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TUESDAY IS ELECTION DAY
IT IS ELECTION DAY ACROSS AMERICA ON TUESDAY. IN IOWA WITH POLLS OPEN FROM 7 A.M. UNTIL 8 P.M. IF YOU DIDN’T GET YOUR ABSENTEE BALLOT IN IOWA MAILED IN BY MONDAY, IT’S TOO LATE TO RETURN IT BY MAIL. IOWA’S NEW LAW ON ABSENTEE BALLOTS REQUIRES THE...
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PILLEN DECLARES VICTORY IN NEBRASKA GOVERNOR’S RACE
REPUBLICAN JIM PILLEN DECLARED VICTORY IN THE NEBRASKA GUBERNATORIAL RACE TUESDAY NIGHT. PILLEN AND RUNNING MATE JOE KELLY HAD A 21 % LEAD OVER DEMOCRAT CAROL BLOOD AND AL DAVIS AS OF 11 P.M. PILLEN RELEASED A STATEMENT SAYING “NEBRASKA VOTERS SPOKE WITH ONE VOICE FOR LESS GOVERNMENT, LESS MANDATES,...
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IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT HAS LARGE GOP VOTER MAJORITY
ALL FOUR OF IOWA’S REPRESENTATIVES IN THE U.S. HOUSE ARE SEEKING REELECTION, BUT REPUBLICAN RANDY FEENSTRA’S PATH TO A SECOND TERM APPEARS TO BE THE EASIEST. HE’S RUNNING IN A DISTRICT WITH 95-THOUSAND MORE REPUBLICANS THAN DEMOCRATS. RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS. 4THDIST OC………SOQ. 1:13...
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THUNE, NOEM & JOHNSON WIN RE-ELECTION IN SOUTH DAKOTA
U.S. SENATOR JOHN THUNE LED A REPUBLICAN LANDSLIDE IN SOUTH DAKOTA RACES. THUNE HAD 71% OF THE VOTE WITH AROUND TWO-THIRDS OF PRECINCTS REPORTING IN THE STATE TO WIN ANOTHER 6 YEAR TERM.. DEMOCRAT BRIAN BENGS HAD 25% AND LIBERTARIAN TAMARA LESNAR 4% OF THE VOTE TOTAL. REPUBLICAN CONGRESSMAN DUSTY...
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SIOUXLAND CYCLISTS RIDE FOR FOOD BANK
SIOUXLAND CYCLISTS RECENTLY SPONSORED THE 5TH ANNUAL CRANKSGIVING FOOD DRIVE, COLLECTING 384 POUNDS OF FOOD AND RAISING $360 FOR THE FOOD BANK OF SIOUXLAND AND THEIR AGENCIES. CRANKSGIVING IS THE BIGGEST BIKE-MOUNTED FOOD DRIVE IN THE WORLD WHERE PARTICIPANTS RIDE AROUND TO LOCAL GROCERY STORES TO COLLECT CANNED GOODS AND NON-PERISHABLES TO BE DONATED.
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