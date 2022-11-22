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Porterville Recorder

Poland 2, Saudi Arabia 0

Poland11—2 First Half_1, Poland, Zielinski, (Lewandowski), 39th minute. Second Half_2, Poland, Lewandowski, 82nd. Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Mohammed Alyami, Nawaf Alaqidi; Poland, Wojciech Szczesny, Kamil Grabara, Lukasz Skorupski. Yellow Cards_Kiwior, Poland, 15th; Cash, Poland, 16th; Milik, Poland, 19th; Almalki, Saudi Arabia, 20th; Al Amri, Saudi Arabia, 45th+4. Referee_Wilton Pereira...

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