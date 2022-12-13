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Berkeley, CA

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universityofcalifornia.edu

UC reaches tentative agreements with the UAW mediated by Mayor Steinberg

The University of California today (Dec. 16) announced a tentative agreement between the University and the United Auto Workers (UAW) regarding contracts for UC Academic Student Employees (ASE) and Graduate Student Researchers (GSR). Under the tentative agreements, the University would provide minimum salary scales for Academic Student Employees, including Teaching Assistants, and Graduate Student Researchers, as well as multiyear pay increases, paid dependent access to University health care, and enhanced paid family leave. If approved, the contracts will be effective through May 31, 2025.
BERKELEY, CA
universityofcalifornia.edu

University of California announces groundbreaking $80 million grant program to spur climate action projects

As part of a historic partnership between the University and the state of California to combat climate change, UC will award $80 million in research grants across the state. The funding is part of a landmark alliance with the state to bring cross-disciplinary, multi-sector expertise to bear on the climate crisis. The University is grateful to the state Legislature and Gov. Newsom for providing a total of $185 million to support UC’s trailblazing research on climate change.
BERKELEY, CA
universityofcalifornia.edu

Hundreds of UC faculty named among the world’s most influential researchers

More than 330 University of California researchers, hailing from all 10 campuses, were among those named among the most influential in their fields, according to Clarivate’s 2022 Highly Cited Researchers list. Once again, UC faculty and researchers accounted for more Highly Cited Researchers than any other university system in...
universityofcalifornia.edu

Skip the angry, never-sent letter — try a grateful one instead

It’s long been said that writing an angry letter – but not mailing it —– is an effective way of venting without backlash. UC Riverside researchers say the converse — penning letters-never-sent expressing gratitude — carries a benefit, as well. There is an entire...
BERKELEY, CA

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