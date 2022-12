First Period_1, Columbus, Laine 7 (Chinakhov, Roslovic), 1:02. Second Period_2, Columbus, Robinson 3, 2:52. Third Period_3, Calgary, Stone 3 (Hanifin, Backlund), 17:26. 4, Columbus, Kuraly 7 (Olivier, Jenner), 19:36 (en). Shots on Goal_Calgary 12-6-15_33. Columbus 9-8-10_27. Power-play opportunities_Calgary 0 of 5; Columbus 0 of 7. Goalies_Calgary, Markstrom 8-6-2 (26 shots-24...

COLUMBUS, OH ・ 2 HOURS AGO