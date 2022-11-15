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San Jose, CA

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Paolo Banchero likely out at least another week

Paolo Banchero has missed six straight games for the Orlando Magic (5-12). And the 2021-22 Duke basketball sensation, who went No. 1 overall at the 2022 NBA Draft and has more than lived up to the hype, will likely miss a handful more outings as he recovers from a sprained left ankle. RELATED: ...
ORLANDO, FL

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