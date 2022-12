Wrestling: Section 1 Dual Meet Tournament, other meet results for Dec. 12-18

Here is the schedule and scoreboard for all Section 1 Dual Meet Tournament round results, as well as any other meets and tournaments taking place this week. Please be sure to check back daily for updates.

Monday, Dec. 12

No meets scheduled

Tuesday, Dec. 13

Division I (large-school) Section 1 Dual Meet Tournament Outbracket

The top two finishers at each quad-meet site will advance.

John Jay-Cross River quad-meet

Opening round

Arlington 41, John Jay-Cross River 30

110: Ari Guterman (ARLI) over (JJSC) (For.) 118: Peter Jovanovic-Monti (JJSC) over Eirnin Kellner (ARLI) (Fall 0:00) 126: John Bellantone (ARLI) over Wyatt Gierer (JJSC) (Fall 1:06) 132: Dillon Arrick (ARLI) over Joseph Gabriele (JJSC) (TF 17-2 0:00) 138: Deven Comstock (JJSC) over Dylan Hess (ARLI) (Fall 0:00) 145: JoJo Kern (JJSC) over Dominic Bronzi (ARLI) (Fall 0:00) 152: Austin Omin (JJSC) over Benjamin Barasch (ARLI) (Fall 0:00) 160: Spencer Hadlock (JJSC) over Stephan Durandisse (ARLI) (Fall 0:00) 172: Kyle Grant (ARLI) over Jake Llanos (JJSC) (Fall 0:00) 189: Caleb Plunkett (ARLI) over Jasper Emus (JJSC) (Dec 9-2) 215: Ammar Jamal (ARLI) over Joseph Ferrer (JJSC) (Dec 7-4) 285: Steven Schmitt (ARLI) over James Dachik (JJSC) (Fall 0:00) 102: Aislin Kellner (ARLI) over (JJSC) (For.)

Somers/North Salem 41, Carmel 29

Second round

Somers/North Salem 42, Arlington 36

118: Dalton Baloy (SONS) over Eirnin Kellner (ARLI) (Fall) 126: John Bellantone (ARLI) over Alexander Wissa (SONS) (Fall) 132: Dillon Arrick (ARLI) over Liam Dwyer (SONS) (Fall 0:50) 138: Dylan Hess (ARLI) over Matt Cascio (SONS) (Fall) 145: Dominic Bronzi (ARLI) over Mike Aquilino (SONS) (Fall) 152: Anthony Tucci (SONS) over Benjamin Barasch (ARLI) (Fall) 160: Luca D`Orazio (SONS) over Jonathan Scimeca (ARLI) (Fall) 172: Justin Daniyan (SONS) over Kyle Grant (ARLI) (Fall) 189: Nate Traver (SONS) over Caleb Plunkett (ARLI) (Fall) 215: Ammar Jamal (ARLI) over Chris Lux (SONS) (Fall) 285: Steven Schmitt (ARLI) over JP Hurley (SONS) (Fall) 102: Ethan Steuber (SONS) over Aislin Kellner (ARLI) (Fall) 110: Ryan Ball (SONS) over Ari Guterman (ARLI) (Fall)

Suffern quad-meet

Opening round

Suffern 45, Scarsdale 25

102: Ethan Finger (SCSR) over (SSH) (For.) 110: Robert Brophy (SSH) over Chase Timberger (SCSR) (Fall 0:42) 118: Joshua Kosson (SCSR) over Joe Chicaiza (SSH) (Fall 2:33) 126: Derek Fisher (SSH) over Henry Sperling (SCSR) (Fall 0:17) 132: Liam Dube (SSH) over Jeffery Alfonso (SCSR) (Fall 2:42) 138: Thomas Iasiello (SCSR) over Andrew Maiano (SSH) (MD 13-3) 145: James Glinsky (SSH) over Mark Bliss (SCSR) (Fall 3:16) 152: Vincent DiRenno (SSH) over Andre Duval (SCSR) (Fall 2:44) 160: Maxim Kochergin (SSH) over Steven Hill (SCSR) (Dec 6-3) 172: Max Meizlik (SCSR) over Julian Rivera (SSH) (Dec 12-7) 189: Jacob Knaggs (SSH) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 0:23) 215: George Avila (SSH) over Max Florin (SCSR) (Fall 1:44) 285: Ryan Chase (SCSR) over (SSH) (For.)

Lakeland/Panas 49, Sleepy Hollow 18

Second round

Lakeland/Panas 45, Suffern 23

102: Daniel Horowitz (LAPA) over (SSH) (For.) 110: Robert Brophy (SSH) over Steven Sommovigo (LAPA) (Fall 1:43) 118: Matthew Wylong (LAPA) over Joe Chicaiza (SSH) (Fall 2:53) 126: Alexander Russo (LAPA) over Jorge Leon (SSH) (Fall 2:23) 132: Ryan Lobozzo (SSH) over Matthew Sanchez (LAPA) (Fall 3:54) 138: Jarel Lopez (SSH) over Thomas Mekuto (LAPA) (Fall 1:30) 145: James Glinsky (SSH) over Joshua Frogel (LAPA) (TF 17-1 5:30) 152: Cooper Schmidt (LAPA) over Jose Rodriguez (SSH) (Dec 2-1) 160: Stephen Carroll (LAPA) over (SSH) (For.) 172: Evan Salazar (LAPA) over (SSH) (For.) 189: Matt Rizzo (LAPA) over Jacob Knaggs (SSH) (Dec 5-4) 215: Dominick Parente (LAPA) over George Avila (SSH) (Dec 4-2) 285: Daniel Hurley (LAPA) over (SSH) (For.)

Division II (small-school) Section 1 Dual Meet Tournament quarterfinals/semifinals

Pleasantville quad-meet

Longtime coach Bob Bernarducci became Section 1 wrestling's all-time wins leader with his 430th victory, surpassing former Somers and Mahopac coach Dennis DiSanto

Quarterfinals

No. 1 Pleasantville 60, No. 8 Edgemont 18

110: Fredy Mejia (PSV) over Ben Major (EDGE) (Fall 3:11) 118: Jesse Straus (PSV) over Max Greenberg (EDGE) (Fall 1:00) 126: Ciaran Egan (PSV) over Jake Fisher (EDGE) (Fall 0:34) 132: Luke LaMagna (PSV) over Amar Sidhu (EDGE) (Fall 0:41) 138: Grant Kelly (PSV) over Marco DeMaio (EDGE) (Fall 1:51) 145: Vincent Shahinillari (PSV) over Louis Zhou (EDGE) (Fall 4:31) 152: Jordan Fisher (EDGE) over Adriana Palumbo (PSV) (Fall 0:58) 160: Ryo Yoshida (EDGE) over Sasha McGaffey (PSV) (9-5) 172: Kenny Saito (EDGE) over Asa Nunberg (PSV) (7-5) 189: Alex Kronk (EDGE) wins by forfeit 215: Justin Kang (PSV) wins by forfeit 285: Peter Pepdjonovic (PSV) wins by forfeit 102: Alex Wish (PSV) over Justin Brown (EDGE) (Fall 1:07)

