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Lafayette, CA

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Bakersfield Californian

No. 3 Ohio St. 82, Albany (NY) 57

OHIO ST. (11-0)MinM-AM-AO-TAPFPTS. Percentages: FG 53.2, FT .714. 3-Point Goals: 6-22, .273 (Mikesell 3-9, McMahon 1-3, Greene 1-1, Shumate 1-2, Mikulasikova 0-3, Thierry 0-1, Bristow 0-1, Harris 0-2) Blocked Shots: 1 (Shumate 1) Turnovers: 7 (McMahon 3, Henderson 2, Greene 1, Shumate 1) Steals: 15 (Greene 6, Walker 3, McMahon...
ALBANY, NY
Bakersfield Californian

Xavier 102, Georgetown 89

XAVIER (9-3) Freemantle 7-11 2-2 17, J.Nunge 6-10 4-5 18, Boum 11-18 0-1 28, Jones 6-10 0-2 12, Kunkel 5-7 0-0 15, Claude 3-6 0-0 6, Hunter 2-4 0-2 4, Edwards 1-1 0-0 2, Craft 0-1 0-0 0. Totals 41-68 6-12 102. GEORGETOWN (5-7) Akok 2-4 1-2 6, Wahab 7-10...
GEORGETOWN, CA
Bakersfield Californian

DELAWARE 76, PRINCETON 69

Percentages: FG .547, FT .682. 3-Point Goals: 3-8, .375 (Davis 1-1, Nelson 1-2, Owens 1-4, Asamoah 0-1). Team Rebounds: 1. Team Turnovers: 1. Blocked Shots: 5 (Davis 3, Arletti, Ray). Turnovers: 9 (Arletti 2, Asamoah 2, Davis 2, Nelson, Owens, Shadd). Steals: 8 (Nelson 3, Asamoah 2, Owens 2, Davis).
PRINCETON, CA
Bakersfield Californian

No. 7 North Carolina 89, SC-Upstate 47

NORTH CAROLINA (9-1)MinM-AM-AO-TAPFPTS. Percentages: FG 6.65, FT .438. 3-Point Goals: 8-19, .421 (Paris 3-5, Hodgson 2-5, Todd-Williams 2-7, Kelly 1-1, Adams 0-1) Blocked Shots: 6 (Key 3, Adams 2, Zelaya 1) Turnovers: 21 (Todd-Williams 6, Hodgson 3, Kelly 3, Key 3, Poole 2, Ustby 2, Zelaya 2) Steals: 13 (Hodgson...
CHAPEL HILL, NC
Bakersfield Californian

SPHL Glance

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for tie. The top eight teams in the league advance to playoffs. Roanoke at Macon, 6:30 p.m. Fayetteville at Birmingham, 8 p.m. Knoxville at Vermilion County, 8 p.m. Pensacola at Huntsville, 8 p.m. Quad City at Evansville, 8 p.m. Sunday's...
Bakersfield Californian

Friday's Scores

Covenant Christian (DeMotte) 71, Hammond Science and Tech 33. Vincennes (South Knox— 70, Washington Catholic 26. Alexandria vs. Eastbrook, ppd. Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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