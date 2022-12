2022 El Paso high school All-District football teams

District 1-4A Division I

MVP: Adrian Estrada, Senior, Riverside

Co-Offensive MVP: Jose Guardado, senior, Riverside; Isaac Guerrero, senior, Irvin

Defensive MVP: Jayden Wilson, senior, Austin

Newcomer of Year: Ricky Briones, sophomore, Riverside

Lineman of Year: William Lamb, senior, Austin

Coach of Year: Gary Recoder, Riverside

First Team Offense

QB: Ian Montion, Riverside; Gael Varela, Bowie

RB: Jose Rodriguez, Bowie; Kaleb Cerda, San Elizario

WR: Angel Munoz, Riverside; Antonio Ontiveros, Bowie; Jonathan Chairez, Irvin; Matt Felix, Austin; Tristan Lopez, Riverside; Julian Morales, San Elizario

TE: Johan Camacho, Bowie; Sebastian Morales, Austin

OL: Manny Garcia, Riverside; Sebastian Valles, Austin; Devean Quintana, Riverside; Eloy Romo, Austin; Israel Rodriguez, Riverside; Darren Munoz, Bowie; Jashwa Villanueva, Bowie; Frank Rios, San Elizario

Kickers: Issac Santoyo, Riverside; Jonathan Martinez, Irvin; Gerardo Velarde, San Elizario; Antonio Ontiverous Bowie

Second team offense

RB: Giovanni Soto, Irvin

TE: Emmanuel Villa, San Elizario; Nikolas Rivera, Irvin

OL: Raul Nevarez, Bowie; Roberto Quinones, Ssan Elizario; Isaac Burciaga, Austin; Erick Moreno, Irvin; Andres Orozco, Irvin; Samuel Montes, Bowie; Roberto De Leon, San Elizario; Adrian Ayala, Riverside; Andres Medina, Irvin

First Team Defense

DT: Sebastian Orquiz, Riverside; Sergio Rodriguez, Austin; Diego Medina, Bowie; JR Nieto, San Elizario

DE: Isaiah Diaz, Riverside; Adrian Enriquez, Bowie

LB: Vincent Serina, Riverside; Jacob Marrufo, Austin; Jonathan Carreon, Bowie; Nikolas Rivera, Irvin; Roberto Briseno, San Elizario

DB: Angel Munoz, Riverside; Isaac Guerrero, Irvin; Tristan Lopez, Riverside; Oscar Azpeitia, Austin; Jonathan Chairez, Irvin

Second team defense

DT: Eric Moreno, Irvin; Albert Aranda, Austin; Kenneth Arias, Bowie Fernando Parada, San Elizario; Darren Corzo, Riverside

DE: Irving Cortinas, Austin; Andres Orozco, Irvin; Andres Medina, IRvin; Ray Soto, Bowie; Anthony Ramos, Riverside

LB: Marqui Vargas, Bowie; Rodrigo Briseno, San Elizario; Zamar Vargas, San Elizario

DB: Victor Orozco, Bowie; Noah Ramirez, Riverside; Antonio Ontiveros, Bowie; Andru Andujo, Austin; Arturo Reyes, San Elizario

Utility/Special teams: Dylan Murga, Riverside; Alan Mota, Bowie; Cesar Gonzalez, San Elizario; Anakin Torres, Austin; Timothy Jenkins Irvin

District 1-4A Division II

District MVP: Cheno Navarrette, Monahans

Offensive MVP: Isaiah Garcia, Fort Stockton

Defensive MVP: Daren Ureste, Fort Stockton

Offensive Newcomer: Cole Pittman, Monahans

Defensive Newcomer: Alex Palmateer, Monahans

First team offense

QB

Marco Garcia, Fort Stockton; Colt Salgado, Pecos

RB

Corbin Luna, Fort Stockton; Alexis Pallares, Clint; Kaleb Paz, Pecos

TE

Brock Boutwell, Clint; Zane Hodges, Fort Stockton

WR

Pedro Gonzalez, Fort Stockton; Jesus Navarro, Pecos; Hanzell Hernandez, Mountain View; McClay Ortega, Monahans; Ivan Urrutia, Fabens