No. 4 Putnam Valley 39, No. 5 Hen Hud 21

102: Kieran DePrima (PV) wins by forfeit 110: Double forfeit 118: Jack Rund (PV) over Alex Pio (HH) (Fall 1:12) 126: George Wright (HH) over Nick Paonessa (PV) (Fall 0:14) 132: Esuar Ordonez (PV) over Shawn O'Mara Jr. (HH) (Fall 0:23) 138: Chris Maroulis (PV) over Ben Kushir (HH) (Fall 0:35) 145: Nick DiMichele (PV) over Giovanni Gioio (HH) (9-7) 152: Kevin Skelly (HH) over Albert McDonald (PV) (Fall 0:58) 160: Ismael Andrade (HH) over Christian Nolan (PV) (6-3) 172: Travis Appell (PV) over Mohamed Mbareck (HH) (Fall 5:05) 189: Kyle Peske (HH) over Charlie Howley (PV) (Fall 0:43) 215: Alex Gecaj (PV) over Brandon Sumpter (HH) (Fall 0:40) 285: Mason Dietz (HH) over Jaden Tesher (PV) (Fall 2:46)

Semifinals

No. 1 Pleasantville 43, No. 4 Putnam Valley 24

118: Ciaran Egan (PSV) over Jack Rund (PV) (Fall 4:18) 126: Jesse Straus (PSV) over Nick Paonessa (PV) (Fall 1:56) 132: Esuar Ordonez (PV) over Grant Kelly (PSV) (9-2) 138: Luke LaMagna (PSV) over Chris Maroulis (PV) (10-3) 145: Nick DiMichele (PV) over Vincent Shahinillari (PSV) (Fall 1:02) 152: Albert McDonald (PV) over Adriana Palumbo (PSV) (9-5) 160: Sasha McGaffey (PSV) over Stefano Paonessa (PV) (MD 17-6) 172: Travis Appell (PV) over Dylan Jennings (PSV) (Fall 0:26) 189: Asa Nunberg (PSV) over Charlie Howley (PV) (Fall 1:03) 215: Chad Saragganonda (PSV) over Alex Gecaj (PV) (Fall 0:37) 285: Jaden Tesher (PV) over Justin Kang (PSV) (Fall 1:08) 102: Alex Wish (PSV) over Kieran DePrima (PV) (Fall 1:19) 110: Fredy Mejia (PSV) won by forfeit

Nanuet quad-meet

Quarterfinals

No. 3 Pearl River 55, No. 6 Irvington 3

110: Colin Donadio (PRSH) over Sebastian Rafferty (IRVI) (Fall 0:24) 118: Samuel Andrade (IRVI) over Thomas Mahoney (PRSH) (Dec 6-4) 126: Deaglan Lesnick (PRSH) over Hudson Mollo (IRVI) (MD 14-0) 132: Joseph McNally (PRSH) over Brady Kadro (IRVI) (Fall 3:41) 138: Daniel Wynn (PRSH) over Michael Sollecito (IRVI) (Dec 2-0) 145: Aidan Veirun (PRSH) over Kian Vasudev (IRVI) (Fall 1:21) 152: John Costello (PRSH) over Jack Van der Spuy (IRVI) (Fall 1:15) 160: Kevin O`Sullivan (PRSH) over Ingmar Ast (IRVI) (MD 23-10) 172: Michael McCarvill (PRSH) over Canaan Salles-Spar (IRVI) (Fall 0:11) 189: Kevin Torres (PRSH) over Morgan Balkin (IRVI) (Fall 0:55) 215: Double Forfeit 285: Double Forfeit 102: Brendan O`Sullivan (PRSH) over (IRVI) (For.)

No. 2 Nanuet def. No. 7 Croton-Harmon

Semifinals

No. 3 Pearl River 36, No. 2 Nanuet 33

102: Brendan O`Sullivan (PRSH) over Patrick Paquette (NANU) (Fall 0:49) 110: Colin Donadio (PRSH) over (NANU) (For.) 118: Ryan Craig (PRSH) over john parisi (NANU) (Dec 6-2) 126: Ethan Badillo (NANU) over Deaglan Lesnick (PRSH) (Fall 0:39) 132: Patrick Green (NANU) over Joseph McNally (PRSH) (Fall 2:41) 138: Robert Hardwick (NANU) over Daniel Wynn (PRSH) (Fall 3:16) 145: Aidan Veirun (PRSH) over Steven Pinos (NANU) (Fall 2:42) 152: Joseph Parisi (NANU) over Michael Malfitano (PRSH) (Dec 8-6) 160: Kevin O`Sullivan (PRSH) over Casey Bressler (NANU) (Fall 1:03) 172: Michael McCarvill (PRSH) over Ryan Kempf (NANU) (Dec 8-2) 189: Nicholas Torres (PRSH) over Joseph Bourgeois (NANU) (Fall 0:55) 215: Luke Flanagan (NANU) over Kevin Torres (PRSH) (Fall 3:00) 285: Damian Brown (NANU) over (PRSH) (For.)

Other meets

Harrison 38, East Ramapo 33

102: Sienna Cozzali (HARR) over Jayden Dastine (ERCS) (Dec 7-4) 110: Matt Hansen (HARR) over (ERCS) (For.) 118: Gersitha Jeanty (ERCS) over (HARR) (For.) 126: Jack Noone (HARR) over (ERCS) (For.) 132: Seizan Arai (HARR) over Muhammad Mehmood (ERCS) (Fall 0:26) 138: Luis Ferreira (HARR) over Richard Cela-Cela (ERCS) (Fall 0:56) 145: Kieran Frawley (HARR) over Anthony Giron (ERCS) (Inj. [time]) 152: Bryan Douyon (ERCS) over David Harrison (HARR) (Fall 0:23) 160: Lorenzo Gunzer (HARR) over Andrew Lemus (ERCS) (Fall 5:30) 172: Paul Magloire (ERCS) over Alvin Wong (HARR) (Dec 14-7) 189: Patrick Laguerre (ERCS) over Jake Arizmendi (HARR) (Fall 0:55) 215: Anthony Ortiz (ERCS) over Nicholas Nikolla (HARR) (Fall 1:52) 285: Dimitri Pierre (ERCS) over (HARR) (For.)

