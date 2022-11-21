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Cloudcroft, NM

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Alina Andras

3 Great Burger Places in New Mexico

BurgersPhoto byPhoto by Changyoung Koh on UnsplashonUnsplash. If your favorite comfort food is a nice burger with some fries on the side, then here is a list of three amazing burger places in New Mexico that are well-known for serving absolutely delicious food, made with fresh and high-quality ingredients.
ALBUQUERQUE, NM
KOAT 7

Magnitude 5.3 earthquake felt in New Mexico

The U.S. Geological Survey has reported a 5.3 magnitude earthquake just south of the New Mexico state line near Mentone, Texas on Wednesday afternoon. USGS data shows the earthquake was felt in Alamogordo, Clovis, Roswell, Carlsbad, and Hobbs. The earthquake was also felt in rural portions of Chaves, Lea, Otero, and Eddy counties.
ALAMOGORDO, NM

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