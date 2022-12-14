BERKELEY, Calif. – The Cal women's basketball team (8-2) overcame a slow shooting start to earn a 75-61 win over UC San Diego (2-6) at Haas Pavilion on Friday night. In the win, Michelle Onyiah recorded her fifth-career double-double finishing with 15 points and 11 rebounds, seven of which came on the offense end, helping the Bears to 15 second-chance points. Jayda Curry led all scorers with 22 points on 8-of-16 shooting, for her second 20-point outing of the season.

SAN DIEGO, CA ・ 1 DAY AGO