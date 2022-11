Game #3: Holy Cross Crusaders (1-1) at #9 Creighton Bluejays (2-0) Monday, Nov. 14 • 8:00 p.m. • Omaha, Neb. • CHI Health Center Omaha. | LIVE VIDEO | LIVE AUDIO | LIVE STATS | CU NOTES (PDF) |. No. 9 Creighton (2-0) continues its season-opening homestand...

OMAHA, NE ・ 2 DAYS AGO