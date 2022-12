Emirates hat sich dieses Jahr Dom Perignon exklusiv gesichert. Singapore Airlines musste deswegen auf eine andere Marke zurückgreifen. Nun erweitert man dieses exklusive Angebot um die Champagnersorten Veuve Clicquot und Moet&Chandon. Die Infos:. “Emirates is currently the only commercial airline in the world officially serving Moët & Chandon, Veuve...

3 DAYS AGO