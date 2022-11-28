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Philadelphia, PA

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Hope we've all recovered from our Thanksgiving food comas, because it's back to the world of the NFL being relatively normal... for now. What last week's games solidified was the separation of the class of playoff contenders and the playoff pretenders. The Patriots fell thanks to some questionable refereeing against...
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