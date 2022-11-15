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SALIX ROBBERY SUSPECT NOW CHARGED WITH KIDNAPPING
KIDNAPPING HAS BEEN ADDED TO THE CHARGES AGAINST AN ILLINOIS MAN ARRESTED FOR THE ALLEGED ROBBERY OF A SALIX BANK MONDAY AS WELL AS SEVERAL OTHER RECENT ROBBERIES. 29-YEAR-OLD KEVON SPRATT IS CHARGED WITH ROBBERY, KIDNAPPING, GOING ARMED WITH INTENT, POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON AND FELONY ASSAULT FOR THE ROBBERY OF THE PIONEER BANK AROUND NOON MONDAY IN SALIX.
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SALIX ROBBERY SUSPECT CHARGED WITH MULTIPLE CRIMES
A SUSPECT ARRESTED MONDAY IN CONNECTION WITH A NOON BANK ROBBERY IN SALIX HAS BEEN LINKED TO OTHER RECENT ARMED ROBBERIES IN SIOUXLAND. SIOUX CITY POLICE ARRESTED KEVON DEMEQUROS SPRATT A HALF HOUR AFTER THAT ROBBERY ON A TRAFFIC STOP ON INTERSTATE 29 NEAR THE HIGHWAY 20 EXIT. SPRATT WAS...
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CAR COLLIDES WITH BUS CARRYING WEST STUDENTS
NO INJURIES WERE REPORTED WHEN A CAR STRUCK A CITY BUS JUST BEFORE 3 P.M. CARRYING STUDENTS FROM WEST HIGH AND WEST MIDDLE SCHOOLS. SIOUX CITY SCHOOL OFFICIALS SAY THERE WAS MINOR DAMAGE TO THE BUS AND CAR, AND A SECOND BUS WAS SENT TO TAKE THE STUDENTS HOME. SCHOOL...
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1ST LOCAL SNOWFALL LEADS TO SEVERAL TRAFFIC ACCIDENTS
SIOUX CITY POLICE SAY THERE WERE OVER 20 ACCIDENTS TUESDAY MORNING IN THE METRO AREA BECAUSE OF THE UNEXPECTED SNOW THAT WE RECEIVED. SGT. TOM GILL SAYS WITH SNOW BACK IN THE FORECAST, IT’S TIME TO BRUSH UP ON YOUR WINTER DRIVING SKILLS:. ICY2 OC………ON THE ICE. :11...
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IOWA D-O-T TO HOST GORDON DRIVE VIADUCT MEETING TUESDAY
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IS HOSTING A VIRTUAL AND IN PERSON PUBLIC INFORMATION MEETING THIS EVENING ON THE PROPOSED REPLACEMENT OF THE GORDON DRIVE VIADUCT AND BACON CREEK CONDUIT IN SIOUX CITY. THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND IN PERSON FROM 5 P.M. UNTIL 7 P.M AT THE SIOUX...
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DAVE DREW NOMINATED FOR WOODBURY SUPERVISOR’S POST
WOODBURY COUNTY SUPERVISOR ROCKY DEWITT WILL BE SWORN IN TO THE IOWA SENATE IN EARLY JANUARY AND WILL RESIGN FROM HIS COUNTY POST. DEWITT STILL HAS TWO YEARS LEFT ON HIS SUPERVISORS TERM, SO A REPLACEMENT WILL BE NAMED OR ELECTED TO REPLACE HIM. WOODBURY COUNTY AUDITOR PAT GILL SERVES...
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