., Clearwater; Brett Hamilton, sr., Columbus; Mark Hoffman, sr., Clay Center; Matt Lierz, sr., Holton; Tra Mack, jr., Parsons; Damon Mesa, jr., Holcomb; Dylan Metzger, sr., Scott City; Aiden Milliren, so., Bishop Ward; Luke Niggeman, sr., Girard; Wyatt Spexarth, sr., Andale; Kal Terlip, jr., Frontenac; Zane Turner, jr., Galena; Jett Wahlmeier, so., Topeka Hayden; Harvey Zimmerman, jr., Wichita Trinity Academy.

Running backs —Justice Autry, sr., Smoky Valley; Lawson Bailey, sr., Scott City; Zane Betz, jr., Colby; Jace Boswell, sr., Holton; Alex Coester, sr., Girard; Khai Cosner, sr., Holcomb; J.C. Cummings, sr., Topeka Hayden; Brody Hayes, jr., Clay Center; Brice Johnson, sr., Bishop Ward; Riley Marx, sr., Andale; Adam Mendoza, sr., Hugoton; Nash Money, sr., Wellsville; Dawson Mooney, sr., Galena; Carson Phelps, sr., Wichita Collegiate; Parker Schwarz, fr., Prairie View; Jamison Shane, sr., Royal Valley; Jace Thomas, sr., Scott City; Jahmarion Washington, jr., Parsons; Brady Welker, jr., Scott City; Aiden Whitley, jr., Chapman; Jaydon Winans, sr., Rock Creek; Max Younie, jr., Pratt.

Receivers —Kade Blanchat, sr., Smoky Valley; Noah Bruce, sr., Andale; Kayden Cox, sr., Columbus; Kael Gorski, sr., Perry-Lecompton; Jacob Grant, so., Baxter Springs; Jackson Henry, jr., Clay Center; Jessie Jones, sr., Parsons; Landin Midgett, sr., Columbus; Tegan Orth, sr., Andale; Jalen Pickens, sr., Bishop Ward; Vinny Pile, jr., Frontenac; Jake Proctor, sr., Hesston; Jensen Schrickel, so., Topeka Hayden; Yanci Spiller, sr., Rock Creek; Cooper Williams, so., Clearwater; Dez Winton, jr., Wellsville.

Offensive line —Cooper Baxter, sr., Holton; Keegun Beims, jr., Concordia; Brett Black, sr., Wichita Collegiate; Peter Campbell, sr., Hiawatha; Carter Charvat, so., Topeka Hayden; Caleb Combs, jr., Girard; Rydge Delmont, sr., Columbus; Isaiah Dunaway, sr., Galena; Henry Eck, jr., Andale; Mason Faith, so., Rock Creek; Justin Ferguson, sr., Girard; Matthew Garcia, sr., Hugoton; Gus Griffith, sr., Smoky Valley; Abbott Hundley, jr., Holton; Weston Langvardt, jr., Chapman; Aedan O’Halloran, jr., Hesston; Wayne Rohrer, sr., Burlington; Levi Rust, sr., Cheney; Colton Spellman, jr., Clay Center; Kooper Tichenor, jr., Holcomb; Josiah Todwong, jr., Topeka Hayden; Drake Van Scoyoc, sr., Pratt; Brayden Weber, sr., Andale.

Defensive line —Chris Beard, sr., Parsons; Braylon Berry, jr., Clay Center; Cooper Bittle, sr., Rock Creek; Danny Boeken, jr., Iola; Mason Charbonneau, sr., Wichita Collegiate; Charlie Gilliland, sr., Holton; Sebastian Gonzalez, jr., Hugoton; Justin Holt, sr., Smoky Valley; Drake Koltzman, jr., Girard; Evan Kotzman, sr., Frontenac; Jack Kraus, sr., Andale; Brett Loader, sr., Clay Center; Cooper McCormick, sr., Hesston; Kason Messenger, jr., Cheney; Koby Myers, sr., Galena; Tristan Ortner, sr., Holcomb; Easton Rector, sr., Pratt; Dalton Roush, jr., Holton; Sutten Sleezer, jr., Burlington; Wes Soetaert, sr., Wellsville; Tristan Sprole, so., Wichita Collegiate; Kam Yarbrough, jr., Bishop Ward.

Linebackers —Garyson Booth, sr., Holton; Karson Butts, jr., Andale; Khai Cosner, sr., Holcomb; Brett Cox, sr., Hesston; Finn Dunshee, jr., Topeka Hayden; Porter Foltz, jr., Anderson County; Conner Gagnon, sr., Wichita Collegiate; Jaydn Hale, sr., Columbus; J.P. Harris, sr., Scott City; Carson Hoeme, sr., Pratt; Jude Konrade, jr., Topeka Hayden; Tyler Little, sr., Galena; Jack Lusker, sr., Frontenac; Payton McCarn, jr., Rock Creek; Cole Minor, sr., Columbus; Anthony Pike, jr., Girard; Cole Pladson, so., Clay Center; Peyton Smith, sr., Marysville; Jack Voth, jr., Cheney.

