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Waterloo, AL

Waterloo, November 15 High School 🏀 Game Notice

Highschool Basketball Pro
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 2 days ago

The Belgreen High School basketball team will have a game with Waterloo High School on November 15, 2022, 15:30:00.

Belgreen High School
Waterloo High School
November 15, 2022
15:30:00
Varsity Girls Basketball

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