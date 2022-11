Vegas110—2 First Period_1, Vegas, Eichel 10 (Stephenson, Theodore), 19:56. Second Period_2, San Jose, Kunin 3 (Sturm, Karlsson), 8:05. 3, Vegas, Marchessault 7 (Pietrangelo), 15:53. Third Period_4, San Jose, Nieto 2 (Barabanov, Vlasic), 1:03. 5, San Jose, Meier 8 (Barabanov, Couture), 17:12 (pp). 6, San Jose, Couture 7 (Hertl, Karlsson),...

SAN JOSE, CA ・ 6 HOURS AGO