Defensive backs —Kelby Eck, sr., Andale; Jayden Fletcher, sr., Holton; Manny Gonzalez, jr., Goodland; Jack Harvey, jr., Baldwin; Maddox Ibarra, sr., Rock Creek; J’air Johnson, sr., Pratt; Brody Lee, jr., Wellsville; Matt Lierz, sr., Holton; Johnny Martinez, sr., Pratt; Collin McDaniel, jr., Scott City; Colter McDaniel, jr., Cheney; Carson Middleton, sr., Cheney; Avry Noll, jr., Scott City; Chris Palacios, sr., Holcomb; Jaden Parker, fr., Wichita Collegiate; Ashton Rockey, sr., Hiawatha; Cade Saporito, sr., Columbus; Jensen Schrickel, so., Topeka Hayden; Yanci Spiller, sr., Rock Creek; Cam Stadel, jr., Burlington; Logan Sturdy, sr., Rock Creek; Brett Wetta, jr., Wichita Collegiate.

Kickers —Tyler Antle, jr., Frontenac; Juan Delgado, sr., Bishop Ward; Garrett Humble, sr., Girard; Adrian Juarez, sr., Pratt; Matt Newhouse, so., Wellsville; Jayce Quirin, jr., Parsons; Bryson Snell, jr., Clearwater; Marlo Sullivan, jr., Andale; Beau Warden, jr., Hesston; Christian Zizumbo, so., Hugoton.

Class 2A all-state team

Offense

QB—Landon Boss, sr., Osage City

QB—Nolan Freund, sr., Kingman

QB—Luke Gebhardt, sr., Southeast of Saline

RB—Logan Arasmith, sr., Beloit

RB—Cooper Hajek, sr., Nemaha Central

RB—Trey Sommer, sr., Humboldt

WR—Michael Murray, sr., Southeast of Saline

WR—Jackson Swartz, sr., Chaparral

TE—Tristen Davidson, jr., Kingman

TE—Cole Webber, jr., Ellsworth

OL—Jacob Carver, sr., Rossville

OL—Mac Chambers, sr., Southeast of Saline

OL—Connor Deters, sr., Nemaha Central

OL—Josh Grimm, jr., Sabetha

OL—Caiden Hoffman, jr., Hoisington

OL—Maddox Johnson, sr., Humboldt

RET—Kade Harris, sr., Thomas More Prep

K—Zach Sanford, jr., Maur Hill-Mount Academy

Defense

DL—Holden Bass, jr., Nemaha Central

DL—Roman Hernandez, jr., Russell

DL—Jordan Rodriguez, jr., Ellsworth

DL—Grady Seyfert, sr., Beloit

DL—Drake Stapleton, sr., Caney Valley

LB—Landon Allen, sr., Southeast of Saline

LB—Ty Birkenbaugh, sr., Kingman

LB—Josh Herrmann, sr., Sabetha

LB—Christian McAfee, jr., Sabetha

LB—Blake Stallbaumer, sr., Nemaha Central

DB—Avrey Albright, sr., Kingman

DB—Gavin Cain, sr., Nemaha Central

DB—Joel Dutton, sr., Fredonia

DB—Quinn Eilert, jr., Beloit

DB—Jacob Ney, sr., Russell

DB—Stetson Schafer, jr., Cherryvale

P—Ethan Burton, sr., Council Grove

Offensive Player of the Year —Cooper Hajek, sr., Nemaha Central. Defensive Player of the Year —Grady Seyfert, sr., Beloit. Coach of the Year —Michael Glatczak, Nemaha Central.

Honorable mention

Quarterbacks —Austin Clark, sr., Chaparral; Will Cravens, jr., Ellsworth; Joel Dutton, sr., Fredonia; Mark Harris, sr., Maur Hill-Mount Academy; Camden Horak, jr., Rossville; Eli Jones, so., Norton; Jackson Knight, sr., Cherryvale; Bricen Lee, sr., Atchison County; Tanner Martin, jr., Silver Lake; Wyatt Middleton, sr., Russell; Ace Monihen, so., Council Grove; Tony Moore, jr., Hoisington; Brandt Sipe, sr., Haven; Carson Spoonts, jr., Eureka; Brayden Uphaus, sr., Nemaha Central.

Running backs —Benson Berndt, sr., Beloit; Lucas Beying, jr., Pleasant Ridge; Jake Fischer, sr., Kingman; Nathan Friesen, jr., Southeast of Saline; Skyler Geer, sr., Halstead; Aiden Guy, sr., Chaparral; Kade Harris, sr., Thomas More Prep; Carter Helm, jr., Kingman; Braden Hensley, sr., Rossville; Astin King, sr., Caney Valley; Van Loop, so., Haven; Colin Menold, jr., Sabetha; Wade Morgan, sr., Douglass; Colter Oldham, so., Lakin; Cooper Parsons, jr., Osage City; Jonathan Renyer, sr., Sabetha; Braylon Smith, jr., Minneapolis; Garrett Urban, sr., Norton; Samson Waggoner, sr., Riley County.

Receivers —Avrey Albright, sr., Kingman; Landon Allen, sr., Southeast of Saline; Jadin Archeval, sr., Fredonia; Eli Barnes, jr., Silver Lake; Keegan Bryant, sr., Fredonia; Gavin Cain, sr., Nemaha Central; Jackson Cross, sr., Russell; Weston Dunbar, sr., Osage City; Jacob Gebhardt, sr., Southeast of Saline; Troy Heiman, sr., Silver Lake; Sam Hull, jr., Humboldt; Trenton Kimmi, sr., Atchison County; Lukas Kulp, sr., Riley County; Jace Peerman, sr., Russell; Trey Rogers, sr., West Franklin; Stetson Schafer, jr., Cherryvale; Evan Slapper, sr., Pleasant Ridge; Nicholas Smith, sr., Hillsboro; Gavin Stimpson, sr., Caney Valley.

