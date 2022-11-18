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NOEM’S CAMPAIGN SETS RECORDS IN SOUTH DAKOTA
SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM IS THANKING THE NEARLY 100,000 DONORS FROM ALL 50 STATES WHO CONTRIBUTED NEARLY $19.2 MILLION DOLLARS TO VARIOUS ACCOUNTS ASSOCIATED WITH HER RE-ELECTION CAMPAIGN. NOEM SAYS THEY SET RECORDS FOR MOST DONATIONS FROM SOUTH DAKOTA RESIDENTS AND SHE IS HUMBLED BY THE RECORD-BREAKING SUPPORT. BOTH...
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HALBUR DROPS CHALLENGE FOR RECOUNT OF AUDITOR’S RACE
REPUBLICAN TODD HALBUR HAS ABANDONED HIS CALL FOR A STATEWIDE RECOUNT OF HIS RACE AGAINST IOWA AUDITOR ROB SAND AND CONCEDED FRIDAY. RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS. A SPOKESMAN FOR THE IOWA REPUBLICAN PARTY SAYS HARD-WORKING CANDIDATES WIN ELECTIONS BY ATTENDING EVENTS, TALKING TO VOTERS AND RAISING MONEY — AND THE IOWA G-O-P LOOKS FORWARD TO DEFEATING SAND IN HIS NEXT ELECTION.
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BOLDUC WILL CONTINUE TO LEAD NEBRASKA STATE PATROL
NEBRASKA GOVERNOR-ELECT JIM PILLEN SAYS HE WILL BE RETAINING COLONEL JOHN BOLDUC AS THE SUPERINTENDENT OF THE NEBRASKA STATE PATROL. PILLEN SAYS COLONEL BOLDUC EMBODIES THE TRADITION OF EXCELLENCE THE NEBRASKA STATE PATROL HAS ESTABLISHED FOR ITS MEMBERS SINCE ITS FOUNDING 85 YEARS AGO. BOLDUC IS THE 18TH SUPERINTENDENT OF...
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LEDERMAN WON’T SEEK RE-ELECTION AS CHAIR OF SOUTH DAKOTA GOP
DAN LEDERMAN WILL NOT SEEK RE-ELECTION TO ANOTHER TERM AS CHAIRMAN OF THE SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PARTY. LEDERMAN HAS LED THE GOP STATE COMMITTEE FOR THE PAST SIX YEARS, A TOTAL OF THREE TERMS. HE WAS FIRST ELECTED AS STATE PARTY CHAIR IN FEBRUARY OF 2017. DURING THAT TIME SOUTH...
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IOWA HOME SALES TREND DOWNWARDS
IOWA HOME SALES ARE DOWN 34-PERCENT. THE IOWA ASSOCIATION OF REALTORS BLAMES THE DROP ON A SEASONAL SLOW DOWN AND HIGHER INTEREST RATES. HOMES ON THE MARKET, ARE STILL SELLING QUICKLY THOUGH, WITHIN 30-DAYS. THE MEDIAN SALES PRICE IS UP TEN-PERCENT TO 217-THOUSAND-500-DOLLARS.
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SIOUX CITY FIRM WINS BIG CHALLENGE COMPETITION
THE WINNERS OF THE NORTHWEST IOWA BIG CHALLENGE COMPETITION HAVE BEEN ANNOUNCED. THE TOP THREE FINISHERS OF THE BUSINESS PITCH COMPETITION SPLIT $10,000 IN GRANT FUND PRIZE MONEY. DUSTIN RHOADES WITH ABILITY TECH FROM SIOUX CITY WAS THE FIRST-PLACE WINNER AND RECIPIENT OF $5,000. THE VANDER ZEE FAMILY WITH CARROLL...
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