North Rockland 66, Mamaroneck 12

102: Liam Lin (NORO) over Joe Sullivan (MAMA) (Fall 4:38) 110: Tatsu Homma (MAMA) over Patrick Finnerty (NORO) (Fall 3:09) 118: RIch Lomonaco (MAMA) over (NORO) (For.) 126: Amari Payton (NORO) over Aaron Weinbach (MAMA) (Fall 1:56) 132: Robert DePolito (NORO) over Nick Mcdonald (MAMA) (Fall 1:36) 138: Justin Riello (NORO) over Andreas Botero (MAMA) (Fall 0:22) 145: Jiaro Martinez (NORO) over John Gonzalez (MAMA) (Fall 1:15) 152: Jayden Perini (NORO) over Brandon Morales (MAMA) (Fall 0:31) 160: Wesly Guzman (NORO) over Mason Ammerman (MAMA) (Fall 0:16) 172: Dylan Shelton (NORO) over Zakeer Strugatskaya (MAMA) (Fall 0:36) 189: Elijah Bonet (NORO) over (MAMA) (For.) 215: Jordin Santana (NORO) over (MAMA) (For.) 285: Chiam Fountain (NORO) over (MAMA) (For.)

Iona Prep 44, Brunswick School (Conn.) 24

285: Gabriel Garibaldi (IOPR) over Marini Michael (BRSC) (Fall 1:55) 106: Rocco LaMotta (IOPR) over Christian Yanoti (BRSC) (Dec 9-4) 113: Matias DeBono (BRSC) over Damian David (IOPR) (Dec 13-12) 120: Quinn McGraw (BRSC) over Johnny Callanan (IOPR) (Fall 1:44) 126: George Johnson (IOPR) over Patrick O`Donahue (BRSC) (Fall 3:13) 132: Luke Gehringer (IOPR) over Michael Accetta (BRSC) (Dec 2-1) 138: Terrence Walden (IOPR) over Greer Sconzo (BRSC) (Fall 0:52) 145: Max Watson (IOPR) over Asher Benn (BRSC) (Fall 2:39) 152: Jack Degl (BRSC) over Kevin McCarvill (IOPR) (Dec 5-3) 160: Konstantinos Koufalis (IOPR) over Carlo Tucci (BRSC) (SV-1 3-1) 170: Sean Degl (IOPR) over Whip Gorman (BRSC) (TF 19-4 5:15) 182: Emil Sogaard-Srikrishnan (BRSC) over Isaiah Camacho (IOPR) (Fall 2:42) 195: Tomas Delgado (BRSC) over Malad Nukho (IOPR) (Fall 3:13) 220: Frankie Serrano (IOPR) over Vilas Sogaard (BRSC) (Fall 4:56)

Rye Coutnry Day 48, Greenwich Country Day 36

106: Graydon Ross (GCDS) over (RCDS) (For.) 113: Thayer Ross (GCDS) over (RCDS) (For.) 120: Neil Noronha (RCDS) over (GCDS) (For.) 144: Leo Dubner (GCDS) over (RCDS) (For.) 150: Julian Toub (GCDS) over (RCDS) (For.) 157: James Shwartz (GCDS) over (RCDS) (For.) 165: Daniel Madden (RCDS) over (GCDS) (For.) 175: Barrett Pennington (RCDS) over (GCDS) (For.) 190: Zach D`Amico (RCDS) over (GCDS) (For.) 126: Joseph Rafferty (RCDS) over (GCDS) (For.) 132: Aveer Pandey (RCDS) over Noah Karen (GCDS) (Fall 0:00) 138: Rhodes Boester (RCDS) over Demitrius Farias (GCDS) (Fall 0:00) 215: Brady Calhoun (GCDS) over (RCDS) (For.) 285: Ryan Gordon (RCDS) over (GCDS) (For.)

Section 1 Dual Meet Tournament consolation meets

Carmel 45, John Jay-Cross River 24

Sleepy Hollow 39, Scarsdale 35

102: Ethan Finger (SCSR) over (SLHO) (For.) 110: Chase Timberger (SCSR) over (SLHO) (For.) 118: Tiernan Fahy (SLHO) over Joshua Kosson (SCSR) (Fall 3:03) 126: Henry Sperling (SCSR) over Juan carlos Pina (SLHO) (Fall 5:52) 132: Rafael Rodriguez (SLHO) over Jeffery Alfonso (SCSR) (Fall 3:10) 138: Thomas Iasiello (SCSR) over John Sarofeen (SLHO) (TF 18-3 3:30) 145: Dylan Gonzalez (SLHO) over Mark Bliss (SCSR) (Fall 3:30) 152: Vincenzo Federici (SLHO) over Andre Duval (SCSR) (Fall 1:20) 160: Steven Hill (SCSR) over Miles Sheridan (SLHO) (Fall 1:10) 172: Wibel Maria (SLHO) over Max Meizlik (SCSR) (Fall 1:20) 189: Tanyon Gerena (SLHO) over Henry Koevary (SCSR) (Dec 4-1) 215: Ryan Aridas (SLHO) over Max Florin (SCSR) (Fall 3:42) 285: Ryan Chase (SCSR) over Jimmy Ozoria (SLHO) (Fall 1:35)

Irvington 36, Croton-Harmon 30

Hen Hud 47, Edgemont 28

118: Ben Major (EDSR) over Alexander Pio (HEHU) (Fall 1:35) 126: George Wright (HEHU) over Kevin Korac (EDSR) (Fall 1:01) 132: Shawn O`Mara Jr. (HEHU) over Marco DeMaio (EDSR) (Fall 4:59) 138: Benjamin Kushnir (HEHU) over Janice Lin (EDSR) (Fall 4:19) 145: Giovanni Gioio (HEHU) over Louis Zhou (EDSR) (Fall 4:32) 152: Kevin Skelly (HEHU) over Ryo Yoshida (EDSR) (Fall 4:06) 160: Jordan Fisher (EDSR) over Ismael Andrade (HEHU) (Fall 1:29) 172: Kenny Saito (EDSR) over Mohamed Mbareck (HEHU) (MD 8-0) 189: Kyle Peske (HEHU) over Alex Kronk (EDSR) (TF 16-0 0:00) 215: Brandon Sumpter (HEHU) over (EDSR) (For.) 285: Mason Dietz (HEHU) over (EDSR) (For.) 102: Dylan Ma (EDSR) over (HEHU) (For.) 110: Justin Brown (EDSR) over (HEHU) (For.)

