Feed The Valley Holiday Food Drive
THE FEED THE VALLEY HOLIDAY FOOD DRIVE IS UNDERWAY, ONCE AGAIN BENEFITTING ST VINCENT DE PAUL.
HERE’S HOW YOU CAN HELP:
- JOIN US AND DROP OFF DONATIONS AT OUR OFFICAL KICK-OFF LIVE BROADCAST WITH TIM, BEN & BROOKE THURSDAY, NOVEMEBER 10TH FROM 6AM-10AM AT SAFEWAY: 20205 N 67th Ave #100, Glendale, AZ 85308
- YOU CAN MAKE A DONATION AT THE REGISTER INSIDE YOUR LOCAL ALBERTSONS OR SAFEWAY STORE OR
- DONATE DIRECTLY TO ST. VINCENT DE PAUL HERE
THANKS TO FOX 10, ALBERTSONS AND SAFEWAY AND THE ARIZONA SUPER BOWL HOST COMMITTEE.
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