HONOR ROLL: East Rockingham Elementary School

Photos by Richmond County Schools

East Rockingham Elementary recently announced the names of its Honor Roll students for the first nine weeks.

A HONOR ROLL

Fifth Grade (pictured above, named below, from left to right)

First Row: Addison Chappell, Corey Bennett, Abigail Martinez Sampson

Second Row: Harrison Coward, Braye Chavis, Pedro Vicente Diego

Third Row: Dakin Velazquez, Curtis Ingram, Cherise Baker, Elan Pierce

Fourth Row: Lexi Swink, Amethyst Shepard, Carmyn Tyler, Brooklyn Arnold, Esther Par, Carson Beasley

Fourth Grade

First Row: Bryson Deberry, Maddison Harrington

Second Row: Kaylin Cabrera, Londyn Hurst, Ronnie Popowich

Third Row: Sherlyn Dominguez-Rodriguez, Cedric McNeil, Tanner Shepherd

Third Grade

First Row: Charleigh Edwards, Bryson Hinson

Second Row: Remington Johnson, Aary Patel, Ryan Martin

Third Row: David Herendon, Mylee Blanton, Cullen McGee, Liam Gil

A/B HONOR ROLL

Third Grade: James Ceu, Steven Crowley, Gregory Estridge, Frank Gonzalez-Nunez, Jayonna Green, Wilven McBride, June’ McNeil, Axel Outlaw, Jeremiah Quick, Milania Quick, Randiel Roman-Morales, Siete Scott, Lacey Shepard, Noah Shepard, Axston Seibles, Amia Smith, Gabriel Webb

Fourth Grade: Elizabeth Dixon, Hailey Grant, Savannah Gustafson, Adiley Hall-Burlington, Aubrii Keel, Natalie McDonald, Juny Sung, Chloe Taylor, Enrique Alvarez Ayala, Aubrey Curtis, Mason Jennings, Kaydence Malloy, Samantha McDonald, Jackson Wallace, Levi Arp, Jayden Baker, Allyson Campbell, Windell Cox, Kylan Harrington, Maddison Harrington, Serenity Harrington, Taraji Lowe, Alyssa Polson, Jackie Velazquez, ZiAyjah Brower, Levi Brown, Blair Cooley, Grace Edwards, King Stubbs, Giovanna Velazquez, Josie Velazquez

Fifth Grade: Adam Askew, Kaydence Beachum, Matthew Brigman, Cayleigh Brown, Sean Cox, Harry Cortez Flores, Adrianna Crowley, Brody Dunlap, Ronald Easterling, Nevaeh Eide, Emmanuel Espinosa Rivera, Milagros Espinosa Rivera, Esmeralda Gallegos Cobos, Mariah Goins, Esther Hnem, Jeremiah Johnson, Liam Leviner, Nayla Madrigal, Jaleesa McCrimmon, Lizzie Patterson, Mark Rojas, Dylan Schreiner, Makailyn Smith, Bella Sweatt, Karien Swinney, Draedyn Wall, Riley Wallace, Jolene Williams