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LIBERTARIANS GAIN MAJOR PARTY STATUS IN IOWA
RICK STEWART AND HIS RUNNING MATE MARCO BATTAGLIA WHO WERE THE LIBERTARIAN CANDIDATES FOR GOVERNOR OF IOWA IN THE MID TERM ELECTION, RECEIVED ENOUGH VOTES TUESDAY TO EXCEED THE 2% THRESHOLD THAT WILL EARN MAJOR PARTY STATUS FOR THE LIBERTARIAN PARTY OF IOWA. THE STEWART/BATTAGLIA TICKET MADE IOWA HISTORY AS...
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PATE SAYS MIDTERM TURNOUT WAS 2ND HIGHEST IN IOWA HISTORY
IOWA SECRETARY OF STATE PAUL PATE SAYS THE UNOFFICIAL TURNOUT FOR THE NOVEMBER MIDTERM ELECTION WAS THE SECOND HIGHEST IN STATE HISTORY FOR A MIDTERM. MORE THAN 1,220,000 IOWANS VOTED. THE ALL-TIME HIGH FOR AN IOWA MIDTERM ELECTION WAS 1,329,930, SET IN 2018. PATE SAYS ELECTION WORK IS NOT FINISHED...
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FEENSTRA WINS ANOTHER TERM IN U.S. HOUSE
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA WAS ELECTED TO A SECOND TERM IN CONGRESS. THE HULL REPUBLICAN EASILY WON OVER DEMOPCRAT RYAN MELTON AND LIBERTY PARTY CAUCUS CANDIDATE BRYAN JACK HOLDER:. RANDY1 OC…….AND THE VOTES. :20. FEENSTRA SPOKE IN HIS HOMETOWN OF HULL, AND TOLD SUPPORTERS HE KEPT...
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PILLEN DECLARES VICTORY IN NEBRASKA GOVERNOR’S RACE
REPUBLICAN JIM PILLEN DECLARED VICTORY IN THE NEBRASKA GUBERNATORIAL RACE TUESDAY NIGHT. PILLEN AND RUNNING MATE JOE KELLY HAD A 21 % LEAD OVER DEMOCRAT CAROL BLOOD AND AL DAVIS AS OF 11 P.M. PILLEN RELEASED A STATEMENT SAYING “NEBRASKA VOTERS SPOKE WITH ONE VOICE FOR LESS GOVERNMENT, LESS MANDATES,...
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GOP HAS SUPER MAJORITY IN IOWA SENATE
REPUBLICANS HAVE WON 34 SEATS IN THE IOWA SENATE. JACK WHITVER IS THE G-O-P LEADER IN THE SENATE. THE SENATE G-O-P WILL HAVE THE REQUIRED 34 VOTES TO CONFIRM ALL STATE AGENCY LEADERS AND BOARD AND COMMISSION MEMBERS GOVERNOR KIM REYNOLDS NOMINATES — AND DEMOCRATS CANNOT VOTE TO BLOCK THOSE APPOINTMENTS.
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REYNOLDS & GRASSLEY LEAD REPUBLICAN VICTORIES IN IOWA
IT DIDN’T TAKE LONG FOR KIM REYNOLDS TO BE DECLARED THE WINNER OF ANOTHER FOUR YEARS AS IOWA GOVERNOR. AFTER THE POLLS CLOSED AT 8 P.M., THE REPUBLICAN INCUMBENT WAS DECLARED THE WINNER OVER DEMOCRAT DEIDRA DEJEAR WITH JUST ONE PERCENT OF THE STATEWIDE VOTE COUNTED. REYNOLDS AND LT....
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THUNE, NOEM & JOHNSON WIN RE-ELECTION IN SOUTH DAKOTA
U.S. SENATOR JOHN THUNE LED A REPUBLICAN LANDSLIDE IN SOUTH DAKOTA RACES. THUNE HAD 71% OF THE VOTE WITH AROUND TWO-THIRDS OF PRECINCTS REPORTING IN THE STATE TO WIN ANOTHER 6 YEAR TERM.. DEMOCRAT BRIAN BENGS HAD 25% AND LIBERTARIAN TAMARA LESNAR 4% OF THE VOTE TOTAL. REPUBLICAN CONGRESSMAN DUSTY...
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SOUTH DAKOTA CAN’T PRINT MOTOR VEHICLE TITLES
DUE TO PAPER SUPPLY ISSUES, THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF REVENUE’S MOTOR VEHICLE DIVISION HAS STOPPED PRINTING PAPER TITLES EFFECTIVE IMMEDIATELY. THE PAPER USED FOR PRINTING TITLES IS VERY UNIQUE AS IT HAS BUILT IN SECURITY FEATURES TO PREVENT FRAUD. THE DEPARTMENT ANTICIPATES BEING ABLE TO START PRINTING PAPER...
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