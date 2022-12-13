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Vallejo, CA

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San Francisco Restaurant Reaches COVID Insurance Settlement

One of San Francisco’s best known restaurants is celebrating a rare settlement against an insurance company. The owners of John’s Grill say Hartford Insurance has agreed to pay them for the losses related to the pandemic closure and their legal team says this could also become an important win for other thousands of small businesses who had their pandemic claims dismissed.
SAN FRANCISCO, CA
californiapublic.com

Bay Area Retailers Concerned About Holiday Shopping as Sales Drop

Some startling figures are out about consumer spending during the holiday shopping season as it appears people are keeping their wallets closed more often this year. The drop off in consumer spending wasn’t real drastic, but with Black Friday and the start of holiday shopping, retailers don’t usually expect a drop at all and it was basically across the board.
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californiapublic.com

Sunnyvale City Council Race Comes Down to Single Vote

A Sunnyvale City Council race ended up being decided by a single vote. The final tally that gave councilman-elect Murali Srinivasan the victory was 2,813 to 2,812. The registrar of voters did an automatic recount and found the same result. “This is very, very interesting in the sense that it’s...
SUNNYVALE, CA

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