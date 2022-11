Governor & Lieutenant Governor United States Senator. * Kathy Hochul & Antonio Delgado (D) 83 * Charles Schumer (D) 81. Member 1st Assembly District (Southold) Proposition #1 Environmental Bond Act. * Fred Thiele (D) 75 Yes 100. Peter Ganley 53 No 29. Yes 113 Yes 95. No 10 No 32.

FISHERS ISLAND, NY ・ 1 DAY AGO