Offensive line —Brendan Anderson, jr., Ellsworth; Ty Birkenbaugh, sr., Kingman; Dravin Chavira, sr., Lakin; Dalton Damon, sr., Atchison County; Carson Gates, sr., Chaparral; Mason Gibson, sr., Osage City; Garren Goodner, jr., Humboldt; Seth Hedges, sr., Caney Valley; Connor Herman, so., Halstead; Mahliq Jackson, sr., Rossville; Kaeden Kasselman, so., Garden Plain; Lucas Kenney, sr., Norton; Adrian Ontiveros, sr., Kingman; Jefferson Otter, sr., Norton; Logan Philbern, sr., Hoisington; Hunter Scott, sr., Eureka; Grady Seyfert, sr., Beloit; Torin Sheaves, sr., Riley County; Isaiah Vignery, sr., Minneapolis; Kaden Walker, sr., Silver Lake; Kendall Walker, jr., Thomas More Prep; Brody Widrig, jr., Beloit; Holden Ziegler, so., Council Grove.

Defensive line —Jorge Cereceres, so., Lyons; Tristen Davidson, jr., Kingman; Connor Deters, sr., Nemaha Central; Daryan Edgington, sr., Lakin; Eli Gates, sr., Chaparral; Cole Gilliland, sr., Hoisington; Jacob Grimm, jr., Sabetha; Michael Hale, sr., Thomas More Prep; Roman Hauser, jr., Norton; Luke Hillman, sr., Garden Plain; Caiden Hoffman, jr., Hoisington; Layne Johnson, sr., Cimarron; River Kaufman, sr., Humboldt; Kaden Kirkpatrick, sr., Osage City; Barrett Lietz, jr., Rossville; Tyler Menold, jr., Sabetha; Rad Rodriguez, jr., Phillipsburg; Kaleb Scripsick, sr., Southwestern Heights; Caden Seems, so., Phillipsburg; Tucker Smith, sr., Minneapolis; Mason Springer, jr., Neodesha; Danny Vigil, sr., Cherryvale; Cody Voth, sr., West Franklin; Holden Ziegler, so., Council Grove; Cooper Zimmers, sr., Eureka.

Linebackers —Sean Anderson, sr., Norton; Chad Babcock, sr., Neodesha; Landon Boss, sr., Osage City; Adam Caudle, sr., Maur Hill-Mount Academy; Jackson Griffin, jr., Caney Valley; Cooper Hajek, sr., Nemaha Central; Zach Hilton, sr., Eureka; Gabe Hueser, sr., Minneapolis; Jake Hundley, sr., Nemaha Central; Caden Isaacson, sr., Southeast of Saline; Parker Isbell, jr., Beloit; Silas Jones, sr., Norton; Teron Kraft, so., Hoisington; Lukas Kulp, sr., Riley County; Wade Leonard, sr., Nemaha Central; Wyatt Miller, sr., Fredonia; Wade Morgan, sr., Douglass; Chase Root, jr., Silver Lake; Ian Smith, jr., Hoisington; Ty Smith, jr., Larned; Aden Stuhlsatz, jr., Garden Plain; Loden West, jr., Ellsworth.

Defensive backs —Marcus Bauman, jr., Sabetha; Breckin Bowin, sr., Osage City; Aidan Broxterman, jr., Nemaha Central; Ethan Burton, sr., Council Grove; Seth Dugan, so., Garden Plain; Jack Francis, sr., Chaparral; Carter Helm, jr., Kingman; Daniel Kejr, jr., Southeast of Saline; Konner Kielhorn, sr., Douglass; Trace Kopper, so., Cimarron; Bricen Lee, sr., Atchison County; Layton Leiker, jr., Ellsworth; Tony Moore, jr., Hoisington; Kade Perine, sr., Rossville; Damian Ratzlaff, sr., Southwestern Heights; Jess Reece, jr., Osage City; Josh Rodriguez, jr., Ellsworth; Jackson Swartz, sr., Chaparral.

Kickers —Loup Charlier, sr., Council Grove; Seth Dugan, so., Garden Plain; Nolan Freund, sr., Kingman; Elij Jones, so., Norton; Charlie Krug, sr., Russell; Cedric Leistenschneider, jr., Rossville; Taylen Morales, fr., Hoisington; Cooper Seidl, jr., Haven; Josiah Smith, jr., Osage City.

