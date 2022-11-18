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Hamden, CT

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gobobcats.com

Bobcats Ready for 3 Games in Canada at The Northern Classic

Game 1: Friday, Nov. 25 (2:00 PM ET) Quinnipiac (5-0) vs. Stephen F Austin (3-1) Game 2: Saturday, Nov. 26 (7:00 PM ET) Quinnipiac (5-0) vs. Montana State (3-2) Game 3: Sunday, Nov. 27 (4:00 PM ET) Quinnipiac (5-0) vs. Hofstra (4-1) WATCH LIVE: BeTheBeast.com. LIVE STATS: CLICK HERE. QU...
HAMDEN, CT
gobobcats.com

Women's Ice Hockey Ranks Fourth in the Nation

HAMDEN, Conn.—Quinnipiac women's ice hockey moves to No. 4 nationally after defeating No. 10 Clarkson, 4-0, and St. Lawrence, 5-2. The Bobcats received 229 points in the DCU/USCHO Poll and 217 points in the USA Today/USA Hockey Magazine College Hockey Poll, as announced by the organizations on Tuesday, Nov. 22.
HAMDEN, CT

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