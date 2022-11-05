Football Friday Night: Final scores for November 4, 2022
WEST MONROE, La. (KTVE/KARD) — Here are the final scores for November 4, 2022:
WEST MONROE 17, RUSTON 35
CARROLL 19, UNION PARISH 35
OUACHITA 48, PINEVILLE 7
RIVER OAKS 15, GLENBROOK 46
EL DORADO 56, JACKSONVILLE 14
JENA 42, BUCKEYE 13
TALLULAH 44, PRENTISS 16
HOMER 28, HAYNESVILLE 27
BEEKMAN 20, LASALLE 42
BRIARFIELD 50, LEE 52
RIVERFIELD 23, BROOKHAVEN 22
HERMITAGE 6, MARVELL 49
BOLTON 6, CALDWELL 40
LAKE VILLAGE 47, FORDYCE 57
RICHWOOD 42, BASTROP 0
ALEXANDRIA 57, WEST OUACHITA 58
FRANKLIN PARISH 42, PEABODY 0
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