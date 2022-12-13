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San Francisco, CA

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SFGate

What comes next for the most empty downtown in America

SAN FRANCISCO — The coffee rush. The lunch rush. The columns of headphone-equipped tech workers rushing in and out of train stations. The lanyard-wearing visitors who crowded the sidewalks when a big conference was in town. There was a time three years ago when a walk through downtown San...
SAN FRANCISCO, CA
SFGate

SFGate

San Francisco, CA
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Provocative, energetic, unapologetic, SFGATE is in constant conversation with the world’s most eclectic city. SFGATE features breaking news, staff blogs, reader forums, photo galleries, video, up-to-the-minute sports scoreboards, shopping and more.

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