Class 1A all-state team

Offense

QB—Tanner Heckel, jr., Inman

QB—Keller Hurla, sr., St. Marys

RB—Luke Franklin, jr., Smith Center

RB—Brayden Kunz, jr., Conway Springs

RB—Grady Noll, jr., Jefferson County North

RB—Cooper Simmons, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan

WR—Harrison Brunk, sr., Inman

WR—Kason Gomez, sr., St. Marys

WR—Gus Grote, jr., Jayhawk-Linn

TE—Jerrit Norris, sr., Troy

OL—Josh Deiter, sr., St. Marys

OL—Cauy Haresnape, sr., Smith Center

OL—Brody Kannarr, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan

OL—Harlem Miller, jr., Medicine Lodge

OL—Ben Ward, sr., Conway Springs

OL—Gunner Williams, jr., Conway Springs

RET—Tucker Harrell, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan

K—Matt Vinroe, sr., Sedgwick

Defense

DL—Kemper Clary, sr., Troy

DL—Maverick Havenstein, sr., Wabaunsee

DL—Dominic Nuese-Rasmussen, sr., Inman

DL—Nick Thompson, sr., Centralia

LB—Eli Brunk, sr., Inman

LB—Garret Cole, sr., Olpe

LB—Abe Huaracha, sr., St. Marys

LB—Karsten McKee, sr., Pleasanton

LB—Dylan Nickelson, sr., Jayhawk-Linn

LB—James Rezac, sr., St. Marys

LB—Kyle Werner, sr., Plainville

DB—Maveryk Becker, jr., Centralia

DB—Bentley Montgomery, sr., Smith Center

DB—Blake Redeker, sr., Olpe

DB—Trenton Talley, sr., Centralia

DB—Wyatt Wurtz, jr., Wabaunsee

P—Kellen Schrag, jr., Inman

Offensive Player of the Year —Keller Hurla, sr., St. Marys. Defensive Player of the Year —Eli Brunk, sr., Inman. Coach of the Year —Kyle Schenk, St. Marys.

Honorable mention

Quarterbacks —Eric Armour, jr., Hutchinson Trinity; Truman Bailey, sr., Olpe; Corey Crumrine, so., Sedgwick; Tucker Harrell, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Reagan Hartman, sr., Troy; Jack Lanning, jr., Marion; Drake Mellies, fr., Jackson Heights; Dylan Nickelson, sr., Jayhawk-Linn; Will Schmidt, sr., Oakley; Victor Vargas, sr., Mission Valley; Wyatt Wurtz, jr., Wabaunsee.

Running backs —Christian Brown, sr., Sedgwick; Percy Duncan, jr., Riverside; Zane Farney, fr., Sterling; Dayton Flint, sr., McLouth; Kole Klaassen, so., Remington; Karsten McKee, sr., Pleasanton; Bentley Montgomery, sr., Smith Center; Blake Redeker, sr., Olpe; Caleb Sanger, sr., Hutchinson Trinity; Jake Sasse, sr., Smith Center; Trevor Schafers, jr., Marion; Trenton Talley, sr., Centralia; Carson Wood, sr., Central Heights.

Receivers —Boden Benitz, sr., Troy; Eli Brunk, sr., Inman; Logan Clark, sr., Wabaunsee; Brayden Cunningham, sr., Oakley; Sam Entz, sr., Remington; Zac Evans, jr., Valley Falls; Austin Grable, sr., Troy; Blake Hammeke, sr., Hutchinson Trinity; Colin Hite, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Nate Hutley, jr., St. Marys; Dallas Lagree, so., Sedgwick; Austin Nation, sr., Jayhawk-Linn; Jeff Nold, jr., Sedgwick; Eli Oliver, sr., Wabaunsee; Garrett Seely, sr., Jayhawk-Linn.

Offensive line —Josiah Annis, sr., Oakley; Braden Baldwin, jr., Pleasanton; Russell Chitwood, sr., Conway Springs; Kemper Clary, sr., Troy; Garret Cole, sr., Olpe; Haden Doyle, sr., Jackson Heights; Todrick Duncan, sr., Riverside; Andres Flores, jr., Jayhawk-Linn; Carson Gray, jr., Sterling; Zaden Johnson, sr., Inman; Maverick Havenstein, sr., Wabaunsee; Kolby Hebb, sr., Bluestem; Angel Lopez, sr., Remington; Kodyn Moylan, so., St. Marys; Dominic Nuese-Rasmussen, sr., Inman; Adrian Panuco, sr., Sacred Heart; Gabe Riffel, jr., Sterling; Kaid Sasse, sr., Smith Center; Drake Slifer, jr., Valley Heights; Will Steinlage, jr., Centralia; Nick Thompson, sr., Centralia; R.B. Tweed, jr., Jefferson County North; Aiden Welch, sr., Central Heights.

Defensive line —Roy Aguilar, jr., Syracuse; Nathan Berntsen, jr., Conway Springs; Julian Butto, sr., Jackson Heights; Solomon Drinkard, jr., Valley Falls; Rayce Fisher, jr., Onaga; Gus Grote, jr., Jayhawk-Linn; Mason Hogan, jr., Plainville; Mason Jackson, so., Oakley; Bryce Johnson, jr., Pleasanton; Zaden Johnson, sr., Inman; Atticus Martin, jr., St. Marys; Jonathan Mason, jr., Ellinwood; Jude Meseke, so., Wabaunsee; Blake Pauly, jr., Conway Springs; Brock Reinecke, sr., Centralia; Gabe Riffel, jr., Sterling; Samuel Suter-Tan, jr., Hutchinson Trinity; Jade Tenry, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; R.B. Tweed, jr., Jefferson County North; Matt Vinroe, sr., Sedgwick; Tristan Voss, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Quade Williams, sr., Marion; Carson Wood, sr., Central Heights.