Wednesday, Dec. 14

Clarkstown South quad-meet

Round of 16

No. 1 North Rockland 40, No. 16 Arlington 27

126: Dillon Arrick (ARLI) over Amari Payton (NORO) (Dec 6-4) 132: Robert DePolito (NORO) over John Bellantone (ARLI) (Fall 3:33) 138: Justin Riello (NORO) over Dylan Hess (ARLI) (MD 16-4) 145: Jiaro Martinez (NORO) over Dominic Bronzi (ARLI) (Dec 8-2) 152: Jayden Perini (NORO) over Benjamin Barasch (ARLI) (Fall 1:38) 160: Wesly Guzman (NORO) over Stephan Durandisse (ARLI) (Fall 1:18) 172: Kyle Grant (ARLI) over Dylan Shelton (NORO) (Fall 0:49) 189: Elijah Bonet (NORO) over Caleb Plunkett (ARLI) (Dec 4-2) 215: Jordin Santana (NORO) over Ammar Jamal (ARLI) (Fall 0:45) 285: Steven Schmitt (ARLI) over Chiam Fountain (NORO) (Fall 2:20) 102: Liam Lin (NORO) over (ARLI) (For.) 110: Ari Guterman (ARLI) over Patrick Finnerty (NORO) (Fall 0:46) 118: Eirnin Kellner (ARLI) over (NORO) (For.)

No. 8 Clarkstown South 53, No. 9 Byram Hills/Briarcliff/Valhalla/Westlake 20

Quarterfinals

No. 1 North Rockland 48, No. 8 Clarkstown South 30

132: Robert DePolito (NORO) over Dylan Froio (CSSH) (Fall 0:58) 138: Justin Riello (NORO) over John Belz (CSSH) (Fall 2:36) 145: Gregory Casvikes (CSSH) over Jiaro Martinez (NORO) (Fall 1:50) 152: Jayden Perini (NORO) over Mason Ready (CSSH) (Fall 2:32) 160: Wesly Guzman (NORO) over Luke Gilroy (CSSH) (Fall 1:11) 172: Fabian Rodriguez (CSSH) over Dylan Shelton (NORO) (Fall 0:57) 189: Elijah Bonet (NORO) over Jason Ardizone (CSSH) (Fall 3:38) 215: Jordin Santana (NORO) over (CSSH) (For.) 285: Alfred Smith (CSSH) over Chiam Fountain (NORO) (Fall 0:37) 102: Liam Lin (NORO) over (CSSH) (For.) 110: Louis Esposito (CSSH) over Patrick Finnerty (NORO) (Fall 1:57) 118: Michael Hade (CSSH) over (NORO) (For.) 126: Amari Payton (NORO) over Brian Keaney (CSSH) (Fall 3:36)

Horace Greeley quad-meet

Round of 16

No. 4 Fox Lane 39, No. 13 Somers/North Salem 33

126: Wilmer Navarro (FL) over Alex Wissa (SOM) (Fall 0:47) 132: Justin Gierum (FL) over Liam Dwyer (SOM) (Fall 0:31) 138: Kevin Navarro (FL) over Matt Cascio (SOM) (Fall 2:20) 145: Mike Aquilino (SOM) over Daas McPhee Djan (FL) (Fall 2:20) 152: Francesco Ruggiero (FL) over Anthony Tucci (SOM) (9-6) 160: Luca D'Orazio (SOM) over Lawrence Flinn (FL) (Fall 0:33) 172: Justin Daniyan (SOM) over Barren Ransom (FL) (Fall 0:40) 189: Alex Berisha (FL) over Nate Traver (SOM) (Fall 0:36) 215: Tyler Stermassi (FL) over Chris Lux (SOM) (Fall 1:13) 285: Nate Brauning (FL) over J.P. Hurley (SOM) (Fall 1:13) 102: Ethan Steuber (SOM) over Antonio Camberari (FL) (Fall 1:03) 110: Ryan Ball (SOM) over Brandon Lee (FL) (Fall 1:02) 118: Dalton Baloy (SOM) over Jake Long (FL) (8-6)

No. 5 Horace Greeley 45, No. 12 Ossining 18

126: Corey Fitzsimmons (HG) over Matt Keneally (OSS) (Fall 0:58) 132: Ben Gottlieb (HG) over Zach Reyes (OSS) (10-5) 138: Matt Cascione (OSS) over Otto Mindenhall (HG) (Fall 1:16) 145: Josh Hametz (HG) over McKlaime Matos (OSS) (Fall 1:48) 152: Jon Kang (HG) over Jeremy Medina (OSS) (Fall 3:23) 160: Tristan Robinson-July (OSS) over Chris Nocca (HG) (Fall 1:52) 172: Tommy Antes (HG) over Edwin Guzman (OSS) (Fall 1:40) 189: Vinny Sasso (HG) over Devin Almodovar (OSS) (Fall 2:32) 215: Chris Morocho (OSS) over Andreas Gowdie (HG) (6-5) 285: Qamer Khan (HG) over Malikai Drysdale (OSS) (Fall 1:53) 102: Colin Liebertz (OSS) over Quinn Carpenbter (HG) (7-0) 110: Wildes Santiago (OSS) over Zach Haber (HG) (Fall 5:20) 118: Kai Luckerath (HG) over Brianna Torres (OSS) (Fall 0:33)

Quarterfinals

No. 4 Fox Lane 36, No. 5 Horace Greeley 35

132: Wilmer Navarro (FL) over Ben Gottlieb (HG) (Fall 5:36) 138: Justin Gierum (FL) over Otto Mindenhall (HG) (Fall 1:58) 145: Josh Hametz (HG) over Kevin Navarro (FL) (6-5) 152: Jon Kang (HG) over Daas McPhee-Djan (FL) (Inj. FFT) 160: Francesco Ruggiero (FL) over Chris Nocca (HG) (Fall 5:27) 172: Tommy Antes (HG) over Barron Ransom (FL) (Fall 0:38) 189: Alex Berisha (FL) over Andreas Gowdie (HG) (Inj. FFT) 215: Vinny Sasso (HG) over Nate Brauning (FL) (8-5) 285: Tyler Stermassi (FL) over Qamer Khan (HG) (Fall 0:50) 102: Quinn Carpenter (HG) won by forfeit 110: Brandon Lee (FL) over Zach Haber (HG) (Fall 0:44) 118: Kai Lueckerath (HG) over Jake Long (FL) (TF 21-6) 126: Corey Fitzsimmons (HG) over Charlie Webb (FL) (Fall 0:59)

