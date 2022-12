Award winning halau, bands, KHON talent to be at Laulima Day

HONOLULU (KHON2) — Want to watch great performances by award winning halau, Hoku award winning entertainers and meet your favorite KHON2 personalities, head to Laulima Day on Saturday to do just that.

There are six locations across the state where you can not only enjoy the festivities but teach your keiki about kindness and compassion by donating at the Laulima Giving Program’s drop-off stations.

Laulima Day starts at 10 a.m. and continues until 4 p.m. at:

Windward Mall – Hui Pu-Namaka Davis, Crossing Rain, Na Puakea O Ko’olaupoko, Kahalu’u Ukulele, Halau Hula O Na Momi Makamae, Heart Beat

Kahala Mall – Na Maka O Puuwai Aloha Hip Hop, Halau Hula ‘O Napunaheleonapua, Na Maka O Puuwai Aloha Na Maka O Pu’uwai, Halau Na Mamo O Kahalelehua, Page Academy Of Dance, Hula Hui O Kapunahala Of Nu’uanu

Pearlridge Center – Ka Pa Nani O Lilinoe, Halau Ho’oulu I Ke Kapa, Ellsworth Simeona, Kamuela Kahoano, Halau Lilia Makanoe, Halau Hula O Leilehua

Ka Makana Ali’i – Nanakuli Inter & High School, Halau Hula O Kaleipuaimilia, Liam Moleta & Napua Abad-Kama, Na Maka Ukulele, Glenn Domingo, Halau Hula O Puka’ikapuaokalani

Queen Ka’ahumanu Center – Ke Kula ‘O Pi’ilani, Kalama Inter School Band, Emcee. Cheerleaders, Ho’Aka, Maui Taiko, Jordan Soon

Prince Kuhio Plaza – Ke Ola Pono No Na Kupuna, Ukulele Mo’ Fun, Universal Kempo Studios, Carissa Pajo & Mie Fowler STRONG Nation, Waiakea Intermediate School Ukulele, Puna Taiko

Don’t forget to bring a toy, clothing or gift cards to donate at the drop-off stations.