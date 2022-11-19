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Hamden, CT

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Quinnipiac Chronicle

Quinnipiac blown out by No. 12 Indiana on the road

The Quinnipiac women’s basketball team fell to No. 12 Indiana 92-55 on Sunday. The Bobcats got off to a good start in Bloomington, thanks to six early points from senior center Mikala Morris on 3/3 shooting. Quinnipiac used its defensive play to put pressure on Indiana, leading to a...
HAMDEN, CT

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