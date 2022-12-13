WILKES-BARRE TWP, LUZERNE CO, (WOLF) — One woman died at the hospital after being hit by a car on Tuesday evening in Wilkes-Barre Township. Police investigated a motor vehicle crash on Wilkes-Barre Township Boulevard near the Coal Street Intersection, on Tuesday just before 8 PM. According to witnesses, a...

WILKES-BARRE TOWNSHIP, PA ・ 2 DAYS AGO