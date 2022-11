Birthdays: BRIAN HATS, ELDON HURST, DONNA KYLE, JOHN McCLANAHAN, DEB POIRIER, COORS WRIGHT, BRAD BLACKWELL, TODD GILLMAN, TOM MORTELL, SHERRY STACHNIK, FLORENCE VAN PUTTEN, PATRICIA COMPTON, GEORGE DREW, JESSICA BISHOP, BRUCE HUNSAKER, TINA TURNER, RICH LITTLE, ROBERT GOULET, CHARLES SCHULTZ, ASHLEY JACKSON. Tonight at the Nugget Theatre at 6pm: BLACK...

TELLURIDE, CO ・ 1 DAY AGO