NFL Injury Report

The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

Sunday

ARIZONA CARDINALS at LOS ANGELES RAMS — ARIZONA: DNP: S Budda Baker (ankle), OT Cody Ford (illness), G Max Garcia (shoulder), C Rodney Hudson (knee), CB Byron Murphy (back), OT D.J. Humphries (back). LIMITED: OT Kelbin Beachum (illness/knee), QB Kyler Murray (hamstring), LB Dennis Gardeck (ankle), DE Jonathan Ledbetter (ribs), CB Christian Matthew (hamstring), K Matt Prater (right hip), DE J.J. Watt (knee). FULL: WR Rondale Moore (hand). LOS ANGELES RAMS: DNP: RB Malcolm Brown (hamstring), NT Greg Gaines (elbow), LB Travin Howard (hip), G Alaric Jackson (knee), CB Robert Rochell (illness), QB Matthew Stafford (concussion). LIMITED: C Brian Allen (knee).

CLEVELAND BROWNS at MIAMI DOLPHINS — CLEVELAND: DNP: T Jack Conklin (foot), TE David Njoku (ankle), LB Jeremiah Owusu-Koramoah (knee), DT Perrion Winfrey (illness). LIMITED: G Michael Dunn (back), CB Greg Newsom II (oblique), G Wyatt Teller (calf). FULL: G Joel Bitonio (NIR-resting player), DE Jadevoeon Clowney (NIR-resting player), WR Amari Cooper (NIR-resting player), CB Martin Emerson Jr. (illness), DE Myles Garrett (NIR-resting player), CB Denzel Ward (concussion). MIAMI: DNP: TE Hunter Long (concussion/illness). LIMITED: T Terron Armstead (toe/calf), TE Tanner Conner (knee), WR River Cracraft (NIR-illness), OL Austin Jackson (ankle/calf), TE Durham Smythe (hamstring). FULL: QB Teddy Bridgewater (knee), DT Zach Sieler (knee), DT Raekwon Davis (knee), WR Jaylen Waddle (shoulder), DT Christian Wilkins (hand).

DALLAS COWBOYS at GREEN BAY PACKERS — DALLAS: DNP: LB Anthony Barr (hamstring), TE Jake Ferguson (illness). LIMITED: WR Noah Brown (foot), RB Ezekiel Elliott (knee), S Donovan Wilson (tooth). FULL: DE Dorance Armstrong (shoulder), WR Michael Gallup (chest), S Malik Hooker (hamstring), LB Micah Parsons (shoulder), TE Dalton Schultz (knee), WR KaVonte Turpin (chest), DE Sam Williams (knee). GREEN BAY: DNP: LB Krys Barnes (concussion), LB De'Vondre Campbell (knee), WR Romeo Doubs (ankle), CB Eric Stokes (ankle/knee), TE Marcedes Lewis (NIR-veteran rest). LIMITED: OT David Bakhtiari (knee), K Mason Crosby (back), CB Rasul Douglas (calf), DB Shemar Jean-Charles (ankle), Elgon Jenkins (knee), RB Aaron Jones (ankle), WR Allen Lazard (shoulder), QB Aaron Rodgers (right thumb), G Jon Runyan (knee), OLB Preston Smith (neck), WR Sammy Watkins (knee).

DENVER BRONCOS at TENNESSEE TITANS — DENVER: DNP: OLB Baron Browning (hip), WR KJ Hamler (hamstring), CB Darius Phillips (illness). LIMITED: OT Cameron Fleming (quadricep), FS Justin Simmons (knee), DB Essang Bassey (hamstring), WR Tyrie Cleveland (groin), DB P.J. Locke (hamstring), TE Andrew Beck (hamstring). FULL: FS K'Waun Williams (wrist/elbow).

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — DETROIT: DNP: WR Josh Reynolds (back). LIMITED: S Kerby Joseph (concussion), CB Chase Lucas (ankle), S Ifeatu Melifonwu (ankle), T Matt Nelson (calf), CB A.J. Parker (hip), LB Malcolm Rodriguez (elbow), RB D'Andre Swift (ankle/shoulder). FULL: C Frank Ragnow (foot), RB Jamaal Williams (NIR-rest). CHICAGO: LIMITED: OL Teven Jenkins (hip), DB Jaylon Johnson (oblique), DL Al-Quadin Muhammad (knee), DB Kindle Vildor (ankle). FULL: DB Josh Blackwell (knee), DB Dane Cruikshank (illness).

HOUSTON TEXANS at NEW YORK GIANTS — HOUSTON: DNP: LB Neville Hewitt (hamstring). LIMITED: WR Brandon Cooks (wrist), DL Maliek Collins (chest), WR Nico Collins (groin), RB Dameon Pierce (chest/shoulder), LB Jalen Reeves-Maybin (groin). FULL: WR Phillip Dorsett (ankle), DL Jaleel Johnson (illness), OL Justin McCray (concussion). NEW YORK GIANTS: (Estimation-Did Not Practice Thursday) DNP: TE Daniel Bellinger (eye), OL Evan Neal (knee). LIMITED: DB Cor'Dale Flott (calf), WR Kenny Gollady (knee), LB Oshane Ximines (quadricep). FULL: WR Richie James (concussion).

