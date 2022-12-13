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Martinez, CA

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San Francisco Restaurant Reaches COVID Insurance Settlement

One of San Francisco’s best known restaurants is celebrating a rare settlement against an insurance company. The owners of John’s Grill say Hartford Insurance has agreed to pay them for the losses related to the pandemic closure and their legal team says this could also become an important win for other thousands of small businesses who had their pandemic claims dismissed.
SAN FRANCISCO, CA
californiapublic.com

Community Celebrates Life of South Bay Icon Mary Fierros

San Jose has lost an American hero. Her name was Mary Fierros, a Rosie the Riveter during World War II. She lived a full life, and died recently at the age of 102. Her family and community celebrated Fierros, a woman who touched many lives along her journey on earth.
SAN JOSE, CA
californiapublic.com

Zendaya, Tom Holland Visit Oakland School for the Arts

There was a superhero-sized sighting in the East Bay. Oakland native Zendaya is home for the holidays with boyfriend, and Spiderman co-star Tom Holland, and they paid a visit to Zendaya’s old school, the Oakland School for the Arts. Full story in video player above. Source: NBC Bay Area.
OAKLAND, CA

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