Ketcham quad-meet

Round of 16

No. 3 Mahopac 42, No. 14 Lakeland/Panas 33

No. 11 Tappan Zee 57, No. 6 Ketcham 18

102: Faris Kolenovic (TAZE) over Aidan Francis (RCKS) (Fall 1:53) 110: Noah Diaz (TAZE) over Anthony Gaetani (RCKS) (Fall 1:46) 118: Sebastian Bellaby (TAZE) over Isaiah Claudio (RCKS) (Fall 2:52) 126: John Doe (TAZE) over Michael Ricci (RCKS) (Fall 4:35) 132: Parker Trento (TAZE) over Steven Suter (RCKS) (Dec 4-2) 138: Shane Acheson (TAZE) over Shane Rostron (RCKS) (Fall 3:22) 145: Thomas Kivlehan (TAZE) over Connor Mako (RCKS) (Fall 1:02) 152: Matthew Masch (RCKS) over Ethan Markiet (TAZE) (Fall 1:44) 160: Jonah Usher (RCKS) over Liam Johnson (TAZE) (Fall 3:26) 172: Asher Slaughter (RCKS) over Brett McCarthy (TAZE) (Fall 2:39) 189: Ryan Brown (TAZE) over Emil Corporan (RCKS) (Fall 1:30) 215: Thomas Fowler (TAZE) over Joseph Lowe (RCKS) (Fall 0:35) 285: Luke Hermann (TAZE) over Dominic Best (RCKS) (Fall 2:36)

Quarterfinals

No. 3 Mahopac 42, No. 11 Tappan Zee 27

Clarkstown North quad-meet

Round of 16

No. 10 Yorktown 40, No. 7 Clarkstown North 28

No. 15 Suffern 39, No. 2 Brewster 24

Quarterfinals

No. 10 Yorktown 40, No. 15 Suffern 33

Other meets

St. John the Baptist 46, Stepinac 18

118: Logan Alexander (ARST) over Seamus Cusack (SJTB) (Dec 8-2) 126: William Casey (SJTB) over (ARST) (For.) 132: Nicholas Spano (SJTB) over (ARST) (For.) 138: Alejandro Gutierrez (ARST) over James Stewart (SJTB) (Dec 10-6) 145: James Laskoski (SJTB) over Delvin Mtui (ARST) (SV-1 9-7) 152: Johnny Flores (SJTB) over Gavin Smith (ARST) (SV-1 11-9) 160: Jack Kiernan (SJTB) over David Lopez (ARST) (Fall 3:54) 172: Roan Anderson (SJTB) over John McFarland (ARST) (MD 9-1) 189: Carlos Rodriguez (SJTB) over Thomas Jurewicz (ARST) (Fall 0:44) 215: Jake Garcia Martel (SJTB) over Avery Prokopowicz (ARST) (Fall 1:32) 285: Christian Hood (ARST) over Jacob Rodriguez (SJTB) (Fall 3:39) 102: Delani McFarlane (ARST) over Jake Sloup (SJTB) (Fall 3:15) 110: Niason DaCosta (SJTB) over (ARST) (For.)

Hackley 54, Dalton School 21

215: Alex Wlodarczak (DASC) over Liam Abraham (HASC) (Dec 5-3) 285: Will Rao (HASC) over (DASC) (For.) 102: Justin D`Alessio (HASC) over (DASC) (For.) 110: Oren Wildstein (HASC) over (DASC) (For.) 118: PJ McCaffery (HASC) over (DASC) (For.) 126: Nathaniel Fox (DASC) over Harper Kelsey (HASC) (Fall 0:00) 132: Alexander Berman (DASC) over (HASC) (For.) 138: Liam Johnson-Hill (DASC) over Noah Antrim (HASC) (Fall 0:00) 145: Cole Joseph (HASC) over Carlos Rohm (DASC) (Fall 0:00) 152: Cliff Chapman (HASC) over (DASC) (For.) 160: Remy Becker (HASC) over Alex Rowe (DASC) (Fall 0:00) 172: Thomas O`Brien (HASC) over Jack Maguire (DASC) (Fall 0:00) 189: John Churchill (HASC) over Alexander Stewart (DASC) (Fall 0:00)

Section 1 Division I Dual Meet Tournament consolation meets

Arlington 49, Byram Hills/Briarcliff/Valhalla/Westlake 24

132: Dillon Arrick (ARLI) over (BBHVW) (For.) 138: Dylan Hess (ARLI) over Thomas Tsoi (BBHVW) (Dec 10-6) 145: Dominic Bronzi (ARLI) over Colin McManus (BBHVW) (Fall 0:00) 152: Peter Hinze (BBHVW) over Benjamin Barasch (ARLI) (Fall 0:00) 160: Xavier Realmuto (ARLI) over Thor Giudice (BBHVW) (Fall 0:00) 172: Michael Clarke (BBHVW) over Lucas Cardella (ARLI) (Fall 0:00) 189: Caleb Plunkett (ARLI) over Luke Shaw (BBHVW) (MD 14-0) 215: Steven Schmitt (ARLI) over Joseph Berisha (BBHVW) (Fall 0:00) 285: Bryce Rodrigue (ARLI) over (BBHVW) (Fall 0:00) 102: Aislin Kellner (ARLI) over Hudson Martin (BBHVW) (Fall 0:44) 110: Nicholas Fortugno (BBHVW) over Ari Guterman (ARLI) (Fall 0:00) 118: Neil Paulercio (BBHVW) over (ARLI) (For.) 126: John Bellantone (ARLI) over Robby Barbuto (BBHVW) (Fall 0:47)

Ossining 48, Somers/North Salem 27

Lakeland/Panas 45, Ketcham 27

102: Daniel Horowitz (LAPA) over Aidan Francis (RCKS) (Fall 0:42) 110: Anthony Gaetani (RCKS) over Jeremy Bolanos (LAPA) (Fall 2:04) 118: Isaiah Claudio (RCKS) over (LAPA) (For.) 126: Alexander Russo (LAPA) over Michael Ricci (RCKS) (Fall 0:43) 132: Steven Suter (RCKS) over Matthew Sanchez (LAPA) (Fall 1:23) 138: Shane Rostron (RCKS) over Thomas Mekuto (LAPA) (Fall 1:50) 145: Joshua Frogel (LAPA) over Connor Mako (RCKS) (Fall 1:42) 152: Matthew Masch (RCKS) over Cooper Schmidt (LAPA) (Dec 9-2) 160: Stephen Carroll (LAPA) over Jonah Usher (RCKS) (Fall 1:28) 172: Evan Salazar (LAPA) over Asher Slaughter (RCKS) (Dec 10-6) 189: Alex Ryzy (LAPA) over Emil Corporan (RCKS) (Fall 0:59) 215: Dominick Parente (LAPA) over Joseph Lowe (RCKS) (Fall 0:48) 285: Daniel Hurley (LAPA) over Dominic Best (RCKS) (Fall 1:20)

