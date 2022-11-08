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Glendale, AZ

Feed The Valley Holiday Food Drive

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 3 days ago

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THE FEED THE VALLEY HOLIDAY FOOD DRIVE IS UNDERWAY, ONCE AGAIN BENEFITTING ST VINCENT DE PAUL.

HERE’S HOW YOU CAN HELP:

  • JOIN US AND DROP OFF DONATIONS AT OUR OFFICAL KICK-OFF LIVE BROADCAST WITH TIM, BEN & BROOKE THURSDAY, NOVEMEBER 10TH FROM 6AM-10AM AT SAFEWAY: 20205 N 67th Ave #100, Glendale, AZ 85308
  • YOU CAN MAKE A DONATION AT THE REGISTER INSIDE YOUR LOCAL ALBERTSONS OR SAFEWAY STORE OR
  • DONATE DIRECTLY TO ST. VINCENT DE PAUL HERE

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THANKS TO FOX 10, ALBERTSONS AND SAFEWAY AND THE ARIZONA SUPER BOWL HOST COMMITTEE.

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30+ Scottsdale Christmas Activities & Holiday Events (2022)

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Famous Restaurant Closes, Doesn't Tell Employees

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