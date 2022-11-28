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Clemson, SC

SEC Shorts: Clemson Has Taken Playoffs and Won't Let Her Go

By allHOGS Staff
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 2 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=2DyLel_0jQ7jSPV00

Stand-off with police settles down when a familiar face shows up to talk

It's Monday, which means it's time for another hilarious installment of SEC Shorts.

This week finds Clemson holed up holding Playoff hostage. Things aren't looking so good, so the police try to give the bullhorn to someone Clemson knows better in hopes this person can relate to him.

HOGS FEED:

MUNDANE GAME AGAINST TROY HAS DEVELOPED INTO MUST-WATCH TELEVISION

SEC DITCHES BIG 12, ACC BAILS ON BIG TEN, WILL JOIN ESPN FOR ACC-SEC CHALLENGE

WHO PITTMAN NEEDS ON SPEED DIAL IF KENDAL BRILES LEAVES TOWN

DIAGNOSING THE HEALTH OF RAZORBACK FOOTBALL AT END OF SEASON

SLUSHER SITUATION TURNING INTO PR NIGHTMARE FOR ARKANSAS, FAYETTEVILLE PD

NUMBER OF RAZORBACKS DEPARTING PROGRAM STARTING TO PILE UP

RAZORBACKS UNABLE TO CLINCH FIRST WIN IN MISSOURI

ANDY HODGES' PREGAME FINAL LOOK BEFORE HOGS' GAME WITH MISSOURI

PORTAL ACTIVITY WILL SAY A LOT ABOUT PITTMAN'S APPROACH TO BOWLS

WATCH-LISTEN: HOGS LOOKING TO KEEP MIZZOU OUT OF BOWL GAME

LET THE ERIC MUSSELMAN APOLOGY TOUR START

TOUGH WIN IN MAUI WILL PAY BIG IN MARCH

LIVE REACTION TO HOGS' OVERTIME WIN OVER SAN DIEGO STATE IN MAUI

AZTECS THE MATCH-UP ARKANSAS NEEDED AFTER TOUGH LOSS

MUSSELMAN SQUARES OFF AGAINST FORMER RIVAL

SEC ROUND-UP: LANE KIFFIN STAKES HEAT UP, GATORS PULL SCHOLARSHIP FOR RACIAL SLURS

HOGS MOTIVATION AGAINST MISSOURI IS MORE PRACTICE TIME; TIGERS JUST QUALIFYING FOR A BOWL

CREIGHTON DELIVERS CLINIC TO HOGS ON VALUE OF TEAMWORK

LOTS OF POSITIVES FOR HOGS IN LOSING CLOSE ONE TO NO. 10 CREIGHTON

SEC ROLL CALL TROLLS VANDERBILT FOR SECOND WEEK IN A ROW

SEC SHORTS HAS TENNESSEE, OLE MISS MEETS WITH THE PLAYOFFS

AUBURN POTENTIALLY STUCK IN A TEEN ROM-COM

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