OL

Miguel Jauregui, Monahans; Drew Coker, Monahans; Cruz Rojas, Fort Stockton; Joseph Vowles, Monahans; Gage Strain, Pecos; Matthew Flores, Clint; Roger Martinez, Clint

Second team offense

QB

Fabian Bustamante, Clint

RB

Adam Saucedo, Monahans; Gilbert Gamboa, Mountain View; Issac Urrutia, Fabens

TE

Trey Cox, Monahans; Dominic Bernal, Fort Stockton

WR

Ben Cordova, Monahans; Kye Norman, Fort Stockton; Jon Lujan, Pecos; Allan Valenzuela, Mountain View; Eli Prieto, Fabens

OL

Nathan Marquez, Monahans; Alec Galindo, Fort Stockton; Julian Leyua, Fort Stockton; Delbet Munoz, Mountain View; Aaron Orozco, Fabens; Matthew Delgado, Fabens; Raul Barrera, Pecos

First team defense

DT

Drew Coker, Monahans; Evan Barrios, Clint; Xavier Dominguez, Fort Stockton; Brian Rueda, Pecos

DE

Zane Hodges, Fort Stockton; Nathan Marquez, Monahans; Alex Herrera, Clint

LB

David Madrid, Pecos; Jaydrien Ramirez, Fort Stockton; Bryan Bejarano, Monahans; Erick Lazalde, Mountain View; Feliipe Sotelo, Fort Stockton

DB

Ryan Ramirez, Monahans; Isaiah Garcia, Fort Stockton; Jon Sandoval, Pecos; Armando Aguirre, Clint; Jayden Avila, Mountain View; Ben Gomez, Mountain View

Second team defense

DT

Tom Heuer, Monahans; Diego Cordoba, Clint; Eliel Rodriguez, Mountain View; Ray Calzadillas, Fabens

DE

Kevin Zubia, Mountain View; Dominic Bernal, Fort Stockton; Alex Mendoza, Pecos

LB

David Carrasco, Monahans; Kevin Quezada, Clint; Cesar Aguirre, Fabens; Adan Saucedo, Monahans; Jordan Franco, Fort Stockton

DB

Adrian Hernandez, Fort Stockton; McClay Ortega, Monahans; Jon Lujan, Pecos; Isiah Velasquez, Fort Stockton; Caleb Lee, Monahans; George Lopez, Fabens

First team utility

Diesel Bearden, Fabens; Abraham Martinez, Mountain View; Devin Rosas, Clint; Johnny Montes, Pecos; Randy Sandoval, Fort Stockton; Xander Sculock, Monahans

First team punter

Adrian Ramirez, Fabens

First team PK

Kevin Leon, Pecos

District 1-5A Division I

MVP's: Jesse Ramos, QB, senior, Del Valle; Matt Lopez, WR/DB Del Valle

Offensive Player of Year: Isaiah Beasley, RB, Parkland

Defensive Player of the Year: Raymon Riddick, DB, Del Valle

Offensive Newcomer of Year: Shelton Fuller, RB, Del Valle

Defensive Newcomer of Year: Jonathan Estrada, DB, Del Valle

Coach of Year: Rudy Contreras, Del Valle

Specialists: Adrian Loya, Parkland, punter; Caleb Carlos, Hanks, PK; Abraham Roa, Horizon, kickoff return

First team offense

QB: Evan Martinez, Ysleta

RB: Juan Archuleta, Del Valle

Slot: RJ Bracamontes, Del Valle; Chris Davis, Bel Air

WR: Eli Molina, Del Valle; DJ Crest, Parkland

Utility: Michael Oliver, Hanks

OL: Mark Villegas, Del Valle; Alex Davila, Del Valle; Dashaun Fergusen, Parkland; Oscar Medina, Del Valle; Tyrone McDuffie, Parkland