Linebackers —Aidan Armour, sr., Hutchinson Trinity; Kaison Bigham, jr., Valley Heights; Landon Cole, sr., Cherokee-Southeast; Carter Cunningham, jr., Medicine Lodge; Tate Deever, jr., Wabaunsee; Todrick Duncan, sr., Riverside; Byron Fry, jr., Uniontown; Drew Gibbs, sr., Centralia; Brody Grossnickle, jr., Centralia; Cade Howell, so., Conway Springs; Carter Jacquinot, sr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan; Rex Johnson, sr., Ellis; Brayden Kunz, jr., Conway Springs; Jack Lanning, jr., Marion; Zach Martisko, jr., Inman; Eli McGinnis, so., Pleasanton; Braeden Nation, so., Jayhawk-Linn; Ethan Noll, jr., Jefferson County North; Jerrit Norris, sr., Troy; Bryton Reves, sr., Wabaunsee; Howie Rezac, so., St. Marys; Jake Sasse, sr., Smith Center; Trevor Schafers, jr., Marion; Kellen Schrag, jr., Inman; Garrett Siemsen, sr., Republic County; Koen Werner, jr., Sedgwick; Jude Williams, sr., Jackson Heights; Braden Young, jr., Arma-Northeast; Zane Zoglmann, sr., Conway Springs.

Defensive backs —Harrison Brunk, sr., Inman; Josiah Buller, sr., Inman; Benjy Carr, jr., Smith Center; Jeffry Cayton, jr., Pleasanton; Carter Cellmer, sr., Plainville; Jaiden Diasio, jr., Sterling; Tanner Heckel, jr., Inman; Dexton Hoelting, so., Olpe; Ian Ingels, sr., Marion; Connor Keirns, jr., Jefferson County North; Jarret Mader, sr., Ellis; Baker Moore, jr., Central Heights; Trenton Pierson, sr., Belle Plaine; Ace Plummer, jr., Oakley; Landyn Plummer, sr., Oakley; Ethan Redeker, jr., Olpe; Jose Robles, sr., Conway Springs; Jackson Scarlett, jr., Sedgwick; Taylor Wykes, jr., Conway Springs.

Kickers —Evan Bogart, jr., Sacred Heart; Braylon Bittel, jr., Plainville; Fleix Farnebo, sr., Inman; Braydon Fowler, sr., Olpe; Bryan Jaske, jr., Ellinwood; Logan Russell, sr., Ellis; Moises Segoviano, sr., Hutchinson Trinity; Connor VanBecelaere, jr., Pittsburg-St. Mary’s Colgan.

8-man Division 1 all-state team

Offense

QB—Erhik Hermosillo, sr., Wichita County

QB—Keiondre Smith, sr., South Sumner County

RB—Mitch Budke, sr., Chase County

RB—Christian Dean, sr., Wichita Independent

RB—Braxton Lafferty, sr., Little River

RB—Bryson Turner, sr., Madison

WR—Kaleb Atkins, sr., Hill City

WR—Braden Balman, sr., Burden-Central

OL—Conner Dinkel, sr., Hill City

OL—Toby Jesseph, sr., Little River

OL—Seth LeClair, sr., Clifton-Clyde

OL—Jon Mader, jr., Hoxie

RET—Creyo Koop, so., West Elk

K—Jose Arevalo, jr., Burlingame

Defense

DL—Khris Hermosillo, so., Wichita County

DL—Ryan Kuckelman, sr., Macksville

DL—Grant Stephens, sr., Little River

LB—Cordell Brown, sr., Wichita County

LB—Owen Day, sr., WaKeeney-Trego

LB—Colby Middleton, sr., Burlingame

LB—Brayden Norris, sr., Meade

LB—Casten Wirth, jr., Lyndon

DB—Matthew Heckman, sr., Burlingame

DB—Miguel Hernandez, sr., Sublette

DB—Grayden Stapleton, sr., Meade

DB—Drew Withington, sr., Rawlins County

P—Jake Wiens, sr., Goessel

Offensive Player of the Year —Erhik Hermosillo, sr., Wichita County. Defensive Player of the Year —Grant Stephens, sr., Little River. Coach of the Year —Brant Douglas, Wichita County.

Honorable mention

Quarterbacks —Aiden Amrein, jr., Hill City; Spencer Coup, jr., Solomon; Owen Day, sr., WaKeeney-Trego; Miguel Hernandez, sr., Sublette; Rylan Konen, sr., Little River; Ryan Kuckelman, sr., Macksville; Payton LeDuc, sr., Washington County; Trent Long, jr., Clifton-Clyde; Colby Middleton, sr., Burlingame; Caden Morgan, jr., La Crosse; Kyan Morris, sr., Oxford; Grayden Stapleton, sr., Meade; Evan Will, jr., Cair Paravel; Kade Wilson, sr., Ell-Saline; Drew Withington, sr., Rawlins County; Jace Wunderlich, jr., Burden-Central.

Running backs —Hector Gomez, so., Macksville; Danny Guzman, sr., Ness City; Khris Hermosillo, so., Wichita County; Joaquin Huff, jr., Moundridge; Jake Hutchinson, sr., Oswego; Brock Keith, jr., Meade; Nolan Kinderknecht, jr., WaKeeney-Trego; Creyo Koop, so., West Elk; Jalen Massey, jr., Lyndon; Dalton Morrison, jr., Argonia-Attica; Grant Myers, sr., Rock Hills; Jaden Nuss, jr., Hill City; Jayden Reed, sr., Rawlins County; Obed Ruiz, sr., Ell-Saline; Ryan Shaw, sr., Hoxie; Bryan Steadman, sr., Pretty Prairie; Jake Wiens, sr., Goessel; Dane Winters, so., Burlingame.

