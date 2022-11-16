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San Jose, CA

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sfstandard.com

Free World Cup Viewing Parties Are Coming to San Francisco

The FIFA Men’s World Cup is upon us, and with the U.S. back in the tournament after eight years, a handful of San Francisco landmarks will be transformed to host free watch parties in what is being called the World Cup Village SF 2022. Locations include the Civic Center...
SAN FRANCISCO, CA
KIRO 7 Seattle

Sounders FC to host World Cup watch parties

To celebrate the upcoming FIFA World Cup Qatar 2022, Seattle Sounders FC has announced they will be hosting watch parties at the Armory in the Seattle Center. The public watch parties will encompass all the U.S. Men’s National Team matches, as well as the Final. Two current Sounders FC...
SEATTLE, WA
sportstravelmagazine.com

Phoenix Rising Stadium Moving to Other Side of City

USL Championship franchise Phoenix Rising FC will deconstruct its stadium and move it across the city after the Phoenix City Council approved the team’s lease of land for the new stadium site and training facility on the other side of town. For the past two years, Phoenix Rising FC...
PHOENIX, AZ
Robb Report

South American Wines Now Rival the Best Napa Vintages. Here Are 3 to Start With.

Many collectors think of Argentina as the home of well-priced Malbec and Chile as a source of easy-drinking, value-driven wines both white and red. Which isn’t wrong—just don’t overlook the exceptional, cellar-worthy vintages coming out of both countries. Today, top vintners in Argentina and Chile are crafting single-vineyard and small-plot wines that rival the best from Napa or Bordeaux: Argentina’s Achaval Ferrer, Viña Cobos, Alta Vista, Bodega Chacra and Cheval des Andes represent some of the finest from the east side of the Andes, while in Chile, standouts include Montes Folly and Purple Angel, Clos Apalta, Le Dix and Don...

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