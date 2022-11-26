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Florence Woman Arrested after Striking Husband's Vehicle Multiple Times
ON MONDAY AFTERNOON AT APPROXIMATELY 4:30, OFFICERS WITH THE FLORENCE POLICE DEPARTMENT RESPONDED TO THE AREA OF COLLEGE STREET AND COURT STREET TO A CALL OF A VEHICLE STRIKING ANOTHER VEHICLE MULTIPLE TIMES. OFFICERS LOCATED A MALE WHO STATED HIS WIFE WAS RAMMING HIS VEHICLE WITH HERS AND SHE HAD LEFT ON FOOT. THE MALE HAD SUSTAINED MINOR INJURIES. HE IDENTIFIED HIS WIFE AS MELISSA ALLISON, 43, OF FLORENCE, WAS LOCATED A FEW BLOCKS AWAY AND ARRESTED AND CHARGED WITH RECKLESS ENDANGERMENT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, AND DOMESTIC VIOLENCE AGGRAVATED ASSAULT.
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Shooting Incident Monday in Muscle Shoals
ON MONDAY AT APPROXIMATELY 8:30 PM, OFFICERS WITH THE MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT RESPONDED TO A CALL OF “SHOTS FIRED” AT A BUILDING ON THE CORNER OF WILSON DAM RD AND PERSHING AVENUE. EMERGENCY PERSONNEL ARRIVED ON SCENE AND FOUND TWO ADULT MALES, ONE WITH A GUNSHOT WOUND AND ONE WITH WHAT APPEARED TO HAVE BLUNT TRAUMA TO THE HEAD. FROM INFORMATION GATHERED BY DETECTIVES, IT IS BELIEVED THAT TWO BROTHERS BEGAN A VERBAL ARGUMENT THAT LED TO A PHYSICAL ALTERCATION WHERE ONE BROTHER WAS SHOT WITH A HANDGUN AND THE OTHER SUSTAINED BLUNT FORCE TRAUMA TO THE HEAD. THE INVESTIGATION IS ONGOING.
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Lawrenceburg Man Arrested Following Pursuit
A LAWRENCE COUNTY MAN WAS ARRESTED SUNDAY NIGHT AFTER A PURSUIT IN LAWRENCEBURG. ACCORDING TO REPORTS, A DEPUTY WITH THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE, WITNESSED A BLACK FORD TAURUS TURN ON 4TH STREET SWERVE AND ALMOST HIT A VEHICLE, THE VEHICLE THEN RAN A STOP SIGN AT WHICH TIME THE DEPUTY INITIATED A TRAFFIC STOP. THE VEHICLE SPED UP AND FLED ON 2ND AVENUE AND RAN THE STOP SIGN AT 2ND AND 1ST BEFORE HEADING ON SPRINGER ROAD. THE PURSUIT TRAVELED ONTO GAINES WHERE THE SUBJECT DROVE IN THE PARKING LOT OF IMMAUEL BAPTIST CHURCH THROUGHT THE GRASS AND STRUCK THE DEPUTIES BUMPER WHILE RETURNING TO GAINES. THE PURSUIT ENDED ON EAST GAINES WHERE THE VEHICLE WENT OFF AN EMBANKMENT. radio7media.com THE MALE SUBJECT FLED ON FOOT AND THE DEPUTIES FOUND THE SUBJECT LOCATED ON THE GROUND WITH LEAVES COVERING HIS BODY. JAMES BRONSON SMOTHERMAN, 37, OF LAWRENCEBURG, WAS DETAINED AND CHECKED OUT BY EMS BEFORE BEING TRANSPORTED TO THE LAWRENCE COUNTY DETENTION CENTER. HE FACES CHARGES OF FELONY EVADING, DRIVING ON REVOKED LICENSE, RECKLESS ENDANGERMENT AND RECKLESS DRIVING. HE ALSO HAD OUTSTANDING WARRANTS FOR AGGRAVATED ASSAULTS OUT OF LAWRENCE AND WAYNE COUNTIES.