Second team offenses

QB: Robert Rodriguez, Horizon; Noah Moreno, Bel Air; Marcus Porras, Hanks

RB: Ruben Laguna, Hanks; Arath Gomez, Ysleta

Slot: Jude Blanco, Hanks; Devin Hernandez, Ysleta

WR: Daniel Martinez, Ysleta; Erik Folkedahl, Hanks; Jose Angel Martinez, Horizon

Utility: Ricardo Herrera, Bel Air

OL: Tony Morales, Bel Air; Javier Rubio, Bel Air; Ethan Salazar, Horizon; Emilio Wong, Angel Vasquez, Ysleta, Hector Del Palacio IV, Hanks

First Team Defense

DT: Isaac Maltos, Del Valle; Iy'Cariaous Lewis, Parkland; Joshua Ortega, Bel Air

DE: Josh Torres, Del Valle; Jamal Bamba, Parkland; Jonathan Salas, Del Valle

LB: Jonathan Salas, Del Valle; Juan Gomez, Parkland; Dominic Calderon, Del Valle; Vicente Hernandez, Parkland; Michael Kiesel, Parkland; Ricky Najera, Ysleta

DB: Joshua Keough, Del Valle; Ethan Ortega, Parkland; Jorge Facio, Del Valle; Makhi Shannon, Parkland; Kaleb Martinez, Parkland

Second Team Defense

DT: Jorge Morales, Ysleta

DE: Jesus Lopez, Bel Air; Jose Morales, Ysleta

LB: Emmanuel Jaquez, Hanks; Gilberto Aguilar, Ysleta; Jorge Jimenez, Horizon; Ryan Arzaga, Hanks

DB: Christopher Munoz, Horizon; Mark Mukiibi, Bel Air; Tommy Ringo, Ysleta; Andrew Castillo, Hanks; David Avalos, Ysleta; Malakai Cordero, Bel Air; Derek Esterada, Horizon; Jacob Jaime, Horizon

Honorable Mention

Del Valle: Aiden Serna, Juan Almanza, Max Giron, Devin Rubalcava, Abraham Maltos, Julian Delgado, Omar Riddick, Diego Estrada, Dominic Rodriguez, Max Giron

Ysleta: Alonso Rodriguez, Aaron Gonzalez, Adrian Robles, Misael Calzadillas, Malekai Levario; Adrian Martinez, Damian Mucino

Parkland: Tysheem Dawson; Miguel Echeverria, Alberto Zubia, Isaiah Brown, Andree Johnson, John Rojas, Keevon Bowe, Jonah Vanley, Aidan Canada, Isaac Rimada, Leo Lopez

Horizon: Jacob Escobar, Gabriel Aguilera, Francisco Cuevas, Fernando Villa, Jose Ronquillo, Angel Morua, Ezekiel Bonilla, Elijah Marquez

Hanks: Justin Allen, Alex Jimenez, Ernesto Reyes, Noah Villanueva, Abram Acosta, Alex Rubio, Jonathan Trevino

Bel Air: Zach Martinez, Oscar Martinez, Javier Rubio, Jacob Balderrama, Jose Garcia, Pablo Elloreaga, Chris Davis (as DB, was 1st team offense)

District 1-5A Division 2

MVP's: LJ Martin, Canutillo; Chuy Carrillo, Canutillo

Offensive MVP: Malcolm Anderson, Andress

Defensive MVP: Abel Perez-Gallardo, Canutillo

Offensive Newcomer: Daveon Singleton, Chapin

Defensive Newcomer: TJ Locklin, Canutillo

Coach of Year: Scott Brooks, Canutillo

Specialists

Punter: Jose Guerra, Jefferson (1st team); Shawn Owens, Andress (2nd team); Alec Herrera (2nd team), Burges; Justin Soto, El Paso High (honorable mention)

Kicker: Shawn Owens, Andress (1st team), Jovane Moreno, Chapin (2nd team); Joel Gonzalez, Canutillo (honorable mention)

Return Specialist: Roman Gomez, Jefferson (1st team) Kaylub Dominguez, El Paso High (2nd team); Brent Hallman, Chapin (2nd team)

