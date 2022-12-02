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Iowa State

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IOWA DEMOCRATS PUSHED OUT OF PRESIDENTIAL LEAD SPOT

A PANEL OF NATIONAL DEMOCRATIC PARTY LEADERS HAS VOTED TO ELIMINATE IOWA’S CAUCUSES FROM ITS LEADING POSITION IN THE PARTY’S NEXT PRESIDENTIAL CAMPAIGN. PRESIDENT BIDEN RECOMMENDED THAT SOUTH CAROLINA’S PRIMARY BE THE FIRST VOTING EVENT FOR DEMOCRATS IN 2024. BIDEN, IN A LETTER TO PARTY LEADERS, SAID...
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RICKETTS HOPES TO REPLACE SASSE IN U.S. SENATE

OUTGOING NEBRASKA GOVERNOR PETE RICKETTS IS THE FIRST PERSON TO ANNOUNCE HE’S SEEKING APPOINTMENT TO NEBRASKA’S SOON-TO-BE OPEN U.S. SENATE SEAT. CURRENT REPUBLICAN SENATOR BEN SASSE WILL BE RESIGNING TO BECOME THE NEXT PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA. RICKETTS SAYS HE HAS HEARD THE CRITICISM OF THE...
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NOEM PROPOSES FY24 SOUTH DAKOTA BUDGET

SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM FOLLOWED THROUGH ON HER CAMPAIGN PROMISE TO ELIMINATE THE STATE SALES TAX ON GROCERIES DURING HER FISCAL YEAR 2024 BUDGET ADDRESS AT THE STATE CAPITOL IN PIERRE TUESDAY. THAT WAS ONE OF THE KEY PROPOSALS THE GOVERNOR ANNOUNCED TO STATE LAWMAKERS:. NOEM SAYS SOUTH DAKOTANS...
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RICKETTS COMPLETES JAPAN TRADE MISSION

NEBRASKA GOVERNOR RICKETTS HAS CONCLUDED A FOURTH SUCCESSFUL TRADE MISSION TO JAPAN. THE TRADE DELEGATION MET WITH THE UNITED STATES MEAT EXPORT FEDERATION TO DISCUSS OPPORTUNITIES FOR EXPANDING NEBRASKA’S BEEF AND PORK EXPORTS TO JAPAN. JAPAN IS NEBRASKA’S LARGEST MARKET FOR PORK AND 2ND LARGEST FOR BEEF. BEEF...
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THREATS MADE AGAINST NOEM & SD JUDGE

A SOUTH DAKOTA MAN IS ACCUSED OF THREATENING TO KILL GOVERNOR KRISTI NOEM AND A JUDGE. COURT DOCUMENTS SHOW 28-YEAR-OLD JASON SHIELDS WAS INDICTED NOVEMBER 17TH FOR THREATENING A CONSTITUTIONAL OFFICER AND THREATENING A JUDICIAL OFFICER. AUTHORITIES SAY THE INDICTMENT IS IN CONNECTION WITH THREATS MADE IN OCTOBER AGAINST NOEM...
SIOUX FALLS, SD

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