INDIANAPOLIS COLTS at LAS VEGAS RAIDERS — INDIANAPOLIS: DNP: TE Mo Alle-Cox (ankle), RB Deon Jackson (knee), TE Jelani Woods (shoulder), OLB Shaquille Leonard (back/ankle), DT Grover Stewart (NIR-rest). LIMITED: DB Tony Brown (hamstring), LB Grant Stuard (pectoral). FULL: CB Stephon Gilmore (NIR-rest), S Rodney McLeod (NIR-rest), DE Yannick Ngakoue (NIR-rest), QB Matt Ryan (right shoulder), C Ryan Kelly (knee), RB Jonathan Taylor (ankle), DT DeForest Buckner (thumb). LAS VEGAS: LIMITED: LB Darien Butler (hip), MLB Denzel Perryman (hip/ribs). FULL: QB Derek Carr (back), WR Keelan Cole (knee).

JACKSONVILLE JAGUARS at KANSAS CITY CHIEFS — JACKSONVILLE: LIMITED: TE Evan Engram (back), S Rayshawn Jenkins (concussion). KANSAS CITY: DNP: WR Mecole Hardman (abdomen). LIMITED: CB L'Jarius Sneed (knee). FULL: DB Deon Bush (knee), TE Jody Fortson (quadricep), TE Travis Kelce (neck), RB Jerick McKinnon (shoulder/knee), DT Derrick Nnadi (achilles).

LOS ANGELES CHARGERS at SAN FRANCISCO 49ERS — LOS ANGELES CHARGERS: DNP: WR Keenan Allen (hamstring), K Dustin Hopkins (right hamstring), OT Trey Pipkins (knee), DT Jerry Tillery (NIR-personal), WR Mike Williams (ankle). LIMITED: LB Chris Rumph II (knee). TE Tre' McKitty (hamstring). FULL: WR DeAndre Carter (ribs), OLB Khalil Mack (NIR-rest), LB Amen Ogbongbemiga (groin), LB Troy Reeder (ankle), OT Jamaree Salyer (ankle). SAN FRANCISCO: DNP: DL Arik Armstead (foot/ankle), DL Samson Ebukam (quadricep/achilles), CB Jason Verrett (knee). LIMITED: LB Dre Greenlaw (calf). FULL: OL Aaron Banks (NIR-personal), WR Jauan Jennings (hamstring), FB Kyle Juszczyk (finger), WR Deebo Samuel (hamstring), DB Jimmie Ward (hand), T Trent Williams (NIR-rest).

MINNESOTA VIKINGS at BUFFALO BILLS — MINNESOTA: DNP: CB Cam Dantzler (ankle), DL Dalvin Tomlinson (calf). LIMITED: C Garrett Bradbury (ankle). FULL: WR Adam Thielen (ankle). BUFFALO: DNP: QB Josh Allen (right elbow), LB Tremaine Edmunds (groin/heel), CB Kaiir Elam (ankle), S Jordan Poyer (elbow), DE Greg Rousseau (ankle). FULL: T Spencer Brown (ankle), CB Dane Jackson (neck), CB Cam Lewis (forearm), LB Matt Milano (oblique), C Mitch Morse (NIR-veteran rest/elbow), OL David Quessenberry (groin).

NEW ORLEANS SAINTS at PITTSBURGH STEELERS — NEW ORLEANS: DNP: RB Mark Ingram (knee), CB Marshon Lattimore (abdomen), C Erik McCoy (calf), G Andrus Peat (tricep), LB Pete Werner (ankle), S Marcus Maye (abdomen). LIMITED: DE Marcus Davenport (calf), WR Jarvis Landry (ankle), OT Ryan Ramczyk (NIR-rest/knee), DE Cameron Jordan (NIR-rest). PITTSBURGH: DNP: K Chris Boswell (right groin), CB William Jackson (back), CB Ahkello Witherspoon (hamstring), ILB Myles Jack (knee), OLB Malik Reed (NIR-personal), NT Cameron Heyward (NIR-resting player). LIMITED: DT Larry Ogunjobi (knee). FULL: CB Levi Wallace (shoulder), LS Christian Kuntz (ribs).

SEATTLE SEAHAWKS at TAMPA BAY BUCCANEERS — SEATTLE: DNP: RB Cullen Gillaspia (knee). LIMITED: WR Marquise Goodwin (groin), DB Ryan Neal (ankle). FULL: DE Poona Ford (illness), NT Al Woods (illness), WR Penny Hart (hamstring), RB DeeJay Dallas (knee), TE Will Dissly (chest), S Joey Blount (quadricep), DE Shelby Harris (elbow), OLB Darrell Taylor groin). TAMPA BAY: DNP: WR Russell Gage (hamstring), G Luke Goedeke (foot), ILB J.J. Russell (hamstring), G Nick Leveret (illness). LIMITED: WR Mike Evans (ribs/ankle), G Shaq Mason (NIR-personal/knee), QB Tom Brady (NIR-rest). FULL: TE Cameron Brate (neck), WR Julio Jones (NIR-rest/knee), S Antoine Winfiels (concussion).

Monday

WASHINGTON COMMANDERS at PHILADELPHIA EAGLES — WASHINGTON: DNP LB Cole Holcomb (foot), RB J.D. McKissic (neck). LIMITED: WR Jahan Dotson (hamstring), C Tyler Larsen (back), LB David Mayo (hamstring). PHILADEPHIA: DNP: CB Josh Jobe (hamstring), CB Avonte Maddox (hamstring). LIMITED: CB James Bradberry (NIR-rest), WR A.J. Brown (NIR-rest), DE Fletcher Cox (NIR-rest), DE Brandon Graham (NIR-rest), OT Lane Johnson (NIR-rest), C Jason Kelce (NIR-rest), DE Robert Quinn (NIR-rest), CB Josiah Scott (ankle), G Isaac Seumalo (NIR-rest), CB Darius Slay (NIR-rest), DE Josh Sweat (NIR-rest).

This story originally appeared in San Diego Union-Tribune .