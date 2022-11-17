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Beaumont, CA

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Fun Holiday Experiences to Put on Your List

(StatePoint) When the air starts to cool and the lights start popping up around town, then you know the holiday season has arrived. So put on your winter clothes and head out to celebrate the season properly. California is brimming with bright holiday spots to enjoy as a couple or...
BUENA PARK, CA

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