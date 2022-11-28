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Philadelphia, PA

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WVNews

Portland 100, Multnomah 79

MULTNOMAH (0-1) Sofia 1-1 0-0 3, Taylor 6-15 3-4 15, Block 2-5 0-0 4, C.Jones 3-10 4-4 12, Richardson 2-5 4-4 10, Peppinger 3-7 0-0 9, Grier 2-3 0-0 6, Ungwiluk 1-2 2-3 4, Q.Jones 2-6 0-0 6, Carter-Hollinger 2-2 0-0 6, Goodridge 1-2 2-4 4, Uchime 0-0 0-0 0, Kietzmann 0-0 0-0 0. Totals 25-58 15-19 79.
PORTLAND, OR
WVNews

Phoenix 132, Chicago 113

CHICAGO (113) DeRozan 11-17 7-8 29, Williams 0-8 2-2 2, Vucevic 5-9 6-7 17, Dosunmu 5-8 1-1 11, LaVine 7-15 6-7 21, Jones Jr. 1-2 0-0 2, Terry 0-1 0-0 0, Bradley 1-2 0-0 2, Green 1-1 0-0 2, Drummond 2-2 0-0 4, Caruso 4-7 4-5 14, Dragic 2-5 1-3 5, White 2-5 0-0 4. Totals 41-82 27-33 113.
WVNews

Edwards sparks Towns-less T-wolves, 109-101 over Grizzlies

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards had 29 points, five steals and three blocks to lead Minnesota to a 109-101 victory over the Memphis Grizzlies on Wednesday night in the first game of an extended absence for injured Timberwolves star Karl-Anthony Towns. “When he plays with great energy, it pulsates...
MINNEAPOLIS, MN
WVNews

George Washington 79, South Carolina 55

SOUTH CAROLINA (3-4) Bosmans-Verdonk 1-6 1-4 3, H.Brown 4-8 0-0 8, Jackson 4-17 2-3 11, Carter 4-8 2-2 13, Wright 0-5 0-0 0, Johnson 2-8 0-0 6, Gray 2-2 0-0 4, Davis 2-3 0-0 4, Cooper 1-5 0-0 3, Benson 1-2 0-0 3, Sparkman 0-1 0-0 0. Totals 21-65 5-9 55.
SOUTH CAROLINA STATE

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