Receivers —Jachin Bonura, sr., Cair Paravel; Gage Burk, jr., La Crosse; Evan Feuerborn, sr., Lyndon; Wyatt Gardner, jr., Wichita County; Coltin Harbin, jr., Wichita County; Matthew Heckman, sr., Burlingame; Gavin Isch, sr., Madison; Talan Pickering, jr., Bennington; Joseph Recalde-Phillips, sr., Wichita Independent; Donavyn Rhodes, jr., Elkhart; Jackson Risley, jr., South Sumner County; Peyton Rush, sr., Oxford; Andrew Smith, jr., Little River; Grant Stephens, sr., Little River; Gunner Wilson, sr., WaKeeney-Trego; Braden Young, sr., Little River.

Offensive line —Caleb Anschutz, jr., Lyndon; Koda Blankenship, sr., Sedan; Jude Borchers, sr., Cair Paravel; Cordell Brown, sr., Wichita County; Gavyn Francis, sr., Chase County; Parker Haid, so., Burlingame; Devonte Harris, jr., Cedar Vale-Dexter; Tyler Lockwood, sr., Burlingame; Kaden Miller, jr., Burden-Central; Lucas Newcomer, sr., Solomon; Kaedin Massey, jr., Lyndon; Corbin Micek, jr., WaKeeney-Trego; Miles Newell, jr., South Sumner County; Brady Papay, sr., Meade; Braden Polifka, sr., Quinter; Gustavo Portillo, sr., Macksville; Brady Roblin, sr., Argonia-Attica; Bret Short, sr., Wichita Independent; Carter Stansbury, jr., Little River; Cole Theurer, jr., South Sumner County; Caleb Ward, sr., Moundridge; Damion Woods, sr., Herington.

Defensive line —Miles Baalman, sr., Hoxie; Koda Blankenship, sr., Sedan; Brandon Chvatal, sr., Rawlins County; Lane Darbro, jr., Madison; Mason Ellerman, sr., Ell-Saline; James Granger, so., Macksville; Banky Hayes, sr., Moundridge; Cal Kohlmeier, sr., Chase County; Seth LeClair, sr., Clifton-Clyde; Trent Long, sr., Hill City; Logan Meier, jr., Lincoln; Josiah Mettling, sr., Spearville; Kenneth Micek, sr., Rawlins County; Christopher Michel, jr., Wichita County; Maddex Moreno, so., West Elk; Easton Pickering, sr., Bennington; Camden Polifka, so., Quinter; Josh Popp, sr., Rawlins County; Quentin Rhoades, sr., Washington County; Peyton Rush, sr., Oxford; Romeo Terriquez, sr., Wichita County; Quintin Wait, jr., WaKeeney-Trego; Sam Watkins, so., Hoxie; Cole Wiens, sr., South Sumner County.

Linebackers —Mitch Budke, sr., Chase County; Caden Burkholder, sr., Goessel; Ryder Dent, jr., Ell-Saline; Conner Dinkel, sr., Hill City; Braxton Dixson, jr., Rawlins County; Jon Frisbie, sr., Oswego; Lakin Getz, jr., Quinter; Brock Griffin, jr., Chase County; Jenson Harness, jr., Udall; Creyo Koop, so., West Elk; Braxton Lafferty, sr., Little River; Hunter Lowmaster, sr., Flinthills; Jon Mader, jr., Hoxie; Barrett Moddelmog, so., Moundridge; Dalton Morrison, jr., Argonia-Attica; Jeremiah Prince, jr., Sedan; Jayston Rice, sr., Yates Center; Alvin Richard, jr., Wichita Independent; Skylar Rohr, so., Hill City; Branden Sinclair, jr., Lincoln; Alex Smith, jr., South Sumner County; Ervey Triana, jr., Macksville; J.D. Tyson, so., Burlingame; Trenton Zenger, sr., Washington County.

Defensive backs —Kaleb Atkins, sr., Hill City; Javvon Beadles, sr., Wichita Independent; Evan Benjamin, sr., Spearville; Brayden Berens, jr., Pratt Skyline; Gabe Bryant, sr., Goessel; Bryce Conner, sr., La Crosse; Braetyn Couse, sr., Meade; Caleb Dotterer, jr., Lincoln; Tucker Groh, jr., Chase County; Danny Guzman, sr., Ness City; Lance Lickiss, sr., Macksville; Dustin Montgomery, sr., West Elk; Jayden Otott, sr., Washington County; Maison Slater, sr., Clifton-Clyde; Ryan Sramek, so., Rawlins County; Tate Stewart, sr., West Elk; Bryson Turner, sr., Madison; Jace Wunderlich, jr., Burden-Central; Braden Young, sr., Little River.

Kickers —Brandon Chvatal, sr., Rawlins County; Logan Churchill, sr., Moundridge; Joe Hiechel, jr., Ell-Saline; Austin Hornung, jr., Spearville; Jorge Lupercio, sr., South Gray; Hunter O’Neil, jr., Burden-Central; Uriah Tillapaugh, jr., West Elk; Ty Walker, jr., Oswego.

