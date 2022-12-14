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Berkeley, CA

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calbears.com

Cal Faces Florida A&M Sunday

BERKELEY – The California women's basketball team (8-2) concludes non-conference play at Haas Pavilion taking on the Florida A&M Rattlers (2-7) this Sunday. Tipoff is scheduled for noon and the game can be viewed on Pac-12 Network. This Sunday's game marks the first-ever meeting between the two programs and...
BERKELEY, CA
calbears.com

No. 8 Bears Picked Third in Pac-12 Preseason Coaches Poll

BERKELEY – The Pac-12 announced its 2023 Women's Gymnastics Preseason Coaches Poll Thursday afternoon selecting No. 8 California third in the conference. The reigning Pac-12 regular season co-champs have now been picked third in six-consecutive polls and this year's list is nearly identical to the 2022 poll when it comes to the top-three teams. As they did last season, the Bears garnered 40 points, but for the first time in the Justin Howell and Elisabeth Crandall-Howell era received a first-place vote. Earlier this month the team was chosen as the second-highest ranked Pac-12 team in the WCGA National Preseason Poll coming into the season ranked eighth.
BERKELEY, CA
calbears.com

Cal Defeats UC San Diego 75-61

BERKELEY, Calif. – The Cal women's basketball team (8-2) overcame a slow shooting start to earn a 75-61 win over UC San Diego (2-6) at Haas Pavilion on Friday night. In the win, Michelle Onyiah recorded her fifth-career double-double finishing with 15 points and 11 rebounds, seven of which came on the offense end, helping the Bears to 15 second-chance points. Jayda Curry led all scorers with 22 points on 8-of-16 shooting, for her second 20-point outing of the season.
SAN DIEGO, CA

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