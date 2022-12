Omaha, Neb. -- Creighton Baseball announced the signing of seven new Bluejays for the 2024 season. Jackson Brenna (Waddell, Ariz.), Connor Capece (Omaha, Neb.), Braden Gluth (Santa Teresa, N.M.), Blaine Harpenau (Remsen, Iowa), Eli Nissen (Minot, N.D.), Andrew Rakow (Brooklyn Park, Minn.), and Shea Wendt (Blair, Neb.) will join head coach Ed Servais' squad in 2024.