8-man Division 2 all-state team

Offense

QB—Isaac Detweiler, sr., Axtell

QB—Garrett Maltbie, sr., Canton-Galva

RB—Holden Barker, sr., Colony-Crest

RB—Max Neeley, sr., Dighton

RB—Carson Werth, sr., Victoria

WR—Cason Mastre, sr., Canton-Galva

WR—Colson Minks, sr., Stafford

WR—Brandon Schmelzle, so., Axtell

OL—Austin Bailey, sr., Lebo

OL—Brian Shaw, sr., Thunder Ridge

OL—Owen Strathman, sr., Axtell

OL—Eli Wilkinson, sr., Dighton

RET—Andrew Bowman, jr., Bucklin

K—Tyler Korbe, sr., Wallace County

Defense

DL—Dalton Bice, sr., Thunder Ridge

DL—T.J. Koehn, sr., Canton-Galva

DL—Seth Schwien, jr., Victoria

LB—Eli Broxterman, so., Axtell

LB—Josh Ferguson, jr., Thunder Ridge

LB—Connor Schurr, sr., Osborne;

DB—Dylan Bice, sr., Thunder Ridge

DB—Grady Buessing, jr., Axtell

DB—Briggs Jewell, jr., South Barber

DB—Eli Lang, jr., Minneola

DB—Carson Shimer, jr., Dighton

DB—Jett Vincent, sr., Canton-Galva

P—Cade Johnson, sr., Wallace County

Offensive Player of the Year —Isaac Detweiler, sr., Axtell. Defensive Player of the Year —Jett Vincent, sr., Canton-Galva. Coach of the Year —Eric Detweiler, Axtell.

Honorable mention

Quarterbacks —Wes Anderson, fr., Frankfort; Dylan Bice, sr., Thunder Ridge; Dylan Gantz, sr., Stafford; Ethan Godderz, sr., Colony-Crest; Doak Guttery, jr., Osborne; Lane Homewood, jr., Sylvan-Lucas; Emilio Ibarra, jr., Hutchinson Central Christian; Briggs Jewell, jr., South Barber; Cade Johnson, sr., Wallace County; Lucas Kirk, so., Bucklin; Eli Lang, jr., Minneola; Brayden Lawson, so., Marmaton Valley; Trey Peters, sr., St. Paul; J.T. Prusa, so., South Central; Carson Shimer, jr., Dighton; Ali Smith, sr., Hartford; Thaddeus Wohler, sr., Victoria.

Running backs —Andrew Bowman, jr., Bucklin; Sawyer Bowman, sr., Hodgeman County; Connor Chamberlain, jr., Kinsley; Jace Gosch, sr., Norwich; Blaine Hickel, jr., Central Plains; Cody Knoche, so., Stafford; Tyler Korbe, sr., Wallace County; Ian Kresin, jr., Lakeside; Lane Louiseau, so., Frankfort; Bryson Rathgeber, jr., South Barber; Corey Reese, jr., Lebo; Connor Schurr, sr., Osborne; Gavin Turk, jr., Linn; Jett Vincent, sr., Canton-Galva; Preston Witzel, sr., St. Francis.

Receivers —Tharyan Appelhans, jr., Wallace County; Mason Baker, jr., Thunder Ridge; Tommy Barnett, sr., Hutchinson Central Christian; Luke Bates, sr., St. John’s-Tipton; Eli Broxterman, so., Axtell; Ashtin Cochran, sr., Fairfield; Daniel Cramer, so., Dighton; Noah Deibert, sr., Minneola; Valden Dohl, sr., Sylvan-Lucas; Lukas Dunham, jr., South Barber; Jaedon Granere, so., Marmaton Valley; T.J. Koehn, sr., Canton-Galva; Tyson Klotz, fr., Minneola; Kaden Tilley, so., Bucklin; Seth Schwien, jr., Victoria; Stetson Setter, sr., Colony-Crest; Cash Tomberlin, sr., South Barber; Skyler Zoeller, sr., Randolph-Blue Valley.

Offensive line —Kaden Arensman, jr., Kinsley; Duncan Baker, sr., Hartford; Grant Buessing, jr., Axtell; Ty Chambers, sr., Colony-Crest; Wyatt Collins, jr., Canton-Galva; Brent Duncan, sr., South Barber; Eli Hahn, sr., Lakeside; Trevor Hare, sr., Norwich; Jack Hartman, sr., St. John’s-Tipton; Vance Hockersmith, sr., Victoria; Xander Hull, sr., Frankfort; Cody Nolan, sr., Colony-Crest; Zach Oswald, so., Lebo; Ryan Renner, sr., Minneola.

Defensive line —Kaden Arensman, jr., Kinsley; Austin Bailey, sr., Lebo; Kolson Cook, so., Bucklin; Sawyer Deters, jr., Axtell; Waylon Dolezal, jr., Bucklin; Dodge Fromholtz, jr., St. Francis; Nathan Goheen, jr., Osborne; Josh Hildebrand, sr., Stafford; Kyle Huser, fr., Victoria; Sam Kendig, jr., Osborne; Zachary Kirkpatrick, jr., St. Paul; Josh Miller, sr., Hutchinson Central Christian; Matt Patterson, jr., Hodgeman County; Addison Smith, sr., Lebo; Owen Strathman, sr., Axtell; Kaleb Wagenblast, sr., Thunder Ridge; Micah Wendt, sr., Wakefield; Eli Wilkinson, sr., Dighton; Hector Wilkinson, sr., Dighton; Josh Zarybnicky, sr., Hanover.