Brewster 32, Clarkstown North 31

Thursday, Dec. 15

Section 1 Division II Dual Meet Tournament championship

No. 3 Pearl River 40, No. 1 Pleasantville 27

Other meets

Yonkers 49, Irvington 18

102: William Miller (YCS) over (IRVI) (For.) 110: Carlos Deoleo (YCS) over Sebastian Rafferty (IRVI) (Fall 0:00) 118: Samuel Andrade (IRVI) over (YCS) (For.) 126: Double Forfeit 132: Adrian Parker (YCS) over Hudson Mollo (IRVI) (Fall 0:00) 138: Jushua De Chavez Cruz (YCS) over Brady Kadro (IRVI) (Fall 0:00) 145: Daniel Farrell (YCS) over (IRVI) (For.) 152: Jeremy Bonilla (YCS) over Cori Castellano (IRVI) (MD 13-3) 160: Zein Ahmemulic (YCS) over Hudson Heuter (IRVI) (Dec 9-6) 172: Canaan Salles-Spar (IRVI) over Christian Mazzarese (YCS) (Fall 0:00) 189: Morgan Balkin (IRVI) over Xavier Rosenthal (YCS) (Fall 0:00) 215: Joseph Guevara (YCS) over (IRVI) (For.) 285: Imhotep Qadaar (YCS) over (IRVI) (For.)

John Jay-Cross River 60, Harrison 18

102: Sienna Cozzali (HARR) over Gavin Orrill (JJSC) (Fall 0:00) 110: Jonah Levine (JJSC) over Matt Hansen (HARR) (Fall 0:00) 118: Peter Jovanovic-Monti (JJSC) over (HARR) (For.) 126: Joseph Gabriele (JJSC) over Jack Noone (HARR) (Fall 0:00) 132: Deven Comstock (JJSC) over Seizan Arai (HARR) (Fall 0:00) 138: Luis Ferreira (HARR) over Jonathan Alia (JJSC) (Fall 0:00) 145: JoJo Kern (JJSC) over David Harrison (HARR) (Fall 0:00) 152: Austin Omin (JJSC) over Nicholas Diaz (HARR) (Fall 0:00) 160: Spencer Hadlock (JJSC) over Lorenzo Gunzer (HARR) (Fall 0:00) 172: Jake Llanos (JJSC) over Alvin Wong (HARR) (Fall 0:00) 189: Jasper Emus (JJSC) over (HARR) (For.) 215: Max Wasserman (JJSC) over Nicholas Nikolla (HARR) (Fall 0:00) 285: Carter Ebelding (HARR) over (JJSC) (For.)

Friday, Dec. 16

Scarsdale 38, White Plains 33

102: Jamaal Wells (WPS) over Ethan Finger (SCSR) (Fall 0:18) 110: Chase Timberger (SCSR) over Tommy Jackson (WPS) (Fall 1:59) 118: Joshua Kosson (SCSR) over Larry Gramajo (WPS) (Fall 1:28) 126: Ryan Chung (WPS) over Henry Sperling (SCSR) (MD 16-5) 132: Carlos Rivera (WPS) over Jake Lippmann (SCSR) (TF 17-2 3:54) 138: Thomas Iasiello (SCSR) over Yaniv Dardashti-Weisz (WPS) (Fall 1:53) 145: Mateo Gutierrez (WPS) over Mark Bliss (SCSR) (Fall 5:25) 152: Andre Duval (SCSR) over Lauren Garcia (WPS) (TF 19-4 5:27) 160: Steven Hill (SCSR) over Alexis Rojas (WPS) (Fall 2:50) 172: Max Meizlik (SCSR) over Darryl Hollis (WPS) (Dec 10-4) 189: Dominick Alcazar (WPS) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 4:11) 215: Jonathan Arellano (WPS) over (SCSR) (For.) 285: Ryan Chase (SCSR) over Vincenzo Bonaiuto (WPS) (Fall 1:37)

Ketcham at Lourdes, 4:30 p.m.

Saturday, Dec. 17

Conklin Memorial Dual Meet Tournament

Participating teams: Babylon, Nanuet (host), Nyack, Red Hook, Scarsdale, Somers/North Salem

Team standings:

Nanuet Somers/North Salem Red Hook Babylon Scarsdale Nyack

Submitted meet results featuring local teams:

Nanuet 50, Scarsdale 24

102: Patrick Paquette (NANU) over Ethan Finger (SCSR) (Dec 6-3) 110: Chase Timberger (SCSR) over (NANU) (For.) 118: Ethan Badillo (NANU) over Henry Sperling (SCSR) (Fall 0:42) 126: john parisi (NANU) over (SCSR) (For.) 132: Jake Lippmann (SCSR) over Michael Duplessis (NANU) (Fall 0:44) 138: Robert Hardwick (NANU) over (SCSR) (For.) 145: Steven Pinos (NANU) over Mark Bliss (SCSR) (Fall 3:36) 152: Joseph Parisi (NANU) over Andre Duval (SCSR) (TF 18-3 4:24) 160: Steven Hill (SCSR) over Matt Bressler (NANU) (Fall 1:23) 172: Ryan Kempf (NANU) over Max Meizlik (SCSR) (Fall 4:47) 189: Daniel Duplessis (NANU) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 4:26) 215: Luke Flanagan (NANU) over Max Florin (SCSR) (Fall 1:13) 285: Ryan Chase (SCSR) over Luke Joyce (NANU) (Fall 1:43)

Nanuet 46, Babylon 30

Nanuet 45, Red Hook 24

118: john parisi (NANU) over (RHSH) (For.) 126: Rian Kirker (RHSH) over Ethan Badillo (NANU) (Dec 7-4) 132: Ewan Celestine (RHSH) over Michael Duplessis (NANU) (Fall 0:51) 138: Robert Hardwick (NANU) over Shane Cranna (RHSH) (Fall 1:35) 145: Jonathan Melitski (RHSH) over Steven Pinos (NANU) (Dec 6-4) 152: Joseph Parisi (NANU) over Demetrius Massey (RHSH) (Dec 9-2) 160: Matt Bressler (NANU) over Christian Totman (RHSH) (Fall 0:45) 172: Ryan Kempf (NANU) over (RHSH) (For.) 189: Daniel Duplessis (NANU) over Diego Flores Reyes (RHSH) (Fall 1:12) 215: Luke Flanagan (NANU) over Cole Nelson (RHSH) (Fall 3:07) 285: Luke Daniels (RHSH) over Luke Joyce (NANU) (Fall 1:27) 102: Patrick Paquette (NANU) over Devin Friedman (RHSH) (Fall 0:27) 110: Patrick Totman (RHSH) over (NANU) (For.)