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Vehicle Break In Over the Weekend in Lawrence County
LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S DEPUTIES RESPONDED TO GUM SPRINGS BAPTIST CHURCH ON SATURDAY TO SPEAK TO A COMPLAINANT WHO ADVISED THEIR VEHICLE HAD BEEN BROKEN INTO. ACCORDING TO REPORTS, THE VEHICLE HAD BEEN PARKED AT THE CHURCH SINCE THURSDAY. SECURITY FOOTAGE SHOWED A DARK GREY INFINITY SUV PULL UP TO THE VEHICLE AND A PERSON COULD BE SEEN EXITING THE VEHICLE FOR A SHORT AMOUNT OF TIME. THE WINDOW OF THE VEHICLE WAS BROKEN AND THE CONTENTS OF THE GLOVE BOX AND CENTER CONSOLE WERE ON THE FLOOR. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
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Keith Smith to be Grand Marshall in Lawrence County Parade
THE 67TH ANNUAL LAWRENCE COUNTY CHAMBER CHRISTMAS PARADE IS SCHEDULED FOR SATURDAY. THE LINE UP FOR THE PARADE CAN BEEN SEEN ON THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER OF COMMERCE FACEBOOK PAGE. THE PARADE IS SET TO BEGIN AT 5 AND THE THEME OF THE PARADE THIS YEAR IS “CHRISTMAS IN TOYLAND”. THE GRAND MARSHAL WILL BE FORMER LORETTO CITY ADMINISTRATOR KEITH SMITH WHO RETIRED IN JUNE 2022 AFTER 37 PLUS YEARS OF SERVICE.
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Area Communities Receive Multimodal Access Grants
STATE SENATOR PAGE WALLEY RECENTLY ANNOUNCED THAT SIX DISTRICT 26 COMMUNITIES WILL RECEIVE MULTIMODAL ACCESS GRANTS FROM THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. CLIFTON IN WAYNE COUNTY WILL RECEIVE $1.1 MILLION FOR SIDEWALKS, PEDESTRIAN CROSSING IMPROVEMENTS, BIKE FACILITIES AND ADA IMPROVEMENTS. LAWRENCEBURG IN LAWRENCE COUNTY WILL RECEIVE $264,085 FOR PEDESTRIAN CROSSING IMPROVEMENTS. LORETTO IN LAWRENCE COUNTY WILL RECEIVE $1.2 MILLION FOR SIDEWALKS, PEDESTRIAN CROSSING AS WELL AS ADA IMPROVEMENTS. TDOT’S MULTIMODAL ACCESS GRANT PROJECTS ARE STATE-FUNDED AT 90%-95% WITH A 5%-10% LOCAL MATCH.
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Ralph Stephen Walker
Ralph Stephen “Steve” Walker passed away Friday evening, November 25, 2022 at Maury Regional Hospital in Columbia, Tennessee. He was born in Nashville, Tennessee on August 26, 1953 and was 69 years old. Steve along with his wife Sheila owned and operated Little Miss Emily’s restaurant for over...
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Dillard Richardson
Dillard Richardson , age 78 of Leoma, TN passed away Sunday November 27, 2022 at Maury Regional Medical Center. He was a native of Lawrence Co,TN.A United States Army Veteran serving in the Vietnam War, a Carpenter/Painter, and of the Church of Christ faith. Funeral Services will be held at Loretto Memorial Chapel on Tuesday November 29, 2022 at 12:00 PM. Rodney Livingston will be officiating. Burial will follow in Centerpoint Methodist Cemetery with Military Honors at Graveside.
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Florence City Council meets December 6
THE FLORENCE CITY COUNCIL IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY, DECEMBER 6. THE MEETING WILL BE HELD AT THE MUNICIPAL BUILDING ON COLLEGE STREET IN FLORENCE. THE FLORENCE CITY COUNCIL MEETS ON THE FIRST AND THIRD TUESDAY OF EACH MONTH.
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Lawrence County School Board meets this week
THE LAWRENCE COUNTY BOARD OF EDUCATION IS SCHEDULED TO HOLD A WORK SESSION ON TUESDAY, NOVEMBER 29. THE MEETING WILL BEGIN AT 4:30 PM, AT THE LAWRENCE COUNTY CENTRAL OFFICE LOCATED AT 1620 SPRINGER ROAD IN LAWRENCEBURG. THE SCHOOL BOARD MEETS IN REGULAR SESSON THURSDAY, DECEMBER 1, AT 5 PM.
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