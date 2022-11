5A SIC River Division all-conference football team released. These 106 players made the list

All-conference teams are chosen solely by coaches in that league. The Idaho Statesman publishes the results.

The 5A SIC chooses separate teams for its two divisions due to limited crossover games. See the Foothills Division team here.

[Related: 5A to 1A all-conference football teams ]

5A SIC RIVER DIVISION

Player of the Year: Ian Duarte, sr., WR, Eagle

Offensive Player of the Year: Daniel Carrillo, sr., RB, Nampa

Defensive Player of the Year: Carter Davis, sr., DE/OLB, Eagle

Coach of the Year: Jon Choate, Nampa

FIRST TEAM

Offense

QB: Jake Longson, sr., Eagle

RB: Parker Rushton, sr., Borah

RB: Justin McGee, jr., Mountain View

RB: Roy Hull, sr., Eagle

FB: Austin Lattimer, jr., Kuna

WR: Luke Snarr, jr., Kuna

WR: Caleb Allen, sr., Boise

WR: Collin Rogers, sr., Mountain View

WR: Gabe Alvarado, sr., Owyhee

Flex: Dante Avjian, sr., Nampa

TE: Payton Gunter, sr., Nampa

OL: Carson Rasmussen, sr., Owyhee

OL: Braden Moore, sr., Mountain View

OL: Ryan Lowry, sr., Eagle

OL: Zac Nyland, sr., Owyhee

OL: Ethan Kincheloe, sr., Nampa

OL: Trevor McKenna, jr., Borah

OL: Jameson Perry, sr., Mountain View

K: Martin Connington, jr., Mountain View

Defense

DL: Beau Jaques, sr., Owyhee

DL: Seth Brock, jr., Eagle

DL: Payton Gunter, sr., Nampa

DL: Shilo Jones, jr., Mountain View

DL: Trevor McKenna, jr., Borah

LB: Ivan Perkins, sr., Mountain View

LB: Eli Mikita, jr., Eagle

LB: Gus Austin, sr., Kuna

LB: Max Maile, sr., Mountain View

LB: Gage Haws, so., Owyhee

DB: Owen McBride, jr., Mountain View

DB: Tristan Walker, jr., Eagle

DB: Trace Freeman, sr., Borah

DB: Luke Britt, sr., Boise

DB: Makeo Sneddon, jr., Eagle

P: Martin Connington, jr., Mountain View

SECOND TEAM

Offense

QB: Cole Luekenga, sr., Kuna

RB: Noah Burnham, fr., Eagle

FB: Kall Renner, sr., Eagle

WR: Jacob Haley, sr., Borah

WR: Luke Selto, jr., Kuna

WR: Braden Rhodes, sr., Boise

WR: Carson Hamilton, sr., Owyhee

WR: Ryan Brekke, fr., Owyhee

Flex: Trace Freeman, sr., Borah

TE: Kyle Cook, sr., Mountain View

OL: Jovari Beasley, sr., Borah

OL: Jackson Waite, sr., Kuna

OL: Brandon Lowry, sr., Eagle

OL: Ayden Jensen, jr., Nampa

OL: Dillon Starkle, sr., Mountain View

OL: Grant Zuschlag, jr., Boise

K: Isaac Nordstrom, jr., Nampa

Defense

DL: Braden Harper, sr., Kuna

DL: Charlie Creason, jr., Eagle

DL: Jack Young, jr., Owyhee

DL: Cooper Hiatt, sr., Owyhee

DL: Bryce Mundy, sr., Mountain View

LB: Henry Hill, sr., Borah

LB: Mason Michel, sr., Eagle

LB: Jared Fuller, sr., Boise

LB: Parker Rushton, sr., Borah

LB: Mason Chiles, sr., Mountain View

DB: Kaden Newman, jr., Owyhee

DB: Carson Nilson, sr., Boise

DB: Hudson Young, jr., Nampa

DB: Kayden Hofler, sr., Kuna

DB: Wyatt Farnsworth, sr., Mountain View

P: Jay Monroe, jr., Kuna

HONORABLE MENTION

Offense

QB: Dawson Wahl, sr., Mountain View

QB: Gabe Navarro, sr., Nampa

QB: Cooper Smith, jr., Boise

QB: Korbin McCarney, sr., Borah

FB: Tanner Cope, sr., Owyhee

WR: Jake Weaver, sr., Eagle

WR: Jordan McDonald, so., Boise

Flex: Gus Austin, sr., Kuna

TE: Colton Deatherage, so., Kuna

TE: Cal Huish, jr., Eagle

OL: Kall Renner, sr., Eagle

OL: Brock See, jr., Kuna

OL: Blake Lotridge, sr., Owyhee

OL: Duncan Thompson, jr., Boise

OL: Jackson Lee, sr., Borah

OL: Gavin Hindle, jr., Kuna

K: Justin Maas, sr., Eagle

K: Jay Monroe, jr., Kuna

K: Nathan Gammette, jr., Owyhee

Defense

DL: Duncan Thompson, jr., Boise

DL: Dalin Walker, sr., Owyhee

DL: Jon Cerron, so., Borah

DL: Ehler Htoo, sr., Boise

DL: Ehler Say, sr., Boise

LB: Logan Blades, sr., Kuna

LB: Mason Rasmussen, sr., Owyhee

LB: Jack Giannini, so., Eagle

LB: Ethan Kincheloe, sr., Nampa

DB: Max Anderson, jr., Boise

DB: Matt Rogers, jr., Owyhee

DB: Gavin Crawford, so., Eagle

DB: Leone Afamasaga, sr., Nampa

DB: Kade Martine, jr., Owyhee

P: Jake Longson, sr., Eagle

P: Nathan Gammette, jr., Owyhee