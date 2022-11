5A SIC Foothills Division all-conference football team is out. See who made the list

All-conference teams are chosen solely by coaches in that league. The Idaho Statesman publishes the results.

The 5A SIC chooses separate teams for its two divisions due to limited crossover games. See the Foothills Division team here .

5A SIC FOOTHILLS DIVISION

Player of the Year: Nathan Reynolds, sr., TE/LB, Meridian

Offensive Player of the Year: Luke Luchini, sr., WR, Rocky Mountain

Defensive Player of the Year: Parker Weatherly, sr., DL, Rocky Mountain

Coach of the Year: John Zamberlin, Meridian

FIRST TEAM

Offense

QB: Tegan Sweaney, sr., Rocky Mountain

RB: Art Williams, sr., Rocky Mountain

RB: Marco Del Rio, jr., Meridian

RB: Patxi Franks, jr., Middleton

FB: Rylie Byington, jr., Meridian

WR: Corban Freese, sr., Meridian

WR: Tate Johansen, sr., Middleton

WR: CJ Jacobsen, sr., Rocky Mountain

WR: Brody Call, sr., Capital

Flex: Carson Adams, jr., Rocky Mountain

TE: Henry Haener, sr., Meridian

OL: Jackson Fullmer, sr., Rocky Mountain

OL: Bridjer Bivens, sr., Meridian

OL: Zach Penner, sr., Rocky Mountain

OL: Trevor Beck, sr., Rocky Mountain

OL: Tucker French, sr., Capital

OL: Coltin Fuentes, sr., Middleton

K: Colton Anson, sr., Timberline

Defense

DL: Kade Steadman, sr., Rocky Mountain

DL: Corbin Meisner, sr., Meridian

DL: Tucker French, sr., Capital

DL: Jacob Hartsough, sr., Meridian

DL: Wyatt Striefel, jr., Middleton

LB: Gage Tanner, sr., Rocky Mountain

LB: Ryan Corder, sr., Meridian

LB: Max Gwilliam, sr., Meridian

LB: Art Williams, sr., Rocky Mountain

LB: Cole Holman, jr., Middleton

DB: Troy Wilkey, sr., Rocky Mountain

DB: Tate Johansen, sr., Middleton

DB: Landon Eason, sr., Meridian

DB: Victor Byaundaombe, jr., Capital

DB: Ethan Beard, sr., Meridian

P: Nathan Reynolds, sr., Meridian

SECOND TEAM

Offense

QB: Zeke Martinez, so., Meridian

QB: Dekker Hagler, sr., Middleton

RB: Brekon Albert, sr., Rocky Mountain

RB: Taeshaun Reece, so., Rocky Mountain

FB: Brad Ames, sr., Centennial

FB: Luke Hanchett, sr., Rocky Mountain

WR: Jaryn Ikebe, jr., Rocky Mountain

WR: Tyson Acree, sr., Meridian

WR: Charles Bohner, sr., Capital

WR: Jacob Carney, sr., Centennial

WR: Sawyer Heck, sr., Middleton

Flex: Dominic Hines, sr., Centennial

TE: Tanner Bishop, sr., Timberline

OL: Noble Atherton, sr., Meridian

OL: Kai Twaddle-Dunham, jr., Centennial

OL: Garrison Grimes, sr., Middleton

OL: Dallin Sager, sr., Middleton

OL: Cainen Sanchez, sr., Meridian

OL: Jax Tanner, fr., Rocky Mountain

K: Caden Woodruff, sr., Middleton

Defense

DL: Fabrice Ndaitouroum, jr., Centennial

DL: Reese Williams, sr., Middleton

DL: Isaiah Keeton, jr., Timberline

DL: Justin Bunt, sr., Rocky Mountain

DL: Josiah Brooks, sr., Centennial

LB: Brad Ames, sr., Centennial

LB: Carson Gooley, jr., Meridian

LB: Ben Schulte, sr., Timberline

LB: Ty Page, sr., Rocky Mountain

LB: Brody Swearhart, jr., Rocky Mountain

DB: Dekkler Hagler, sr., Middleton

DB: Ben Conder, sr., Centennial

DB: Micah Clyde, sr., Rocky Mountain

DB: Mason Mayer, sr., Meridian

DB: Spencer Aland, sr., Meridian

P: Jacob Fore, jr., Capital

HONORABLE MENTION

Offense

QB: Joren Peterson, jr., Capital

WR: Isaiah Reed, so., Rocky Mountain

Flex: Cole Jones, jr., Meridian

TE: Seva Mironov, jr., Rocky Mountain

K: Dawson Anderson, sr., Rocky Mountain

K: Isaac Vargas, sr., Meridian

Defense

DL: Kai Twaddle-Dunham, jr., Centennial

LB: Sam Nuffer, sr., Middleton

LB: Tate Keddington, so., Centennial

LB: Preston Sansoucie, sr., Timberline

LB: Matt Hazard, sr., Middleton

DB: Daniel DeMers, jr., Centennial

DB: Parker Simmonsen, jr., Rocky Mountain

DB: Colton Moore, sr., Middleton

DB: Sawyer Heck, sr., Middleton

DB: Trevor Pooley, jr., Capital

DB: Austen Brackley, jr., Centennial

P: Gannon Miller, so., Centennial