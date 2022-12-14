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Berkeley, CA

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Daily Californian

UC Berkeley welcomes 2 new faculty members

UC Berkeley welcomed two new members to its faculty in August. Hidetaka Hirota, an associate professor of history specializing in 19th-century U.S. immigration law and policy, was hired in July 2022 and Xiongtao Dai, an assistant professor of biostatistics for Berkeley Public Health, took his position in August. Hirota’s expertise...
Daily Californian

Bears make history, face Santa Clara next

Lightning struck in the college basketball world this Wednesday: Louisville won its first game of the season in a 94-83 victory over Western Kentucky. Now that the Cardinals have defected from the exclusive club of winless Division I teams, it’s not a club anymore — it’s just Cal. The 0-11 Bears have officially etched themselves into the college basketball history books with the worst start ever to a season by a major conference team.
SANTA CLARA, CA

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