NC State football snap count through 11 games

NC State defensive lineman Davin Vann (Photo by Lance King/Getty Images)

Thanks in large part to the 55-3 win over Charleston Southern and a 41-10 win vs. Connecticut, NC State football has been able to play a large amount of players in the first 11 games of the season, during which the Wolfpack has compiled a 7-4 record. Below are charts to outline the participation for each NC State football position group.

NC State Football Offense

QUARTERBACKS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Fifth-year RS Jr. Devin Leary365664961727047INJINJINJINJINJ

Freshman MJ Morris215DNP13DNPDNPDNPDNP3587170INJ

Senior Jack Chambers169DNP24DNP812864211DNP22

Third-year RS Fr. Ben Finley51DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP51

RUNNING BACKS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

4th-year Jr. Jordan Houston415422226INJ44515947504529

So. Demie Sumo-Karngbaye153251837173117INJINJ62INJ

Freshman Michael Allen110DNPDNPDNP20DNPDNPDNP1163142

RS So. Demarcus Jones II101ST19423141725251

4th-year RS soph. Delbert Mimms III69ST21222ST5391ST6

Freshman Devin Gardner11DNP9DNP2DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

WIDE RECEIVERS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Super senior Thayer Thomas5454130423861545362595748

4th-year junior Keyon Lesane4953915343755565346565747

Super senior Darryl Jones4252421203734456231326554

5th-year RS Jr. Devin Carter303441638335335INJ4935INJINJ

Third-year soph. Porter Rooks233212521262124296101733

Redshirt freshman Julian Gray132442920711177814

5th-year RS Jr. Jasiah Provillon80127102ST10973713

Freshman Terrell Timmons Jr.74DNPDNPDNP18STDNP51391217

3rd-year soph. Anthony Smith722381022INJINJINJINJINJINJINJ

3rd-year RS Fr. Jalen Coit24ST21ST3DNPSTDNPDNPDNPDNPDNP

RS freshman Jakolbe Baldwin16DNP16DNPDNPDNPSTDNPDNPSTSTDNP

Freshman Ashton Locklear14DNP14DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS freshman Dillon Mosley10DNP10DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

3rd-year RS Fr. Josh Crabtree4ST4STSTSTSTSTSTSTSTST

TIGHT ENDS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Redshirt Fr. Cedric Seabrough302171517292257391333951

Fifth-year RS Jr. Trent Pennix16522INJINJINJINJINJINJ427031INJ

4th-year RS So. Christopher Toudle150231922331411244DNPDNPDNP

4th-year RS So. Kameron Walker941415181914INJINJINJST410

RS freshman Fred Seabrough Jr.15ST15STSTSTSTSTSTSTSTST

3rd-year RS Fr. Ezemdi Udoh14DNP14DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

OFFENSIVE LINEMEN

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

4th-year RS So. Dylan McMahon6945456436471537260697676

Super senior Chandler Zavala6807054586355711480637676

Super senior Grant Gibson64370506461737472797129INJ

4th-year RS So. Timothy McKay6263458426328494779727876

Redshirt so. Anthony Belton5597070614854687136221742

Super senior Bryson Speas4133619294244322443505935

5th-year RS Jr. Derrick Eason343165133381625572113ST73

RS fresh. Anthony Carter Jr.74ST16ST8STDNPDNPDNPDNP473

RS freshman Lyndon Cooper25DNP16DNP8DNPDNPDNPDNPDNPDNP1

3rd-year RS Fr. Patrick Matan21DNP13DNP8DNPSTSTSTDNPSTST

3rd-year RS fresh. Sean Hill16DNP13DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS freshman Matt McCabe13DNP10DNP3DNPSTSTSTSTSTST

RS freshman Jaleel Davis3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS fresh. Thornton Gentry3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

NC State Football Defense

DEFENSIVE LINEMEN

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Third-year Soph. Davin Vann5114929482146543955575855

Super senior Cory Durden4384325391946523041495044

Fourth-year RS So. C.J. Clark3652320311926222646584549

RS freshman Travali Price2681923301724112120353929

4th-year Jr. Savion Jackson26146304918434134INJINJINJINJ

4th-year RS So. Joshua Harris185251923151991612171416

Freshman Brandon Cleveland47DNPDNPDNP9DNPDNPDNPDNP141212

RS freshman Zyun Reeves21DNP12DNP9DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS soph. Jerome Williams17DNP14DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

3rd-year RS Fr. Claude Larkins11DNP11DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

Freshman Nick Campbell9DNPDNPDNP9DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS sophomore Alec Neugent5DNP4DNP1DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

RS sophomore Jamie Shaw5DNP4DNP1DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

LINEBACKERS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

4th-year junior Drake Thomas6427034682465635547757467

Super senior Isaiah Moore5386619471859545338645763

5th-year RS Jr. Payton Wilson46717INJ5323656353467374INJ

4th-year junior Jaylon Scott172462320106ST282ST55

Third-year so. Devon Betty61ST23624STST152STST

RS freshman Caden Fordham50124ST20STSTSTSTSTST5

3rd-year RS Fr. Jayland Parker35ST18ST17STSTSTSTINJINJDNP

RS freshman Jordan Poole18ST18STSTSTSTSTSTSTSTST

RS freshman Colby Johnson8ST8STSTSTSTDNPDNPDNPSTDNP

RS junior Aristotle Bowles3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

Junior Jason Scott3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

CORNERBACKS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Third-year soph. Aydan White5824442721853645549786146

Super senior Derrek Pitts Jr.3784840652350945ST293732

4th-year RS So. Shyheim Battle36045INJINJ2332551240495252

5th-year RS Jr. Teshaun Smith52ST174219ST1STDNPSTST

RS freshman Nate Evans24DNP15DNP9DNPDNPDNPDNPSTDNPDNP

Super senior Dreshun Miller15DNP15DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

3rd-year RS Fr. Christopher Scott Jr.5DNP5STDNPSTDNPDNPDNPDNPDNPDNP

SAFETIES

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Super senior Tanner Ingle6117038652571634740675966

Super senior Cyrus Fagan5715538623029634650577467

3rd-year So. Devan Boykin (nickel)348ST1949215647624157140

4th-year Jr. Jakeen Harris (nickel)3152221352160242211273240

RS freshman Sean Brown37ST11ST22STSTSTSTST31

4th-year junior Rakeim Ashford24ST6ST18STSTSTSTSTSTST

RS freshman Walt Gerard3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

NICKELS

NameTotalECUCSUTTConnCUFSUSUVTWFBCUL

Super senior Tyler Baker-Williams292562633INJINJINJ486069INJINJ

3rd-year So. Joshua Pierre-Louis411427SUSPSUSPSUSPSUSPSUSPSUSPSUSPSUSPSUSP

3rd-year RS Fr. Jalen Frazier21ST11DNP10DNPSTSTSTSTDNPST

RS freshman Clay Craddock3DNP3DNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNPDNP

NC State Football Special Teams Only Snaps

Super senior kicker Christopher Dunn

Redshirt junior defensive back Darius Edmundson

Super senior punter Shane McDonough

Redshirt freshman punter Caden Noonkester

Fourth-year junior long snapper Joe Shimko

Redshirt sophomore kicker Collin Smith

Redshirt sophomore nickel Nicholas Treco