Nanuet 42, Nyack 22

Nanuet 36, Somers/North Salem 33

Somers/North Salem 48, Scarsdale 30

102: Ethan Steuber (SONS) over Ethan Finger (SCSR) (Fall 0:45) 110: Ryan Ball (SONS) over Chase Timberger (SCSR) (Fall 0:24) 118: Derek Kuchinsky (SONS) over Henry Sperling (SCSR) (Fall 2:19) 126: Alexander Wissa (SONS) over (SCSR) (For.) 132: Liam Dwyer (SONS) over Jake Lippmann (SCSR) (Fall 1:39) 138: Matt Cascio (SONS) over (SCSR) (For.) 145: Mark Bliss (SCSR) over Will Marcus (SONS) (Fall 2:41) 152: Andre Duval (SCSR) over Mike Aquilino (SONS) (SV-1 (Fall) 6:22) 160: Steven Hill (SCSR) over (SONS) (For.) 172: Justin Daniyan (SONS) over Max Meizlik (SCSR) (Fall 4:42) 189: Nate Traver (SONS) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 1:03) 215: Max Florin (SCSR) over Chris Lux (SONS) (Fall 2:15) 285: Ryan Chase (SCSR) over (SONS) (For.)

Somers/North Salem 40, Red Hook 36

132: Liam Dwyer (SONS) over Rian Kirker (RHSH) (MD 8-0) 138: Shane Cranna (RHSH) over Matt Cascio (SONS) (Fall 0:36) 145: Demetrius Massey (RHSH) over Mike Aquilino (SONS) (Fall 1:09) 152: Jonathan Melitski (RHSH) over (SONS) (For.) 160: Luca D`Orazio (SONS) over Christian Totman (RHSH) (Fall 1:13) 172: Justin Daniyan (SONS) over (RHSH) (For.) 189: Cole Nelson (RHSH) over Nate Traver (SONS) (Fall 0:35) 215: Chris Lux (SONS) over Diego Flores Reyes (RHSH) (Fall 1:15) 285: Luke Daniels (RHSH) over (SONS) (For.) 102: Ethan Steuber (SONS) over Devin Friedman (RHSH) (Fall 0:22) 110: Ryan Ball (SONS) over Patrick Totman (RHSH) (Fall 1:48) 118: Derek Kuchinsky (SONS) over (RHSH) (For.) 126: Ewan Celestine (RHSH) over Alexander Wissa (SONS) (Fall 1:12)

Babylon 40, Scarsdale 30

132: Jake Lippmann (SCSR) over Sebastian Portillo (BSH) (Fall 2:55) 138: William Verdi (BSH) over (SCSR) (For.) 145: Mark Bliss (SCSR) over Paul Forthmuller (BSH) (Dec 5-4) 152: Andre Duval (SCSR) over Michael Bender (BSH) (Dec 5-2) 160: Steven Hill (SCSR) over (BSH) (For.) 172: Aidan Winter (BSH) over Max Meizlik (SCSR) (MD 13-5) 189: Henry Koevary (SCSR) over (BSH) (For.) 215: Adrian Daci (BSH) over Max Florin (SCSR) (Fall 0:00) 285: Ryan Chase (SCSR) over Adrian Castillo (BSH) (Fall 1:50) 102: Danny Murphy (BSH) over Ethan Finger (SCSR) (Fall 3:23) 110: Jack Stio (BSH) over Chase Timberger (SCSR) (Fall 3:31) 118: Nick Portillo (BSH) over Henry Sperling (SCSR) (Fall 3:00) 126: Bretton Coffey (BSH) over (SCSR) (For.)

Scarsdale 46, Nyack 24

126: Henry Sperling (SCSR) over (NSH) (For.) 132: Vincent Sanabria (NSH) over Jake Lippmann (SCSR) (Fall 4:00) 138: Double Forfeit 145: Mark Bliss (SCSR) over Adrian Moreau (NSH) (Dec 4-1) 152: Andre Duval (SCSR) over Sincere Seward (NSH) (SV-1 5-3) 160: Steven Hill (SCSR) over Connor Bierfeldt (NSH) (Fall 1:06) 172: Sam Szerlip (NSH) over Max Meizlik (SCSR) (Fall 1:20) 189: Ezra Seckin (NSH) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 1:05) 215: Max Florin (SCSR) over Andy Dorcena (NSH) (Fall 3:15) 285: Ryan Chase (SCSR) over Lukas Charles (NSH) (Fall 0:33) 102: Ethan Finger (SCSR) over (NSH) (For.) 110: Chase Timberger (SCSR) over (NSH) (For.) 118: Yerak Montalvo Tame (NSH) over (SCSR) (For.)

Red Hook 54, Scarsdale 23

110: Patrick Totman (RHSH) over Chase Timberger (SCSR) (Fall 0:45) 118: Henry Sperling (SCSR) over (RHSH) (For.) 126: Rian Kirker (RHSH) over (SCSR) (For.) 132: Shane Cranna (RHSH) over Jake Lippmann (SCSR) (Fall 1:03) 138: Vasili Gianakis (RHSH) over (SCSR) (For.) 145: Demetrius Massey (RHSH) over Mark Bliss (SCSR) (Fall 0:34) 152: Jonathan Melitski (RHSH) over Andre Duval (SCSR) (Fall 2:22) 160: Steven Hill (SCSR) over Colton Roszko (RHSH) (TF 16-0 0:00) 172: Christian Totman (RHSH) over Max Meizlik (SCSR) (Fall 1:55) 189: Cole Nelson (RHSH) over Henry Koevary (SCSR) (Fall 0:46) 215: Max Florin (SCSR) over Diego Flores Reyes (RHSH) (Fall 3:12) 285: Luke Daniels (RHSH) over Ryan Chase (SCSR) (Fall 1:57) 102: Ethan Finger (SCSR) over Devin Friedman (RHSH) (Fall 1:03)

Red Hook 58, Nyack 18

102: Devin Friedman (RHSH) over (NSH) (For.) 110: Patrick Totman (RHSH) over (NSH) (For.) 118: Yerak Montalvo Tame (NSH) over (RHSH) (For.) 126: Ewan Celestine (RHSH) over (NSH) (For.) 132: Rian Kirker (RHSH) over Vincent Sanabria (NSH) (Fall 5:34) 138: Vasili Gianakis (RHSH) over (NSH) (For.) 145: Demetrius Massey (RHSH) over Adrian Moreau (NSH) (Fall 2:07) 152: Jonathan Melitski (RHSH) over Sincere Seward (NSH) (MD 16-4) 160: Christian Totman (RHSH) over Connor Bierfeldt (NSH) (Fall 0:46) 172: Sam Szerlip (NSH) over (RHSH) (For.) 189: Cole Nelson (RHSH) over Ezra Seckin (NSH) (Fall 0:33) 215: Andy Dorcena (NSH) over Diego Flores Reyes (RHSH) (Fall 1:01) 285: Luke Daniels (RHSH) over Lukas Charles (NSH) (Fall 1:03)

