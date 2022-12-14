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Berkeley, CA

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NIH Director's Blog

NIH Invests in a New Harm Reduction Research Network

The need to save lives and reduce negative health outcomes from drug use is unprecedented. In 2021 alone, the overdose epidemic took the lives of more than 107,000 people in the U.S., according to provisional data from the Centers for Disease Control and Prevention. These deaths were largely driven by fentanyl, sometimes contaminating or taken in conjunction with other drugs. This includes stimulants as well as opioids. There are many other health consequences of addiction, including the transmission of infectious diseases like HIV and hepatitis C.
NIH Director's Blog

Exploring sensory decline and dementia risk

About one third of older adults have some form of vision problems or loss by age 65, and nearly 50% of people older than 75 have disabling hearing loss. Anosmia, which is the medical term for the decline or loss of smell, can also be a significant blow to quality of life. Still, for most older adults, these common signs of aging don’t affect cognitive health.

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