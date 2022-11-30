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Town Creek, November 30 High School 🏀 Game Notice

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 3 days ago

The Colbert County High School basketball team will have a game with Hatton High School on November 29, 2022, 17:30:00.

Colbert County High School
Hatton High School
November 29, 2022
17:30:00
Varsity Boys Basketball

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