Linebackers —Kacen Anthony, sr., Satanta; Holden Barker, sr., Colony-Crest; Tommy Barnett, sr., Hutchinson Central Christian; Brody Batchman, jr., Sylvan-Lucas; Brock Burgman, sr., Randolph-Blue Valley; Drew Ellis, jr., Bucklin; Cooper Jermark, sr., St. John’s-Tipton; Carson Lemuz, jr., Kinsley; Kale Marquis, sr., Pike Valley; Caden McCandless, sr., St. John; Lane McMannis, jr., Canton-Galva; Cole Meyer, sr., Hanover; Max Neeley, sr., Dighton; Adam Phillips, sr., Wheatland-Grinnell; Corey Reese, jr., Lebo; Austin Stohs, sr., Logan-Palco; Gavin Uhl, jr., South Central; Carson Werth, sr., Victoria; Kiser Wiatrak, sr., St. Paul.

Defensive backs —Taylor Anderson, sr., Victoria; Chase Bruna, sr., Hanover; Luke Davies, sr., Lebo; Lane Homewood, jr., Sylvan-Lucas; Hunter Howell, so., Osborne; Colson Minks, sr., Stafford; Jace Randall, sr., Thunder Ridge; Jaden Sawyers, sr., South Central; Jesse Smith, so., Minneola; Taegan Thrasher, jr., Wilson.

Kickers —Luke Bates, sr., St. John’s-Tipton; Ali Smith, sr., Hartford; Josh Zarybnicky, sr., Hanover.

6-man all-state team

Offense

QB—Trey DeWeese, sr., Cunningham

QB—Logan McCarty, jr., Cheylin

RB—Dierk Hanzlicek, sr., Wetmore

RB—Koy Myers, sr., Waverly

RB—Langston Nothern, so., Ingalls

WR—Landen McPhail, jr., Ashland

TE—Lane Halderson, sr., Cunningham

TE—Brady Wallace, sr., Waverly

OL—Kai Cox, sr., Northern Valley

OL—Nathan Lynn, sr., Ashland

RET—Luke McGuire, jr., Cunningham

K—Iu Ribera Canudas, jr., Golden Plains

Defense

DL—Foster Brands, sr., Northern Valley

DL—Jack Ruckle, jr., Cunningham

DL—Kyler Wommack, sr., Wetmore

LB—Nate Ehlers, sr., Tescott

LB—Davin Hamby, jr., Pawnee Heights

LB—Kale Harris, jr., Ashland

LB—Ben Meehan, jr., Waverly

DB—Pablo Bermudez, jr., Cheylin

DB—Britt Grigsby, jr., Ashland

DB—Javon Letsch, sr., Natoma

P—Carter Peters, jr., Tescott

Offensive Player of the Year —Trey DeWeese, sr., Cunningham. Defensive Player of the Year —Kale Harris, jr., Ashland. Coach of the Year —Lance McGuire, Cunningham.

Honorable mention

Quarterbacks —Britt Grigsby, jr., Ashland; Ben Meehan, jr., Waverly; Maverick Najera, so., Deerfield; Tanner Parks, sr., Peabody-Burns; Lincoln Shafer, so., Greeley County; Kenton Thalheim, jr., Northern Valley; Kyler Wommack, sr., Wetmore; Brock Woolf, sr., Brewster-Triplains.

Running backs —Jose Alvarado, so., Rolla; Pablo Bermudez, jr., Cheylin; Nate Ehlers, sr., Tescott; Colton Gossen, sr., Peabody-Burns; Davin Hamby, jr., Pawnee Heights; Jeremiah Hansen, jr., Northern Valley; Kale Harris, jr., Ashland; Santiago Knepp, jr., Centre; Javon Letsch, sr., Natoma; Luke McGuire, jr., Cunningham; Brantley Petersen, sr., Waverly; Cesar Ramirez, sr., Deerfield; Valentin Villalobos, sr., Greeley County.

Receivers —Luke Albers, so., Cunningham; Foster Brands, sr., Northern ValleyJacob Carls, sr., Wetmore; Kael Hutchison, sr., Peabody-Burns; Brady Ketzner, jr., Cheylin; Harley Lopeman, sr., Altoona-Midway; Dakota Ryan, sr., Pawnee Heights; Cam Schmidt, so., Burrton.

Offensive line —Luke Bartley, jr., Waverly; Jared Griffin, sr., Natoma; Connor McPherson, jr., Cheylin; Justin Pasley, jr., Tescott; Trent Schnittker, so., Cunningham.

Defensive line —Jefferson Glover, sr., Peabody-Burns; Gentri Holub, jr., Centre; Brandon Johnson, sr., Altoona-Midway; Brady Ketzner, jr., Cheylin; Nate Lynn, sr., Ashland; Landen McPhail, jr., Ashland; Trent Schnittker, so., Cunningham.

Linebackers —Mikol Cohn, jr., Ingalls; Trey DeWeese, sr., CunninghamJimmy Gardner, so., Pawnee Heights; Colton Gossen, sr., Peabody-Burns; Mason Green, sr., Golden Plains; Lane Halderson, sr., Cunningham; Logan McCarty, jr., Cheylin; Ryan Musil, sr., Deerfield; Koy Myers, sr., Waverly; Brantley Petersen, sr., Waverly; Noble Phillips, so., Burrton; Trae Vera, jr., Ashland.

Defensive backs —Will Ast, sr., Ingalls; Levi Cool, sr., Southern Cloud; Blake Green, sr., Tescott; Aiden Hoopes, so., Burrton; Luke McGuire, jr., Cunningham; Harley McPherson, so., Cheylin; Carter Peters, jr., Tescott; Weston Schultejans, jr., Wetmore.

Kickers —Dagim Reed, so., Cunningham; Noah Roemer, so., Western Plains.