Offense

Wide Receiver: Shawn Owens, Andress (1st team); Dilan Navarro, Jefferson (1st team); Lorenzo Arreola, Canutillo (1st team); Savion Jordan, Chapin (1st team); Adrian Gomez, Burges (2nd team); Pablo Gonzalez, El Paso High (2nd team); Anthony Rivera, Chapin (2nd team); Isaiah Owens, Andress (honorable mention); Kyle Ramirez, Canutillo (honorable mention); Hunter Standerfer, Chapin (honorable mention); Erick Blucher, Andress (honorable mention); George Villanueva, Jefferson (honorable mention)

Slot: Kaylub Dominguez, El Paso High (1st team) Roman Gomez, Jefferson (1st team); Tony Ayala, Canutillo (1st team); Brent Hallman, Chapin (1st team); Andrew Carbajal, Andress (2nd team); Devin Mata, Burges (2nd team); Jared Gordon, Andress (honorable mention); Pedro Chavez, El Paso High (honorable mention); Raul Bojerquez, Jefferson (honorable mention)

Tight end/fullback: Atamu Erikson, Chapin (1st team); Ruben Martinez, Jefferson (2nd team); Edgar Garcia, El Paso High (honorable mention); Zach Mendoza, El Paso High (honorable mention)

Offensive Tackle: Noel Ruz, Burges (1st team); Nick Salazar, El Paso High (1st team); Brandon Aiken, Canutillo (1st team); Jonathan Zamora, Chapin (1st team); Chris Bass, Andress (2nd team); Bryant Jones, Andress (2nd team); Jesus Ochoa, Jefferson (2nd team); Samuel Myres, Chapin (honorable mention); Justin Punzo, Jefferson (honorable mention)

Offensive Guard: Eric Romero, Andress (1st team); Ayden Avila, El Paso High (1st team); Jorge Gomez, Canutillo (1st team); Carlos Alva, Chapin (1st team); Diego Herrera, Canutillo (2nd team); Daniel Cepeda, Andress (2nd team); Adam Rodriguez, Burges (2nd team); Aiden Pinales, Chapin (honorable mention); Raul Federico, Andress (honorable mention); Matthew McGuire, El Paso High (honorable mention); Manny Dominguez, Jefferson (honorable mention)

Center: Craig Wydra, Andress (1st team); Jesus Vasquez, Canutillo (1st taem); Esteban Contreras, El Paso High (2nd team); Dereck Padilla, Burges (2nd team); Javier Ascencio, Chapin (2nd team); Albert Rivera, Jefferson (honorable mention)

Quarterback: Elias Duncan, Andress (1st team); Jeremiah Knox, Canutillo (1st team); Andrew Routledge, Burges (2nd team); Gerry Chairez, El Paso High 2nd team); Andrew Lopez, Jefferson (honorable mention)

Running back: Lueranze Johnson, El Paso High (1st team); Brandon Ortega, Chapin (1st team); Miguel Rubio, Jefferson (2nd team); Andrew Armendariz, Burges (honorable mention); Rene Huerta, Canutillo (honorable mention)

Defense

Cornerback: Andrew Carbajal, Andress (1st team); Smith Aiava, Chapin (1st team); Eduardo Carrillo, Canutillo (1st team); Noah Parsa, Burges (1st team); Sebastian Ruvalcaba, El Paso High (2nd team); Donovan Melendez, Andress (2nd team); Aaron Dominguez, Burges (2nd team); Yoshua Yhisreal, Chapin (2nd team); Chris Brock, Canutillo (honorable mention); Luke Dexter-Quinn, Burges (honorable mention)

Safety: Pablo Gonzalez, EL Paso High (1st team); Dillan Navarro, Jefferson (1st team); David Alvarado, Canutillo (1st team); Justin Yhisreal, Chapin (1st team); Ethan Villa, Canutillo (2nd team); Savion Jordan, Chapin (2nd team); Nick Fang, Andress (2nd team); Marcus Wilson, Andress(honorable mention); Ibrahim Taha, Burges (honorable mention); Jessie Chavez, Jefferson (honorable mention)

