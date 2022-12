Gymnastics: Results from the 2022-2023 season

The 2022-2023 gymnastics season is underway and keep this page bookmarked to follow along with the full season:

Friday, Dec. 9

Wappingers 157, 95, Scarsdale 136.5, Edgemont 48.3

At Infinity Gymnastics, Hopewell Junction

Vault —1. Emma Greenberg (Sc) 8.4, 2. Emma Dwyer (Wapp) 8.35, 3. Sophia Cha (Sc); Uneven bars — 1. Emma Dwyer (Wapp) 8.85; 2. Harmony Bowers (Sc) 7.3, 3. Audriana Cha (Sc) 7.1; Floor exercise — 1. Emma Dwyer (Wapp) 9.0, 2. Julia Volk (Wapp) 8.75, 3t. Samantha Guarno (Wapp), Harmony Bowers (Sc) 8.7; Balance beam — 1. Samantha Guarno (Wapp) 8.75, 2t. Julia Volk (Wapp), Harmony Bowers (Sc) 8.15; All around — 1. Emma Dwyer (Wapp) 33.6, 2. Samantah Guarno (Wapp) 32.4, 3. Harmony Bowers (Sc) 32.35.

Monday, Dec. 12

Monday, Dec. 12

Brewster 141.65, Scarsdale 121.95

At B&C Gymnastics

Vault — 1t. Alex Agustin (Brewster), Harmoney Bower (Scarsdale) 8.25; 3t. Anaya Marte (Brewster), Sophia Cha (Scarsdale) 8.2. Uneven bars — 1. Alex Agustin (Brewster) 8.5; 2. Sammi Miller (Brewster) 7.7; 3. Harmoney Bower (Scarsdale) 7.25. Balance beam — 1. Harmoney Bowers (Scarsdale) 8.7; 2. Alex Agustin (Brewster) 8.65; 3. Emma Greenberg (Scarsdale) 8.15. Floor exercise — 1. Anaya Marte (Brewster) 8.25; 2. Sammi Miller (Brewster) 8.2; 3. Alex Agustin (Brewster) 8.15. All Around — 1. Alex Agustin (Brewster) 33.55; 2. Harmoney Bowers (Scarsdale) 32.05; 3. Anaya Marte (Brewster) 30.0.

Records — Brewster 1-1, Scarsdale 0-1

Somers 173.95, Clarkstown 166.2, Tappan Zee 161.85

At Dynamic Gymnastics, Mohegan Lake

Vault – 1. Carly Sardo (Tappan Zee) 9.3; 2. Kayla Cambareri (Somers-John Jay-CR) 9.05; 3. Payton O’Keefe (Tappan Zee) 8.9. Uneven bars – 1. Maggie Johannsen (Somers-Hen Hud) 9.3; 2. Carly Sardo (Tappan Zee) 8.8; 3. Nina Mori (Somers-Ossining) 8.6. Balance beam – 1. Khloe Henshaw (Clarkstown) 9.3; 2. Maggie Johannsen (Somers-Hen Hud) 9.15; 3t. Riley Drescher (Clarkstown), Payton O’Keefe (Tappan Zee) 9.1. Floor exercise – 1. Khloe Henshaw (Clarkstown) 9.75; 2. Carly Sardo (Tappan Zee) 9.7; 3. Riley Drescher (Clarkstown) 9.45. All Around – 1. Carly Sardo (Tappan Zee) 36.4, 2. Maggie Johannsen (Somers) 36.15; 3t. Khloe Henshaw (Clarkstown), Nina Mori (Somers) 35.75.

Records – Clarkstown 1-1, Somers 5-0, Tappan Zee 0-2

Tuesday, Dec. 13

Suffern 151.2, Mahopac 148.65, Edgemont 90.65

At Eclipse Gymnastics (Mahopac)

Floor Exercise - 1. Ava Greenhut (Sf) 9.10; 2t. Sofia Gisbert (Ed) & Zabrina South (Sf) 9.00. Uneven Bars - 1. Kaitlyn Palange (M) 8.60; 2. Greenhut (Sf) 7.80; 3t. Lia Dimase (M) & Adelina Iaquinto (Sf) 6.90. Balance Beam - Gisbert (Ed) 8.50; 2. Alexa Ditore (Sf) 8.30; 3. Palange (M) 8.20. Vault – 1. Palange (M) 8.30; 2t. South (Sf) & Greenhut (Sf) 8.20 All Around - 1. Palange (M) 33.85; 2. Greenhut (Sf) 32.60; 3. Ditore (Sf) 31.40.

Records – Suffern 1-1, Mahopac 0-1, Edgemont 0-2

Wednesday, Dec. 14

Lakeland 163.65, Wappingers 159.6

At Dynamic Gymnastics, Mohegan Lake

Vault — 1. Shannon Fitzpatrick (Wapp) 8.05, 2t. Evelyn Warner (Wapp), Izzy Albano (LPPV) 8.0; Uneven bars — 1st Gianna Delpante (LPPV) 8.6, 2. Izzy Albano (LPPV) 8.3, 3. Emma Dwyer (Wapp) 8.2; Floor exercise — 1. Shannon Fitzpatrick (Wapp) 9.25, 2. Gianna Delpante 9.2 (LPPV), 3. Samantha Guarno (Wapp) 9.15; Balance beam — 1. Izzy Albano (LPPV) 8.85, 2. Haley Madden (LPPV) 8.7, 3. Emma Dwyer (Wapp) 8.3; All-around — 1. Emma Dwyer (Wapp) 33.4, 2. Shannon Fitzpatrick (Wapp) 32.9, 3. Izzy Albano (LPPV) 32.85.

