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Saudi Arabia coach Hervé Renard sorry to disappoint mother
Saudi Arabia coach Hervé Renard was sorry to disappoint his mom when Poland beat his team at the World Cup on Saturday
Porterville Recorder
Poland 2, Saudi Arabia 0
Poland11—2 First Half_1, Poland, Zielinski, (Lewandowski), 39th minute. Second Half_2, Poland, Lewandowski, 82nd. Goalies_Saudi Arabia, Mohammed Alowais, Mohammed Alyami, Nawaf Alaqidi; Poland, Wojciech Szczesny, Kamil Grabara, Lukasz Skorupski. Yellow Cards_Kiwior, Poland, 15th; Cash, Poland, 16th; Milik, Poland, 19th; Almalki, Saudi Arabia, 20th; Al Amri, Saudi Arabia, 45th+4. Referee_Wilton Pereira...
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