Carlucci Duals

Participating teams: Briarcliff/Byram Hills/Valhalla/Westlake, Eastchester/Tuckahoe, Edgemont, Fox Lane, Harrison, Hen Hud, Irvington, Monroe-Woodbury, Pleasantville, Port Chester (host), Rye

Pawling Round Robin Tournament

Participating teams: Arlington, Chester, Croton-Harmon, Horace Greeley, Ossining, Pawling (host), Somers/North Salem, Uniondale

Team standings:

Uniondale, 217.5 Horace Greeley, 173 Arlington, 151 Chester, 149.5 Croton-Harmon, 107 Pawling, 104 Somers/North Salem, 53 Ossining, 31

Most Outstanding Wrestler: Angel Banegas, Uniondale

Sportsmanship award winner: Kevin Panzer, Pawling

Place-finishers by weight class:

102:

Dennis Bryne, Arlington Matt Spira, Horace Greeley Ayden Rosario, Chester Leo Miller, Horace Greeley

110:

Aiden Soto, Pawling Jorge Gomez, Uniondale Zach Haber, Horace Greeley Dylan Santangelo, Chester Trent Edwards, Chester Jake Kelsch, Ossining

118:

Angel Banegas, Uniondale Kevin Panzer, Pawling James Sasso, Croton-Harmon Luke Grafmuller, Arlington Nate Goldberg, Horace Greeley Derek Chavez, Chester

126:

Anthony Araque, Uniondale Corey Fitzsimmons, Horace Greeley Mike Goetz, Arlignton Cal Ehrmann, Somers/North Salem Zane Murphy, Somers/North Salem Kahleel Cadet, Ossining

132:

Brandon Juncal, Uniondale Steven Fuentas, Uniondale Ben Gottlieb, Horace Greeley Luke Amuso, Pawling Aiden Stone, Arlington Will Fetzer, Horace Greeley

138:

Otto Mindenhall, Horace Greeley Mark Faranda, Ossining Duke Rexhepi, SOmers/North Salem Mitch Hazzard, Chester Emerson Smith, Pawling Chase Abrokwa, Horace Greeley

145:

Bekhan Carcama, Uniondale Chris Bryne, Arlington Jacob Teshome, Chester Maxx Deane, Pawling Alex Ramirez, Somers/North Salem Mark Mygan, Pawling

152:

Mike Franco, CHester Chris Nocca, Horace Greeley Ben Weinstein, Horace Greeley Ikenna Okoye, Uniondale Jack Kooney, Croton-Harmon Sebastian Hughes, Arlington

160:

Xavier Realmuto, Arlington Lucas Saland, Horace Greeley Teo Popolizio, Croton-Harmon Kainen McGaughey, Arlington Tyler Santangelo, Chester Leo Alvarez, Ossining

172:

Marcos Colon, CHester Malcolm Oth, Croton-Harmon Lucas Cardella, Arlington Juan Garcia, Arlington Alex Williams, Uniondale Alex Schoonmaker, Horace Greeley

189 :

Gabe Camilleri, Croton-Harmon Akil Williams, Chester Micheley Aurelein, Uniondale Kevin Haxhari, Somers/North Salem Leart Demaj, Croton-Harmon Byrce Rodrigue, Arlington

215:

Luis Lizama, Uniondale Steven Schmitt, Arlington Parker STephens, Croton-Harmon Adin Nikic, Croton-Harmon Dylan Trevisano, Chester Shawn Qiu, Horace Greeley

285:

Dennis Arguenta, Uniondale David Villa, Pawling Eric Sabino, Chester Qamer Khan, Horace Greeley Nery Salguero, Pawling Kevin Suarez, Croton-Harmon

Full tournament results ( if window below doesn't load properly, click here to view full results ):

Clarkstown North Duals

Participating teams: Clarkstown North (host), John Jay-Cross River, Lakeland/Panas, New Rochelle, Wallkill, West Islip

A round robin dual meet tournament, and there are also individual placements per weight class.

Team standings:

Wallkill (5-0) Lakeland/Panas (3-2) Clarkstown North (3-2) John Jay-Cross River (2-3) West Islip (1-4) New Rochelle (1-4)

Top three individual finishers in each weight class:

102:

Marco Futia, Wallkill (5-0) Paul Vasaturo, West Islip (4-1) Josh Concha, New Rochelle (3-2)

110:

Liam McCarthy, Wallkill (5-0) Jeremy Small, Clarkstown North (4-1) Mariella Koufalis, New Rochelle (3-2)

118:

Dylan LaRocco, Clarkstown North (5-0) Devin Strather, Wallkill (4-1) Peter Monti, John Jay-Cross River (3-2)

126:

Rocco Futia, Wallkill (5-0) Bernardo Correa, New Rochelle (4-1) Alex Russo, Lakeland/Panas (2-3)

132:

Viktor Banda, Wallkill (5-0) Deven Comstock, John Jay-Cross River (4-1) Alex Macias, Lakeland/Panas (3-2)

138:

Thomas Mekuto, Lakeland/Panas (5-0) James Moore, West Islip (4-1) Rcey Ortega, Clarkstown North (3-2)

145:

JoJo Kern, John Jay-Cross River (5-0) James Rogler, West Islip (4-1) Matt Rizzo, Wallkill (4-1)

152:

Cooper Schmidt, Lakeland/Panas (5-0) Ryan Lella, West Islip (3-2) J.T. Roden, Clarkstown North (3-2)

160:

Spencer Hadlock, John Jay-Cross River (5-) Marco Martini, Wallkill (4-1) Stephen Carroll, Laekland/Panas (3-2)

172:

Anthony Annacone, Wallkill (5-0) Jake Llanos, John Jay-Cross River (3-2) Alex Ryzy, Lakeland/Panas (3-2)

189:

Mike Streczyk, Wallkill (5-0) Evan Salazar, Lakeland/Panas (4-1) Theo Ryan, Clarkstown North (3-2)

215:

DeAndre Woods, New Rochelle (5-0) Brian Bordas, Clarkstown North (4-1) Dominic Parente, Lakeland/Panas (3-2)

285:

Justin Smoot, Clarkstown North (5-0) Dan Hurley, Lakeland/Panas (3-2) Mack Boudreau, John Jay-Cross River (3-2)