Outside Linebacker: Matthew Armendariz, Andress (1st team); Cyrus Mejia, El Paso High (1st team); Nick Purnell, Chapin (1st team); Julian Marquez, Canutillo (2nd team); Sean Pandza, Andress (2nd team); Mark Dexter-Quinn, Burges (2nd team); Dylan Sims, Chapin (2nd team)

Inside linebacker: Dominick Nava, Andress (1st team); Andy Jimenez, Burges (1st team); Justin Soto, El Paso High (1st team); Giovanni Aguilar, Chapin (1st team); Edgar Garcia, El Paso High (2nd team); Abrahm Barron, Chapin 2nd team); Ruben Martinez, Jefferson (2nd team); Atamu Erikson, Chapin (honorable mention); Devin Whatley, Andress (honorable mention); Alexis Torres, Andress (honorable mention); Hector Calleros, Jefferson (honorable mention)

Defensive End: Jackson Wheaton, Burges (1st team); Joaquin Ramirez, Canutillo (1st team; Elias Ruitaga, Chapin (1st team); Marco Acevedo, Canutillo (2nd team); Jaden Patton-Carter, Andress (2nd team); Anthony Morales, Burges (2nd team); Ezra Lampkin, Chapin (honorable mention); Ricky Garcia Jefferson (honorable mention); Christian Campa, Jefferson (honorable mention)

Defensive Tackle: Damian Segura, Burges ((1st team); Manuel Chairez, El Paso High (1st team); Manny Dominguez, Jefferson (1st team); Carlos Alva, Chapin (1st team); Juan Delgado, Canutillo (2nd team); Andrew Nick, Andress (2nd team); Bryan Vega, Andress (2nd team); Imer Carrillo, Burges (2nd team); Zack Zamora, Canutillo (honorable mention); Tyree Valerio, Chapin (honorable mention); Isaac Chavez, Andress (honorable mention); Donnyvin Vollezcas, Jefferson (honorable mention)

District 1-6A

Overall MVP's: Gael Ochoa, QB, Pebble Hills; Beau Sparks, WR/DB, Franklin; Curtis Murillo, WR/DB, Eastwood

Offensive MVP's: Evan Minjarez, QB, Eastwood; Mark Moore III, QB, Americas

Defensive MVP: Robert Deal, Jr., LB, Pebble Hills

Offensive Newcomer of Year: Ryan Estrada, RB, El Dorado

Defensive Newcomer of Year: Dorian Jaramillo, LB, Pebble Hills

Offensive Athlete of Year: Jacob Ledesma, athlete, Pebble Hills

Kicker of Year: Julian Melucci, Eastlake

Punter of Year: Owen Levesque, Coronado

Top kick returner: Cade Little, Coronado

Top punt returner: Beau Sparks, Franklin

Defensive Athlete of Year: Hector Hinojos, LB, Eastlake

Coach of Year: Mark Torres, Pebble Hills

First Team

Pebble Hills: QB Gael Ochoa, LB Robert Deal, Athlete Jacob Ledesma, WR Jalile Bost, DE Kole Pellerito, WR Marcus Torres, LB Omar Salas, DL Rafael Jquez, OL Caleb Herrera, OL Ghazi Al-Hofry

Eastlake: LB Hector Hinojos, DE Caleb Emery, DB Tristian Pena, WR Isai Perea, OL Fernando Diaz, DB Esaui Uribe

Montwood: WR Diego Oaxaca, QB Isaac Galvan, TE Brandon Salcedo.

Franklin: WR/FS Beau Sparks, LB Elliot Varela, QB Shay Smith, OL Justin Morales, RB Jordan Morales, TE Ben Bohlman

Eastwood: DE Robert Legarda, CB/WR Curtis Murillo, DT Noah Medina, DB Aiden Huante, LB Jake Chenausky, OL Orion Cairo, OL Braden Ellison, WR Michael Caldera, QB Evan Minjarez

Americas: QB Mark Moore, WR/DB Anthony Miranda, FB Jeshua Ontiveros, LB SaDante Gomez-Scott, DE Timothy Galloway, OT Ralph Castaneda

Coronado: Athlete Blake Randag, TE Mateo Grajeda, WR Lucas Gonzalez

El Dorado: LB Ayden Torres, DB Dezmond Gonzalez, QB Quincy Estrada, RB Ryan Estrada

Second team

Pebble Hills: SS Ricky Gallegos, CB Amari Welch, OL Julian Venegas, OL Andrew Narro, OL Greg Nelson, RB Sam Chacon, OL Tyrese White, LB Dorian Jaramillo, DB Dante Alvarez, DE Dallas Salazar

Eastlake: CB Evan Estrada, LB Chris Estrada, OL Jonathan Hebler, WR Paul Herrera, DL Frank Solis, QB Luke Lomeli

Montwood: RB Izayuh Claudio, DB Cameron Harrelson, WR Kaleb Alvarez

Franklin: LB Jose Holguin, WR Patrick Powers, DB Yahir Ramirez, DE Peter Mosqueda

Socorro: RB Diego Aguirre, OL Luis Ramos

Eastwood: RB Max Mancilla, TE Jase Molden, OL Matthew Lara, OL Joseph Carrillo, RB Jake Chenausky, LB Andres Solis, DL Deangelo Amaya, DB Jordan McKinney, DB Jacob Barron, DE Jayden Serrano

Americas: RB Brian Promesse, WR Omarion Dumas, RB Cae'Sar Drennan, OL Kaleb Garcia, OL Josiah Morales, DT Esteban Guzman

Coronado: LB Sebastian Perez, DE Bobby Anderson, WR David Abarca

El Dorado: OL Vince Azcarate, WR Evan Garcia, OL Deaven Medina, LB David Martinez

Honorable mention

Pebble Hills: Matthew Pope, Jordan Espino, Alejandro Acosta, Zereian Quarrels, Ilandel Rosario, Matthew Martinez, Diego Salazar

Eastlake: Logan Duran, Tyler White, Eugene Harrison, Erick Delgadillo, Angel Burciaga, Joseph Minjarez, Dominic Soto, Matthew Olivas, Roman Hernandez, Armando Morales, Jeremiah Escamilla

Socorro: Sebastian Anaya, Adiran Acosta, Cesar Caldera, Cesar Sanchez, Jacob Gonzalez, Javier Figueroa, Jose Alvarez

El Dorado: Angel Trejo, Nate Marquez, Devin Rubio, Albert Rabb, Tanner Regan, Juan Hernandez, Jon Banda

Franklin: JB Guzman, Jonathan Avila, Fernie Chavez

Americas: Alexander Ortiz, Andres Hernandez, James Townsend, Joseph Schaerfl, Chris Conejo

Montwood: Diego Saballos, Steven Lopez-Holguin, Josh Estrada, Sean Crosby, Jeremiah Steib, Ismael Serrano

Coronado: Max Matejcek, Hugo Cardenas, Caden Deitch, Cason Golding, Thomas Huerta-Murray, Jacob Valenzuela, Andres Ortiez, Mark Livengood, Mario Mercado

Eastwood: Esteban Romo, Octavio Aguilar, Manny Sepulveda, Isaac Alvidreaz, Noah Padilla, Cameron Mason, Christian Munoz, Nate Gomez, Justus Urbina, Evan Macias

District 1-2A

Anthony players listed only

1st Team-Angel Solis-QB (Junior)

2nd Team-Diego Uscanga-WR (Junior)

2nd Team-Daniel Sotelo-ILB (Senior)

2nd Team-Ethan Campos-OLB (Junior)

2nd Team-Raymond Hernandez-Corner (Senior)

2nd Team-Luis Jimenez-Safety (Junior)

2nd Team-Eddie Cardenas-DT (Junior)

2nd Team-Kenneth Meraz-DE (Sophomore)

1st Team Utility Player-Marcos Gutierrez (Junior)

Honorable Mention: Jacob Lopez-DL (Sophomore); Omar Lujan-LB (Senior); Aaron Acuna-DL (Freshman)

